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Новости TJ

Больше 20 китайских ИТ-компаний обязались соблюдать антимонопольные правила после ультиматума властей Статьи редакции

Они пообещали «не злоупотреблять доминирующим положением на рынке».

13 апреля Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка потребовало от 34 компаний в течение месяца устранить «антиконкурентные приёмы». Об этом сообщила Financial Times.

Регулятор потребовал от техгигантов, чтобы не «повторилась ситуация с Alibaba». За неделю до этого компанию оштрафовали на рекордную сумму — $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафа — 4% от объёма продаж Alibaba в 2019 году на территории Китая.

14 апреля более 20 технологических компаний, в числе которых ByteDance, Meituan и Tencent, согласились соблюдать антимонопольные правила. Регулятор опубликовал их отдельные заявления.

#новость #китай

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Backend Gleb

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В то время в России государство на уровне закона проталкивает монополистов

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Vladislav Stan

Backend
1

Просто в раше тотальная нехватка денег и трудовых ресурсов, все олигархи и друзья деда-маразматика борются теперь за каждую копейку. Такой вот он великий царь. Царь - разрушитель

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Sergei Timofeyev

Vladislav
2

Хм... трудовых ресурсов много, но работать за три копейки не хотят.

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Harry Tuttle

Backend
3

Государственно-монополистический капитализм — экономическая система, характерная для нацистской Германии (Экономика Третьего рейха) и некоторых других стран, впервые описанная в марксистских учениях. Согласно дословной трактовке, это «форма монополистического капитализма, для которой характерно соединение силы капиталистических монополий с силой государства»[1].
В литературе на русском языке принятое сокращение — ГМК. В германских языках сокращение SMK; иногда используется аббревиатура stamokap (от нем. Staatsmonopolistischer Kapitalismus, ср. название статьи в датском разделе Википедии[da]). В современной России к ГМК относят т.н. «квазигосударственные» компании (в западной терминологии “parastatal entities”). Согласно расчетам Казначейства США, приведенным в докладе к закону CAATSA, в российских ГМК, к которым отнесены Газпром, Роснефть, Сбер, Сургутнефтегаз и др., создается около 70% ВВП.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC

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Сергей Милосердов

Backend
0

Что за закон такой?

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Vladislav Stan

Сергей
7

Л-любой

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Backend Gleb

Сергей
1

Ну например установка отечественного ПО на устройства. К черту рынок, если можно устанавливать софт по принуждению

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Ильдар Муртазен

Backend
0

О, яндексовая шавка 

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Alex D

Backend
0

А может быть принуждение - проверка договороспособности рынка?
Опять же, если рынок договороспособен, то проще будет договариваться с теми же твиттером и фейсбуком

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alex twit

4

За неделю до этого компанию оштрафовали на рекордную сумму — минус 3 миска рис и лишение кошкожена

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Sergei Timofeyev

alex
1

Кошкожену за что?

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alex twit

Sergei
0

За  злоупотреблять доминирующая положения на рынок

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Alexandr Leibowitz

4

И находятся ведь люди, которые жалеют в этой ситуации бедных несчастных IT-гигантов, которых так строго и бессердечно уничтожает злой режим! Аж целых 4% от объёма продаж! Кстати, очень правильная величина. Штраф не настолько большой, чтобы разорить компанию, но достаточно ощутимый, чтобы его заметить. Российские штрафы Гуглу в 250к рублей или сколько там передают привет)

А так, власти всё правильно делают. Миллиардные обороты заставляют многие компании начать ошибочно предполагать, что они тут закон и рынок, и что любого несогласного можно заткнуть и сожрать, плюнув в него пачкой денег, равной его годовой выручке, а для самой компании - едва ли не дневной. Очень важно и полезно ставить их на место.

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Gleb Kichigin

1

В коммунистической стране другого варианта у них и не было

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Ренат Зайдуллин

Gleb
–4

🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Ну здесь то коммунизм чем провинился? Вполне было по-капиталистически: огромный штраф.

Ответить

Alexandr Leibowitz

Ренат
2

Штраф в бюджет, а не в карман капиталиста.

Ответить

Магомед

Alexandr
2

 А государство в Китае это тоже капиталист. Большой, неэффективный сжигатель денег

Ответить

Alexandr

Магомед
–1

Почему неэффективный то? Вторая экономика мира. 

Ответить

Ильдар Муртазен

Ренат
0

Иди ты на хуй 

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Vladislav Stan

Gleb
0

Это в какой? 

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Иван Шеметов

2

Хочешь жить умей терпеть 

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Artem Kapnist

Иван
0

Лучше не терпеть, а обзоводиться хорошими знакомыми.

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Специализированный волк

2

Надежда на человечества не утрачена

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Artemida Svet

0

Бизнес-общество,
это когда если с тебя нечего взять, или нельзя использовать тебя как сырье,
ты подохнешь в голоде и нищете.

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Konstantin Grudnev

0

Си наезжает на комсомольцев

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