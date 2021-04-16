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Право
Евгения Евсеева

Минцифры предложило создать специальную судебную инстанцию для рассмотрения дел ИТ-компаний Статьи редакции

И ввести мораторий на налоговые проверки для компаний.

34 34 комментария
1057 просмотров

В Минцифры предложили ввести специальную судебную инстанцию для рассмотрения уголовных дел по экономическим статьям в отношении ИТ-компаний, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

По его словам, такой суд хотят создать к 2024 году «в рамках мер поддержки ИТ-бизнеса».

Мы все понимаем, что у нас госсектор — очень большой заказчик: госкомпании, госорганы. Мы знаем, что в отношении всех крупных ИТ-компаний, практически всех, есть уголовные дела. Мы понимаем, что расследование этих дел всегда затруднено, потому что требуется специальная экспертиза, специальные навыки.

Поэтому мы предлагаем создать отдельную судебную инстанцию, которая бы расследовала экономические уголовные дела в отношении IT-компаний, где была бы необходима экспертиза, компетенция и так далее.

Максут Шадаев
глава Минцифры

Он напомнил, что с 1 января 2021 года правительство ввело налоговый манёвр, благодаря которому для ИТ-компаний снизили ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. При этом 90% выручки ИТ-компании должно приходиться на разработку и продажу ПО.

По словам Шадаева, это привело к тому, что все получатели льгот попали под проверку ФНС, поэтому Минцифры предложило ввести мораторий на проверки.

«Мы считаем, что здесь нужно обязательно дать нам какой-то мораторий — три-пять лет — для того, чтобы, условно, ИТ-компании почувствовали вкус этих льгот, начали создавать рабочие места, начали возвращаться из-за границы и пользоваться теми благами, которые мы им предоставили», — сказал Шадаев.

Мораторий предлагают ввести для разработчиков российского ПО с объёмом продаж более 300 млн рублей. По мнению Минцифры, введение двух этих мер приведёт к тому, что к 2024 году 90% ИТ-компаний в России будут «чувствовать себя защищёнными».

#новость #минцифры

34 34 комментария
5
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34 комментария
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Никита Волков

20

Лол, они буквально признают, что обычный суд легко купить, а так как отросль надо развивать и получать от нее налоги, хотят сделать нормальный суд, который будет работать)))))

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Азим Баходуров

Никита
8

Который будет работать так же* ))

Ответить

Владислав Юзбеков

Никита
3

Они буквально признают, что дела в it сфере не должны рассматриваться в судах общей юрисдикции, потому что требуют от судей специальных знаний.

Ответить

Никита Волков

Владислав
1

Это применимо для любой сложной сферы, но отдельные суды каждый раз почему-то не делают. Для этого существуют эксперты, которые могут дать оценку и помочь судье в принятии решения

Ответить

Nikolay Kapustin

Никита
1

Проблема в том что институт экспертов в РФ дискредитировал себя еще не успев сформироваться.

Ответить

Путачок

Nikolay
0

Если у вас проблемы с судебной системой, есть международные институты, а также возможность реформировать существующие. Ни то, не другое не хочется, поэтому придумывают такие костыли, которые впрочем не решают проблему.

Ответить

Денис Демидов

Никита
0

Прагматичное и здравое решение, признание проблемы половина ее решения. IT компании регистрируются в условных Нидерландов далеко не из-за налогов.

Ответить

Vladislav S

10

Ит-Тройка) 

Ответить

alex twit

7

Выездные заседания суда в коворкинге

Ответить

Dennis Gooddeni

alex
5

В битрикс24

Ответить

Шизоидная обезьяна

alex
2

В Zoom или через файлообменник

Ответить

бонч

4

Тогда нужно вводить и уголовно-цифровой кодекс. В стиле ограничение на кол-во доступной памяти телефона с конфискацией провода от компутера на 3 года.

