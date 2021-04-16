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«Геополитика не должна быть преградой развитию»: Positive Technologies ответила на санкции США Статьи редакции

Компания отвергла обвинения в сотрудничестве с российской разведкой.

44 44 комментария
1519 просмотров

Представители Positive Technologies отвергли обвинения Минфина США в сотрудничестве с русской разведкой и выступили против санкций. Компания продолжит работу в обычном режиме, говорится в заявлении на сайте Positive Technologies.

Мы, как компания, отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса.

из заявления Positive Technologies

Представители компании заявили, что работают «вне привязки к геополитике и с максимальной открытостью». Как отметили в Positive Technologies, технологии компании применяют по всему миру и ей доверяют государственные учреждения разных стран, а по итогам 2020 года она заработала 5,6 миллиарда рублей и выросла на 55% год к году.

В заявлении компании также упоминается форум Positive Hack Days, который Минфин США назвал местом для вербовки агентов российской разведки. В Positive Technologies отметили, что эта открытая площадка, в которой может принять участие и посетить каждый.

Мы искренне считаем, что геополитика не должна являться преградой технологическому развитию общества, и со своей стороны продолжим делать то, что у нас хорошо получается ― обеспечивать кибербезопасность и повышать киберзащищенность во всем мире. Поэтому мы продолжаем свою работу в штатном режиме с полным соблюдением всех обязательств перед нашими клиентами, партнерами и сотрудниками.

из заявления Positive Technologies

15 апреля президент США Джо Байден подписал новые санкции против России. В этот раз ограничения коснулись отдельно шести российских ИТ-компаний, в том числе Positive Technologies, которую Forbes размещал в списке топ-15 самых дорогих компаний рунета.

Компания из списка Forbes, военный технополис и…
В список технологических компаний попало шесть организаций — от институтов до подрядчиков спецслужб.
tjournal.ru

#новость #санкции

44 44 комментария
8
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Вячеслав Григорьев

26
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Игорь Купцов

0

Да, зря страны не вводили санкций в отношении США после публикаций Сноудена

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fffggg gggfff

Игорь
1

3 дня как зареган, уже 48 комментов. активно вы боты нарабатываете "историю"

Ответить

Игорь Купцов

fffggg
9

48*15=720 рублей заработал
мне семью кормить надо

Ответить

Алексей Любимов

Игорь
3

Ниче себе у тебя ставки. Мне 11,60 платят, 15 даже не снилось...

Ответить

Al Pr

Алексей
0

2300 комментариев * 11,60= 26,7к. Жаба должна уже была лопнуть "от жабы" 🤣

Ответить

Igor Filippov

fffggg
2

Если у кого-то другая позиция значит сразу бот?

Ответить

Иной файл

Igor
0

Да, причём только в одну сторону. Меня, помнится, назвал ботом чувак, чей сыночка учился с моей дочерью в одном классе. 

Ответить

3216q114

Игорь
1

А что кто-то кроме США может в санкции ? (оон не считается)

Ответить

Максим Никитин

3216q114
3
Ответить

Al Pr

Максим
2

А ещё северная Корея может что-нибудь запретить...

Ответить

Guig Frobs

Al
0
Ответить

Al Pr

Guig
1

ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПОД МУДРЫМ РУКОВОДСТВОМ ВЕЛИКОГО ЫНА!

Ответить

Al Pr

Al
1

🤣🤣🤣🤣

Ответить

Guig Frobs

Al
1

ВЕЛИКОГО сЫНА ЫНА!

Ответить

Al Pr

Guig
0

ВЕЛИКОГО ВНУКА ВЕЛИКОГО ИРА! (ИЛИ СЕНА!)
*тут по вкусу, я в корейской лингвистике нешарю"

Ответить

alex twit

5

Допрыгались

Ответить

Guig Frobs

alex
0

Доигрались 

Ответить

KINCH

5
Ответить

Syzygy

2

Интересно, а чего они хотели добиться подобным заявлением? Снять санкции? Смешно, их не снимут. Обелить себя? В то, что российские/китайские компании не связаны с правительством, мало кто поверит. Не терять рынки? Кто покупал раньше, те и будут покупать - они и так  прекрасно осведомлены о рисках.

