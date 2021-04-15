В Белом доме утверждают, что компании из списка причастны к вмешательству в американские выборы в 2020 году.

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Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под санкции попали 16 организаций, 16 физических лиц и 10 дипломатов.

В список попала компания Positive Technlogies. Она основана в 2002 году, сейчас у неё более 1000 сотрудников. В компании говорят, что среди её партнёров — Cisco, Google, Honeywell, Huawei, Microsoft, Oracle и другие крупные мировые вендоры.

Компания занимает 15 место в рейтинге самых дорогих компаний рунета Forbes. По словам источника «Коммерсанта», она планирует провести IPO на Московской бирже.

Кроме Positive Technlogies санкции коснулись ещё пяти технологических компаний, которые, по утверждению Белого дома, сотрудничают с российскими спецслужбами. Какие именно ограничения, власти США не уточняют:

Военный инновационный технополис ЭРА — исследовательский центр и технопарк Минобороны России.



АО «Пасит» — компания «в области вычислительной техники и информационных технологий», сайт не работает.

компания «НеоБИТ» — специализируется на информационной безопасности.

АО «АСТ» — специализируется на информационной безопасности.

ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» — российский государственный научно-исследовательский институт, занимается защитой информационных технологий.