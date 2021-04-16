Компания отвергла обвинения в сотрудничестве с российской разведкой.

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Представители Positive Technologies отвергли обвинения Минфина США в сотрудничестве с русской разведкой и выступили против санкций. Компания продолжит работу в обычном режиме, говорится в заявлении на сайте Positive Technologies.

Мы, как компания, отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса. из заявления Positive Technologies

Представители компании заявили, что работают «вне привязки к геополитике и с максимальной открытостью». Как отметили в Positive Technologies, технологии компании применяют по всему миру и ей доверяют государственные учреждения разных стран, а по итогам 2020 года она заработала 5,6 миллиарда рублей и выросла на 55% год к году.

В заявлении компании также упоминается форум Positive Hack Days, который Минфин США назвал местом для вербовки агентов российской разведки. В Positive Technologies отметили, что эта открытая площадка, в которой может принять участие и посетить каждый.

Мы искренне считаем, что геополитика не должна являться преградой технологическому развитию общества, и со своей стороны продолжим делать то, что у нас хорошо получается ― обеспечивать кибербезопасность и повышать киберзащищенность во всем мире. Поэтому мы продолжаем свою работу в штатном режиме с полным соблюдением всех обязательств перед нашими клиентами, партнерами и сотрудниками. из заявления Positive Technologies