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роман долгополов

Syzygy
7

Напомнить родному правительству что полагаются компенсации))

Ответить

Harry Tuttle

роман
0

Скорее всего всё проще и дешевле. Этот бредовый текст напечатали в администрации президента. А компенсация - это нахождение на воле и наличие головы на плечах.

Ответить

Демьян Федулов

0

Странные заявления от позитивтехнолоджис. У кому как не им понимать что вопросы кибербезопасности и кибернападения неразрывно связаны с политикой!

Ответить

ЯжПрограммист

Демьян
11

Они просто пытаются быть на позитиве

Ответить

Активный калькулятор

0

Как-то не верится, что США взяли и просто рандомно жахнули. Значит что-то есть

Ответить

роман долгополов

Активный
4

Контора закладки АНБ в интелах нашла

Ответить

Игорь Купцов

роман
0

Агентурным способом?

Ответить

Дорожный пёс_анон

Активный
0

Че это не верится? Я вот живу рядом с Нови-Садом, тут люди помнят, как в подвалах ныкались, когда они рандомно жахали по округе. А в паре км от моего дома недавно закончили строительство телецентра, в замен того, что разбомбили. Бравые пилоты дохера тут гражданских объектов раскрошили.

Ответить

3216q114

Дорожный
0

Телецентр тогда не рандомно бомбили.

Ответить

Дорожный

3216q114
0

Вообще, конечно интересно, что в результате не рандомных бомбардировок, погибло гораздо больше гражданских, чем военных. 

Ответить

Al Pr

Дорожный
–1

Телецентр? А Искандер который так смеялся, что даже не в ту страну попал?
Или то Калибр из Каспия до Сирии не долетел? 
🤣

Ответить

3216q114

Al
1

Приплетаешь!?

Ответить

Al Pr

3216q114
0

То не я, то иранские крестьяне фотки делали 🤣, на тяпку.
И чуть-чуть Алиев (Азербайджан)

Ответить

3216q114

Al
1

Я все равно не догоняю как связаны калибры, Азербайджан и иранцы  с телецентром в Сербии и США.

Ответить

Al Pr

3216q114
0

Да никак, просто попасть в телецентр и в страну - это разные вещи.
Это было ответо-вопросом к фразе 
"Телецентр тогда не рандомно бомбили." И "когда они рандомно жахали по округе..."

Ответить

Максим Никитин

Дорожный
–1

На РИА на днях же было (по другому поводу): «коллективная ответственность народа» за военные преступления и тд

Ответить

Get Money

Активный
–2

Это Вы про Ирак и ОМП?

Ответить

Активный калькулятор

Get
0

Я про санкции конторы. Могли бы кота пожирнее взять так-то. 

Ответить

Комментарий удален

Al Pr

0

Воронеж цел?
Значит всё впорядке!

Ответить

Bobo Momo

0

Почему американцы так благосклонно относятся к русскому ИТ? Им же ничего не стоит устроить русским "сладкую жизнь" имея под контролем основные платформы, Гуглы, Майкрософты и т.д.

Могли бы с лёгкостью, например, сделать так чтобы русское ИТ росло не на 10% как сейчас, а на 5% ежегодно- и все, это поставит отрасль на колени, и соответственно развеет любые мечты о технологическом будущем.

Ответить

Andrey Gordeev

Bobo
0

Компании просто переедут в Беларусь, Казахстан, ну или на Кипр

Ответить

Bobo Momo

Andrey
0

Тогда хунта не получит налоги, вырастет внутреннее напряжение.

Это серьёзный вопрос. 

Ответить

Гладкий фонарь

0

 выступили против санкций

Спалились, в общем, ещё больше.

Ответить

anjay geming

0

Представители Positive Technologies отвергли обвинения Минфина США в сотрудничестве с русской разведкой и выступили против санкций. Компания продолжит работу в обычном режиме, говорится в заявлении на сайте Positive Technologies.

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