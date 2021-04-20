Госдума поддержала законопроект о создании единой цифровой платформы занятости в первом чтении.

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Законопроект предлагает создать единую для всей страны цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений. Наравне с очным приёмом в центрах занятости будет использоваться и дистанционный формат.

Также законопроект предлагает обязать федеральные, региональные и местные органы власти, и тех, у кого в штате больше 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это, по мнению Госдумы, расширит банк вакансий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициатива расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала и позволит снять межрегиональные барьеры. Кроме того, это повысит качество и оперативность работы служб занятости, пишет ТАСС.

В документе также говорится, что работодатель должен будет уведомить центр занятости через личный кабинет о приёме соискателя или отказе ему, указав причину.

По закону работодатель может отказать в приёме на работу, например, из-за недостатка знаний, плохой квалификации, отсутствия вакансий, состояния здоровья.