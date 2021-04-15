серверов от Acer
Больше 20 китайских ИТ-компаний обязались соблюдать антимонопольные правила после ультиматума властей Статьи редакции
Они пообещали «не злоупотреблять доминирующим положением на рынке».
13 апреля Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка потребовало от 34 компаний в течение месяца устранить «антиконкурентные приёмы». Об этом сообщила Financial Times.
Регулятор потребовал от техгигантов, чтобы не «повторилась ситуация с Alibaba». За неделю до этого компанию оштрафовали на рекордную сумму — $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафа — 4% от объёма продаж Alibaba в 2019 году на территории Китая.
14 апреля более 20 технологических компаний, в числе которых ByteDance, Meituan и Tencent, согласились соблюдать антимонопольные правила. Регулятор опубликовал их отдельные заявления.
В то время в России государство на уровне закона проталкивает монополистов
Просто в раше тотальная нехватка денег и трудовых ресурсов, все олигархи и друзья деда-маразматика борются теперь за каждую копейку. Такой вот он великий царь. Царь - разрушитель
Хм... трудовых ресурсов много, но работать за три копейки не хотят.
Государственно-монополистический капитализм — экономическая система, характерная для нацистской Германии (Экономика Третьего рейха) и некоторых других стран, впервые описанная в марксистских учениях. Согласно дословной трактовке, это «форма монополистического капитализма, для которой характерно соединение силы капиталистических монополий с силой государства»[1].
В литературе на русском языке принятое сокращение — ГМК. В германских языках сокращение SMK; иногда используется аббревиатура stamokap (от нем. Staatsmonopolistischer Kapitalismus, ср. название статьи в датском разделе Википедии[da]). В современной России к ГМК относят т.н. «квазигосударственные» компании (в западной терминологии “parastatal entities”). Согласно расчетам Казначейства США, приведенным в докладе к закону CAATSA, в российских ГМК, к которым отнесены Газпром, Роснефть, Сбер, Сургутнефтегаз и др., создается около 70% ВВП.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
Что за закон такой?
Ну например установка отечественного ПО на устройства. К черту рынок, если можно устанавливать софт по принуждению
За неделю до этого компанию оштрафовали на рекордную сумму — минус 3 миска рис и лишение кошкожена
Кошкожену за что?
И находятся ведь люди, которые жалеют в этой ситуации бедных несчастных IT-гигантов, которых так строго и бессердечно уничтожает злой режим! Аж целых 4% от объёма продаж! Кстати, очень правильная величина. Штраф не настолько большой, чтобы разорить компанию, но достаточно ощутимый, чтобы его заметить. Российские штрафы Гуглу в 250к рублей или сколько там передают привет)
А так, власти всё правильно делают. Миллиардные обороты заставляют многие компании начать ошибочно предполагать, что они тут закон и рынок, и что любого несогласного можно заткнуть и сожрать, плюнув в него пачкой денег, равной его годовой выручке, а для самой компании - едва ли не дневной. Очень важно и полезно ставить их на место.
В коммунистической стране другого варианта у них и не было
🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Ну здесь то коммунизм чем провинился? Вполне было по-капиталистически: огромный штраф.
Штраф в бюджет, а не в карман капиталиста.
Хочешь жить умей терпеть
Бизнес-общество,
это когда если с тебя нечего взять, или нельзя использовать тебя как сырье,
ты подохнешь в голоде и нищете.
Блоги компаний
Показать еще