Ответить

Maxim Petrukhin

3

Больше судов! Давайте создадим отдельные финансовые суды, сельхозсуды, суды по застройщикам. Суд по фастфуд-сетям просто обязан появиться. Отдельный трибунал для инфоцыган ещё, да 

Ответить

Alexander Mitryashkin

Maxim
2

* инфоцыганские тройки. Пока что я не вижу, чтобы инфоцыгане страдали от правосудия как мошенники

Ответить

Мурад Муртазалиев

Alexander
0

Ну там Ковалев грозился всех инфоцыган подсадить, деньги вернуть, юристами грозился. Но пропал на пути от сказал до сделал. А так насколько знаю, есть юрист, который вполне удачно натягивает цепочку дропов Маслова

Ответить

Сергей Милосердов

3

Вот это формулировка заголовка.

Ответить

Bobo Momo

2

Лол, на вору и шапка горит.

Ответить

Денис Морганов

2

Почему от 300 Лямов ? Давайте равные права всем айти компанием и всем фриласерам отрасли айти

Ответить

Икс Маска

2

Клоуны. Сначала все ломают, потом, думают … «…ИТ-компании почувствовали вкус этих льгот, начали создавать рабочие места, начали возвращаться из-за границы». Россия – это уже давно лучшая кузница кадров для иностранных ИТ-компаний.

Ответить

Газетный цвет

Икс
0

Воистину. При этом прямо говорят, что вводят мораторий на 3-5 лет, чтобы компании начали возвращаться из-за границы, а дальше мораторий могут и не продлить, да и задача поддержки может смениться задачей повышения удоя.
 
Верха до сих пор не могут признать, что всё работает комплексно и взаимосвязанно, поэтому Владимир Владимирович и высшие чины гордятся как они точечно работают — мол там деньгами слепо всё заливают, а мы работаем с хирургической точностью. Так и в этом случае, хромает IT — решили, что давайте в нальём в IT немного прав, льгот и денег и всё будет. А как будет у нас уже есть немало образцов. Например, захотели свою Силикон вэлли — налили денег в территорию, выпустили какие-то законы, добавили льгот, а воз и ныне там.
 
Всё должно органично развиваться, для чего надо создавать благоприятные условия с горизонтом планирования, но наши смекалистые думают, что сейчас они всех перехитрят и смогут придумать схему как родить не за 9 месяцев, а за 2.

Ответить

Вася Пражкин

1

Давно пора, свой IT-суд. Я знаю несколько приложений, за которые неплохо бы судить людей, их сделавших. Ну и за плохо написанный код тоже можно условку давать сразу. За каждый баг - административный штраф разработчику. Так поднимем качество!

Ответить

Igor Karklin

Вася
1

Ок, будем тестить на госуслугах.

Ответить

KINCH

1

 Минцифры

Пацаны, цифры заминированы, разбегаемся! 

Ответить

Reborn Soul

1

На тебя подали в суд по IT делу
Отслеживаешь статус в тикете трелло
Пьешь смузи

Ответить

Холден Колфилд

0

Автору платят за кликабельные заголовки?

Ответить

Евгения Евсеева

Холден
0

нет :( спасибо, поправили

Ответить

Ласковый цвет

0

90% компаний с оборотом более 300 млн? Я верно понял?

Ответить

Dennis Gooddeni

0

Aaa😂😂😂😂 самый гуманный суд в мире 🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

Ответить

Artem Kapnist

0

Вот это конечно круто)) где вакансии смотреть 😄

Ответить

Шизоидная обезьяна

0

Как вам фраза: "Они должны почувствовать вкус этих льгот".

Ответить

Igor Karklin

Шизоидная
0

Она прекрасна, клоуны нарядны, а цирк все не уезжает.

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Игорь Гольмаков

0

Если такое реально введут, тогда и остальные компании захотят себе отдельные суды. Отдельный суд для банков, отдельный для металлургов, отдельный для нефтяников... Юристам будет весело)

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Андрей Чуринов

0

Все крупные под уголовными делами?? Неплохо

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Rossy Dayna

0

удешевление.
удешевление.
удешевление.
удешевление.
удешевление.
er7t8

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