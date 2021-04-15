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Минцифры запустит приложение «ГосДоки» для хранения паспорта и других документов в цифровом виде в июне Статьи редакции
Но в тестовом режиме.
- Минцифры подтвердило информацию «Ведомостей» о разработке «ГосДоков». На разработку приложения уйдёт до 50 млн рублей, сообщает ведомство — издание писало о 1,3 млрд рублей.
- В приложении можно будет хранить паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и другие документы. Документы можно будет предоставлять в виде QR-кода, но нужно иметь профиль на Госуслугах.
- Приложение должно быть установлено и у того, кто предоставляет документ, и у того, кто проверяет, объяснил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.
- Например, при покупке алкоголя в магазине можно будет нажать кнопку «Предоставить данные», приложение сгенерирует QR-код, который будет содержать временную ссылку на Госуслуги. Продавец откроет ссылку и сможет проверить фотографию и возраст покупателя, рассказал министр.
- Цифровые двойники документов в «ГосДоках» будут обновляться. Минцифры запланировало ввести цифровые аналоги паспортов, водительских прав и других документов в 2021 году.
- «Ведомости» писали, что бумажные аналоги документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут. Эту информацию в своём сообщении министерство не уточняет.
"ГосДоки" звучит как "хочу быть современным"
для хранения паспорта и других документов в цифровом виде в июне
Только в июне, или потом тоже можно будет хранить?
Потом тоже можно будет на торрентах
Приложение будет генерировать QR со ссылкой на форумы даркнета!
Как можно доверять дырявым госсервисам?))) а главное, что они ни за что не будут нести ответственность)
Британский месяц
Все что можно о тебе и так оцифровано, даже если ты не пользуешься госуслугами.
приложение сгенерирует QR-код, который будет содержать временную ссылку на Госуслуги. Продавец откроет ссылку и сможет проверить фотографию и возраст покупателя
Чёт я это представил)))))))))
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