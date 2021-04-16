Мы все понимаем, что у нас госсектор — очень большой заказчик: госкомпании, госорганы. Мы знаем, что в отношении всех крупных ИТ-компаний, практически всех, есть уголовные дела. Мы понимаем, что расследование этих дел всегда затруднено, потому что требуется специальная экспертиза, специальные навыки.

Поэтому мы предлагаем создать отдельную судебную инстанцию, которая бы расследовала экономические уголовные дела в отношении IT-компаний, где была бы необходима экспертиза, компетенция и так далее.