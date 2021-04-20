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Право
Евгения Евсеева

Депутаты поддержали идею обязать компании крупнее 25 человек вносить все свои вакансии в единую всероссийскую базу Статьи редакции

Госдума поддержала законопроект о создании единой цифровой платформы занятости в первом чтении.

26 26 комментариев
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Законопроект предлагает создать единую для всей страны цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений. Наравне с очным приёмом в центрах занятости будет использоваться и дистанционный формат.

Также законопроект предлагает обязать федеральные, региональные и местные органы власти, и тех, у кого в штате больше 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это, по мнению Госдумы, расширит банк вакансий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициатива расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала и позволит снять межрегиональные барьеры. Кроме того, это повысит качество и оперативность работы служб занятости, пишет ТАСС.

В документе также говорится, что работодатель должен будет уведомить центр занятости через личный кабинет о приёме соискателя или отказе ему, указав причину.

По закону работодатель может отказать в приёме на работу, например, из-за недостатка знаний, плохой квалификации, отсутствия вакансий, состояния здоровья.

Сейчас, например, заявление на получение пособия по безработице и помощь в поиске работы можно подать через Госуслуги, россияне также могут обратиться в центр занятости.

#новость

26 26 комментариев
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Anton Novoseltsev

12

Прекрасная новость! Скоро обяжут не только вакансии публиковать, но и принимать на работу бедных и обездоленных. И детей сотрудников МВД, например 👍

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Никита Крупицкас

Anton
3

У детей сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии приоритет. Найму джуна себе, ух!

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Алексей Кравцов

Никита
0

https://ria.ru/20210420/zakon-1729108144.html

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Nikitinz

Anton
2
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ARTEM IGOREVITCH

Anton
–1

Ну для меня например как для безработного студента (иногда подрабатываю на фриланс бирже АпВорк, когда есть объём работ у заказчика ) такая новость носит только положительный характер , я вот не представляю поиск работы в стране( и не могу найти работу не первый год уже-никуда не берут ), если ты не имеешь каких то знакомых-то фиг что найдёшь , а новости хорошая , хотя бы буду видеть все вакансии определенной компании. , сейчас использую только работные сайты HH ,Superjob и их таких всего штуки 3 с большой базой вакансий , а вы тут говорите фигня ....
. Если знаете как найти норм работу инженером поделитесь, а говорить херня , смысл ?

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Никита Крупицкас

ARTEM
3

Моя первая работа на 2 курсе в спб была в Моторола солюшнс за 5к на 20часов, ушёл через 2 месяца, потом необит за 17к, ниц спб эту, люксофт, сперасофт, сейчас СТО в австрийском стартап. Мне 26. Я не знаю что у вас там не получается.

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ARTEM IGOREVITCH

Никита
0

Просто не получается -почему непонятно, отказы по резюме и всё, резюме составленограмотно , есть небольшой опыт в зарубежном нефтесервисе , студент 2 курс .

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Дмитрий Истомин

ARTEM
3

Ничего не понял, сам два раза устраивался и все нормально, без каких либо знакомых. Может ты в своей специальности не шаришь?

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Maxim Petrukhin

ARTEM
0

Давайте я вам попробую объяснить. Вы не поверите, но если в компании есть вакансия, то она очень хочет её заполнить. И распихивает её по всем сервисам и хантинг-агентствам.
Но есть исключения, да. Какой нибудь МУП Хренснабкомгаздор. С перспективной должностью младшего помощника вахтера за 5300 в месяц плюс пиздюли. Вам такое точно надо? Или, может, вы реально думаете, что если создать такую хрень, то вакансии появятся сами собой? 

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Andrew Freez

ARTEM
0

я вот не представляю поиск работы в стране( и не могу найти работу не первый год уже-никуда не берут

а что ты умеешь?

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Gabby BenDer

6

Модет они уже в жопу пойдут? Как я буду радоваться, когда распустят этих дармоедов с анализом кто какие тупорылые занокопроекты против людей и бизнеса вносил, чтобы они больше никогда не смогли работать в госструктурах любых.

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ЯжПрограммист

Gabby
0

А с чего вы решили что кого-то там куда-то распусят, ну или даже если и распустят то не наберут таких же или тех же самых

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Эдуард Чистяков

4

Да хватит создавать единые, федеральные, государственные супермега и прочие сервисы. Цифровой совок с единой линией партии, бл#ть

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Павел Логинов

4

Еще одно ведомство, еще одна кучка чиновников... после еще одна кучка чиновников будет проверять компании крупнее 25 человек вносят ли они все вакансии и будет выписывать штрафы... сбор которых будет проверять еще одна кучка чиновников

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Vasiliy coconut

3

Думал вторая часть заголовка будет -...обязали делиться прибылью «:)

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ЯжПрограммист

Vasiliy
1

Это будет дописано после обсуждений и консультаций

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Shlomo Goldenberg

Vasiliy
0

Так это налоги

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Maxim Petrukhin

3

Очень жду закона, в котором всех граждан обяжут вести себя хорошо. Всех, кто ведёт себя плохо, ждёт ответственность вплоть до уголовной. Понятие "вести себя хорошо" определяется отдельным постановлением правительства и внутренним убеждением сотрудника полиции. 

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Roman Kotov

0

Классная идея и ещё чтобы вакансия была оффером, отказ от которого 3 кратный размер выплаты по нему. Чтобы не было повадно предлагать одно, а работу давать другую

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Vitaliy Ivanov

0

Сделали самозанятых, логистику/маркетинговый отдел распустили, да и многих можно на самозанятых перевести. До 25ч. В штате ещё и набрать надо))) в общем на крупнык целятся

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Просторный пришелец

0

А не пробовали сделать реально полезный ресурс? У гос-ва много возможностей.
Все через заставить. Неужели это проще?

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Александр Константинов

0

Пусть н***й идут

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Александр Котовский

0

Обещали же 25 млн высокотехнологичных рабочих мест. Всё уже готово, осталось посчитать.

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Angel Vivaldi

0

Что не комментатор то владелец конторы на 25+ человек ((((; я так понимаю что такая обязаловка сделана для того что бы данные вакансии было видно на бирже труда, а то там шлак адищный и каждый там стоящий жалуется что нормальных вакансий нет, а тут будут и попробуй скажи обратное

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Наумов Сергей

Angel
0

Кстати когда один раз в жизни встал на биржу, ужаснулся количеству и качеству вакансий, да пошел работу искать как обычно)

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ikoia

0

Новость действительно замечательная. Особенно, по части указания причин отказа ))) 

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