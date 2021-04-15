13 апреля Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка потребовало от 34 компаний в течение месяца устранить «антиконкурентные приёмы». Об этом сообщила Financial Times.

Регулятор потребовал от техгигантов, чтобы не «повторилась ситуация с Alibaba». За неделю до этого компанию оштрафовали на рекордную сумму — $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафа — 4% от объёма продаж Alibaba в 2019 году на территории Китая.