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Минцифры предложило создать специальную судебную инстанцию для рассмотрения дел ИТ-компаний Статьи редакции
И ввести мораторий на налоговые проверки для компаний.
В Минцифры предложили ввести специальную судебную инстанцию для рассмотрения уголовных дел по экономическим статьям в отношении ИТ-компаний, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
По его словам, такой суд хотят создать к 2024 году «в рамках мер поддержки ИТ-бизнеса».
Он напомнил, что с 1 января 2021 года правительство ввело налоговый манёвр, благодаря которому для ИТ-компаний снизили ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. При этом 90% выручки ИТ-компании должно приходиться на разработку и продажу ПО.
По словам Шадаева, это привело к тому, что все получатели льгот попали под проверку ФНС, поэтому Минцифры предложило ввести мораторий на проверки.
«Мы считаем, что здесь нужно обязательно дать нам какой-то мораторий — три-пять лет — для того, чтобы, условно, ИТ-компании почувствовали вкус этих льгот, начали создавать рабочие места, начали возвращаться из-за границы и пользоваться теми благами, которые мы им предоставили», — сказал Шадаев.
Мораторий предлагают ввести для разработчиков российского ПО с объёмом продаж более 300 млн рублей. По мнению Минцифры, введение двух этих мер приведёт к тому, что к 2024 году 90% ИТ-компаний в России будут «чувствовать себя защищёнными».
Лол, они буквально признают, что обычный суд легко купить, а так как отросль надо развивать и получать от нее налоги, хотят сделать нормальный суд, который будет работать)))))
Они буквально признают, что дела в it сфере не должны рассматриваться в судах общей юрисдикции, потому что требуют от судей специальных знаний.
Это применимо для любой сложной сферы, но отдельные суды каждый раз почему-то не делают. Для этого существуют эксперты, которые могут дать оценку и помочь судье в принятии решения
Проблема в том что институт экспертов в РФ дискредитировал себя еще не успев сформироваться.
Прагматичное и здравое решение, признание проблемы половина ее решения. IT компании регистрируются в условных Нидерландов далеко не из-за налогов.
Выездные заседания суда в коворкинге
Тогда нужно вводить и уголовно-цифровой кодекс. В стиле ограничение на кол-во доступной памяти телефона с конфискацией провода от компутера на 3 года.
Больше судов! Давайте создадим отдельные финансовые суды, сельхозсуды, суды по застройщикам. Суд по фастфуд-сетям просто обязан появиться. Отдельный трибунал для инфоцыган ещё, да
* инфоцыганские тройки. Пока что я не вижу, чтобы инфоцыгане страдали от правосудия как мошенники
Ну там Ковалев грозился всех инфоцыган подсадить, деньги вернуть, юристами грозился. Но пропал на пути от сказал до сделал. А так насколько знаю, есть юрист, который вполне удачно натягивает цепочку дропов Маслова
Почему от 300 Лямов ? Давайте равные права всем айти компанием и всем фриласерам отрасли айти
Клоуны. Сначала все ломают, потом, думают … «…ИТ-компании почувствовали вкус этих льгот, начали создавать рабочие места, начали возвращаться из-за границы». Россия – это уже давно лучшая кузница кадров для иностранных ИТ-компаний.
Газетный цвет
Воистину. При этом прямо говорят, что вводят мораторий на 3-5 лет, чтобы компании начали возвращаться из-за границы, а дальше мораторий могут и не продлить, да и задача поддержки может смениться задачей повышения удоя.
Верха до сих пор не могут признать, что всё работает комплексно и взаимосвязанно, поэтому Владимир Владимирович и высшие чины гордятся как они точечно работают — мол там деньгами слепо всё заливают, а мы работаем с хирургической точностью. Так и в этом случае, хромает IT — решили, что давайте в нальём в IT немного прав, льгот и денег и всё будет. А как будет у нас уже есть немало образцов. Например, захотели свою Силикон вэлли — налили денег в территорию, выпустили какие-то законы, добавили льгот, а воз и ныне там.
Всё должно органично развиваться, для чего надо создавать благоприятные условия с горизонтом планирования, но наши смекалистые думают, что сейчас они всех перехитрят и смогут придумать схему как родить не за 9 месяцев, а за 2.
Давно пора, свой IT-суд. Я знаю несколько приложений, за которые неплохо бы судить людей, их сделавших. Ну и за плохо написанный код тоже можно условку давать сразу. За каждый баг - административный штраф разработчику. Так поднимем качество!
На тебя подали в суд по IT делу
Отслеживаешь статус в тикете трелло
Пьешь смузи
Как вам фраза: "Они должны почувствовать вкус этих льгот".
Если такое реально введут, тогда и остальные компании захотят себе отдельные суды. Отдельный суд для банков, отдельный для металлургов, отдельный для нефтяников... Юристам будет весело)
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