В компании называют ситуацию «технической задержкой» из-за пандемии и планируют урегулировать её.

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ИФНС Москвы подала заявление о банкротстве ООО «Тривон Нетворкс» (управляет брендом провайдера домашнего интернета Virgin Connect), обнаружил «Коммерсантъ». Размер налоговых претензий неизвестен.

Как сообщает издание, за последний год «Тривон Нетворкс» стало ответчиком по более чем 100 делам с претензиями на 122,5 млн рублей. Согласно базе данных исполнительных производств ФССП, долг компании по налогам за 2020-2021 годы составил 47 млн рублей.

Руководство рассматривает ситуацию как техническую задержку платежа, возникшего из-за пандемии, сообщили «Ъ» в Virgin Connect. В компании говорят, что ведут переговоры с налоговиками по урегулированию ситуации, компания продолжает оказывать услуги связи в обычном режиме. ФНС на запрос издания не ответила.

Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Тривон Нетворкс» принадлежит швейцарской Trivon AG, 100% которой заложено в «Райффайзенбанке». Выручка компании в 2020 году составила 563,7 млн рублей, чистый убыток — 318,6 млн рублей.

На начало 2017 году акционерами «Тривон Нетворкс» выступали Virgin Group Ричарда Брэнсона — 12,1%, Международная финансовая корпорация Всемирного банка — 16,1%, Европейский банк реконструкции и развития — 21,1%, менеджмент и частные инвесторы — 50,7%. В компании уточнили изданию, что структура не изменилась.

Virgin Connect начала работать в РФ в 2004 году и, по собственным данным, предоставляет услуги более чем в 500 населённых пунктах в 67 регионах.

У Virgin Connect сейчас не более 130 тысяч частных абонентов в Подмосковье и ряде других регионов. По итогам 2019 года у компании было около 220 тысяч пользователей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Telecom Daily.

По словам одного из партнёров Virgin Connect, она перестала получать поддержку зарубежных инвесторов и в 2020 году рассчитывала привлечь средства от крупных операторов связи. Переговоры шли с «Ростелекомом» и «ЭР-Телекомом», но не увенчались успехом.

Virgin Connect с августа 2020 года прекратила погашение задолженности по исполнительным производствам вне зависимости от размера, говорит старший юрист практики банкротства Crowe CRS Анна Сафонова. По её словам, в производстве судов находятся иски работников, значит, у компании есть долги и по зарплате.

Если суд признает требование о банкротстве обоснованным, в отношении должника введут процедуру наблюдения, пояснил партнер MGP Lawyers Денис Быканов. Избежать банкротства Virgin Connect сможет, если докажет, что требование кредитора необоснованно.