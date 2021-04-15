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Специализирующаяся на кибербезопасности Positive Technologies и ещё пять российских компаний попали под санкции США Статьи редакции
В Белом доме утверждают, что компании из списка причастны к вмешательству в американские выборы в 2020 году.
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под санкции попали 16 организаций, 16 физических лиц и 10 дипломатов.
В список попала компания Positive Technlogies. Она основана в 2002 году, сейчас у неё более 1000 сотрудников. В компании говорят, что среди её партнёров — Cisco, Google, Honeywell, Huawei, Microsoft, Oracle и другие крупные мировые вендоры.
Компания занимает 15 место в рейтинге самых дорогих компаний рунета Forbes. По словам источника «Коммерсанта», она планирует провести IPO на Московской бирже.
Кроме Positive Technlogies санкции коснулись ещё пяти технологических компаний, которые, по утверждению Белого дома, сотрудничают с российскими спецслужбами. Какие именно ограничения, власти США не уточняют:
- Военный инновационный технополис ЭРА — исследовательский центр и технопарк Минобороны России.
- АО «Пасит» — компания «в области вычислительной техники и информационных технологий», сайт не работает.
- компания «НеоБИТ» — специализируется на информационной безопасности.
- АО «АСТ» — специализируется на информационной безопасности.
- ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» — российский государственный научно-исследовательский институт, занимается защитой информационных технологий.
США также запретила после 14 июня американским компаниям напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния России или министерством финансов.
Коммунальный лолипоп
Гадить-много ума не надо. Поэтому и обсираются. А еще потомучто много гадят и даже если бы процент факапов был низкий, то с такими масштабами будут постоянно всплывать какахи
два раза
Откуда такая уверенность?
Небесный томагавк_два
Так про это же западные "партнеры" говорят, а они ведь никогда не лгут и не передергивают факты, им можно верить )
Почитайте доклад их прокуратуры, там всё расписано. Это была операция из "удачных".
Бывают и неудачные.
Санкции нам только на пользу! © Путин
Коммунальный лолипоп
Вам
У позитивщиков были классные технические статьи на Хабре и вообще там крутые спецы работают. Жаль.
PT попали под раздачу имея некоторые контракты с госухой. При этом в основном работали с частниками. А в доках еще написали, что помогали с хайрингом ГРУ организовывая конференцию (phdays). Она к государству тоже отношения не имеет.
Капец там зарплаты в технополисе(( не разгуляешься даже старшему научному сотруднику который серьезными вещами должен заниматься, не говоря уже о младших http://prntscr.com/11g8je1
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