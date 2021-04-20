Депутаты поддержали идею обязать компании крупнее 25 человек вносить все свои вакансии в единую всероссийскую базу Статьи редакции
Госдума поддержала законопроект о создании единой цифровой платформы занятости в первом чтении.
Законопроект предлагает создать единую для всей страны цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений. Наравне с очным приёмом в центрах занятости будет использоваться и дистанционный формат.
Также законопроект предлагает обязать федеральные, региональные и местные органы власти, и тех, у кого в штате больше 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это, по мнению Госдумы, расширит банк вакансий.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициатива расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала и позволит снять межрегиональные барьеры. Кроме того, это повысит качество и оперативность работы служб занятости, пишет ТАСС.
В документе также говорится, что работодатель должен будет уведомить центр занятости через личный кабинет о приёме соискателя или отказе ему, указав причину.
По закону работодатель может отказать в приёме на работу, например, из-за недостатка знаний, плохой квалификации, отсутствия вакансий, состояния здоровья.
Сейчас, например, заявление на получение пособия по безработице и помощь в поиске работы можно подать через Госуслуги, россияне также могут обратиться в центр занятости.
Прекрасная новость! Скоро обяжут не только вакансии публиковать, но и принимать на работу бедных и обездоленных. И детей сотрудников МВД, например 👍
У детей сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии приоритет. Найму джуна себе, ух!
Ну для меня например как для безработного студента (иногда подрабатываю на фриланс бирже АпВорк, когда есть объём работ у заказчика ) такая новость носит только положительный характер , я вот не представляю поиск работы в стране( и не могу найти работу не первый год уже-никуда не берут ), если ты не имеешь каких то знакомых-то фиг что найдёшь , а новости хорошая , хотя бы буду видеть все вакансии определенной компании. , сейчас использую только работные сайты HH ,Superjob и их таких всего штуки 3 с большой базой вакансий , а вы тут говорите фигня ....
. Если знаете как найти норм работу инженером поделитесь, а говорить херня , смысл ?
Моя первая работа на 2 курсе в спб была в Моторола солюшнс за 5к на 20часов, ушёл через 2 месяца, потом необит за 17к, ниц спб эту, люксофт, сперасофт, сейчас СТО в австрийском стартап. Мне 26. Я не знаю что у вас там не получается.
Просто не получается -почему непонятно, отказы по резюме и всё, резюме составленограмотно , есть небольшой опыт в зарубежном нефтесервисе , студент 2 курс .
Ничего не понял, сам два раза устраивался и все нормально, без каких либо знакомых. Может ты в своей специальности не шаришь?
Давайте я вам попробую объяснить. Вы не поверите, но если в компании есть вакансия, то она очень хочет её заполнить. И распихивает её по всем сервисам и хантинг-агентствам.
Но есть исключения, да. Какой нибудь МУП Хренснабкомгаздор. С перспективной должностью младшего помощника вахтера за 5300 в месяц плюс пиздюли. Вам такое точно надо? Или, может, вы реально думаете, что если создать такую хрень, то вакансии появятся сами собой?
я вот не представляю поиск работы в стране( и не могу найти работу не первый год уже-никуда не берут
а что ты умеешь?
Модет они уже в жопу пойдут? Как я буду радоваться, когда распустят этих дармоедов с анализом кто какие тупорылые занокопроекты против людей и бизнеса вносил, чтобы они больше никогда не смогли работать в госструктурах любых.
А с чего вы решили что кого-то там куда-то распусят, ну или даже если и распустят то не наберут таких же или тех же самых
Да хватит создавать единые, федеральные, государственные супермега и прочие сервисы. Цифровой совок с единой линией партии, бл#ть
Еще одно ведомство, еще одна кучка чиновников... после еще одна кучка чиновников будет проверять компании крупнее 25 человек вносят ли они все вакансии и будет выписывать штрафы... сбор которых будет проверять еще одна кучка чиновников
Думал вторая часть заголовка будет -...обязали делиться прибылью «:)
Очень жду закона, в котором всех граждан обяжут вести себя хорошо. Всех, кто ведёт себя плохо, ждёт ответственность вплоть до уголовной. Понятие "вести себя хорошо" определяется отдельным постановлением правительства и внутренним убеждением сотрудника полиции.
Классная идея и ещё чтобы вакансия была оффером, отказ от которого 3 кратный размер выплаты по нему. Чтобы не было повадно предлагать одно, а работу давать другую
Сделали самозанятых, логистику/маркетинговый отдел распустили, да и многих можно на самозанятых перевести. До 25ч. В штате ещё и набрать надо))) в общем на крупнык целятся
Обещали же 25 млн высокотехнологичных рабочих мест. Всё уже готово, осталось посчитать.
Что не комментатор то владелец конторы на 25+ человек ((((; я так понимаю что такая обязаловка сделана для того что бы данные вакансии было видно на бирже труда, а то там шлак адищный и каждый там стоящий жалуется что нормальных вакансий нет, а тут будут и попробуй скажи обратное
Кстати когда один раз в жизни встал на биржу, ужаснулся количеству и качеству вакансий, да пошел работу искать как обычно)
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