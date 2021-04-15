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Рая Хачатрян

Минцифры запустит приложение «ГосДоки» для хранения паспорта и других документов в цифровом виде в июне Статьи редакции

Но в тестовом режиме.

  • Минцифры подтвердило информацию «Ведомостей» о разработке «ГосДоков». На разработку приложения уйдёт до 50 млн рублей, сообщает ведомство — издание писало о 1,3 млрд рублей.
  • В приложении можно будет хранить паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и другие документы. Документы можно будет предоставлять в виде QR-кода, но нужно иметь профиль на Госуслугах.
  • Приложение должно быть установлено и у того, кто предоставляет документ, и у того, кто проверяет, объяснил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.
  • Например, при покупке алкоголя в магазине можно будет нажать кнопку «Предоставить данные», приложение сгенерирует QR-код, который будет содержать временную ссылку на Госуслуги. Продавец откроет ссылку и сможет проверить фотографию и возраст покупателя, рассказал министр.
  • Цифровые двойники документов в «ГосДоках» будут обновляться. Минцифры запланировало ввести цифровые аналоги паспортов, водительских прав и других документов в 2021 году.
  • «Ведомости» писали, что бумажные аналоги документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут. Эту информацию в своём сообщении министерство не уточняет.

#новость

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9 9 комментариев
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9 комментариев
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Михаил Керимов

1

"ГосДоки" звучит как "хочу быть современным"

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Игорь Рачук

Михаил
1

Ну хоть так! 
Могли назвать Елдоки! 

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Игорь Рачук

0

 для хранения паспорта и других документов в цифровом виде в июне

Только в июне, или потом тоже можно будет хранить? 

Ответить

MEGAtraXXXer666

Игорь
1

Потом тоже можно будет на торрентах

Ответить

Игорь Рачук

MEGAtraXXXer666
0

Приложение будет генерировать QR со ссылкой на форумы даркнета! 

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StargazerXIII

0

Как можно доверять дырявым госсервисам?))) а главное, что они ни за что не будут нести ответственность)

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Британский месяц

StargazerXIII
0

Все что можно о тебе и так оцифровано, даже если ты не пользуешься госуслугами.

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Игорь Рачук

0

 приложение сгенерирует QR-код, который будет содержать временную ссылку на Госуслуги. Продавец откроет ссылку и сможет проверить фотографию и возраст покупателя

Чёт я это представил)))))))))

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Игорь Крюков

0

Ждём заголовки в стиле "данные пользователей слили в сеть"

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