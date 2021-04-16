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«Геополитика не должна быть преградой развитию»: Positive Technologies ответила на санкции США Статьи редакции
Компания отвергла обвинения в сотрудничестве с российской разведкой.
Представители Positive Technologies отвергли обвинения Минфина США в сотрудничестве с русской разведкой и выступили против санкций. Компания продолжит работу в обычном режиме, говорится в заявлении на сайте Positive Technologies.
Представители компании заявили, что работают «вне привязки к геополитике и с максимальной открытостью». Как отметили в Positive Technologies, технологии компании применяют по всему миру и ей доверяют государственные учреждения разных стран, а по итогам 2020 года она заработала 5,6 миллиарда рублей и выросла на 55% год к году.
В заявлении компании также упоминается форум Positive Hack Days, который Минфин США назвал местом для вербовки агентов российской разведки. В Positive Technologies отметили, что эта открытая площадка, в которой может принять участие и посетить каждый.
15 апреля президент США Джо Байден подписал новые санкции против России. В этот раз ограничения коснулись отдельно шести российских ИТ-компаний, в том числе Positive Technologies, которую Forbes размещал в списке топ-15 самых дорогих компаний рунета.
Да, зря страны не вводили санкций в отношении США после публикаций Сноудена
3 дня как зареган, уже 48 комментов. активно вы боты нарабатываете "историю"
48*15=720 рублей заработал
мне семью кормить надо
Ниче себе у тебя ставки. Мне 11,60 платят, 15 даже не снилось...
Если у кого-то другая позиция значит сразу бот?
Иной файл
Да, причём только в одну сторону. Меня, помнится, назвал ботом чувак, чей сыночка учился с моей дочерью в одном классе.
Допрыгались
Интересно, а чего они хотели добиться подобным заявлением? Снять санкции? Смешно, их не снимут. Обелить себя? В то, что российские/китайские компании не связаны с правительством, мало кто поверит. Не терять рынки? Кто покупал раньше, те и будут покупать - они и так прекрасно осведомлены о рисках.
Напомнить родному правительству что полагаются компенсации))
Скорее всего всё проще и дешевле. Этот бредовый текст напечатали в администрации президента. А компенсация - это нахождение на воле и наличие головы на плечах.
Странные заявления от позитивтехнолоджис. У кому как не им понимать что вопросы кибербезопасности и кибернападения неразрывно связаны с политикой!
Контора закладки АНБ в интелах нашла
Дорожный пёс_анон
Че это не верится? Я вот живу рядом с Нови-Садом, тут люди помнят, как в подвалах ныкались, когда они рандомно жахали по округе. А в паре км от моего дома недавно закончили строительство телецентра, в замен того, что разбомбили. Бравые пилоты дохера тут гражданских объектов раскрошили.
Дорожный
Вообще, конечно интересно, что в результате не рандомных бомбардировок, погибло гораздо больше гражданских, чем военных.
На РИА на днях же было (по другому поводу): «коллективная ответственность народа» за военные преступления и тд
Комментарий удален
Почему американцы так благосклонно относятся к русскому ИТ? Им же ничего не стоит устроить русским "сладкую жизнь" имея под контролем основные платформы, Гуглы, Майкрософты и т.д.
Могли бы с лёгкостью, например, сделать так чтобы русское ИТ росло не на 10% как сейчас, а на 5% ежегодно- и все, это поставит отрасль на колени, и соответственно развеет любые мечты о технологическом будущем.
Компании просто переедут в Беларусь, Казахстан, ну или на Кипр
Представители Positive Technologies отвергли обвинения Минфина США в сотрудничестве с русской разведкой и выступили против санкций. Компания продолжит работу в обычном режиме, говорится в заявлении на сайте Positive Technologies.
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