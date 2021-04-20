Право
Евгения Евсеева

Владелец британской газеты Daily Mail подал антимонопольный иск против Google из-за манипуляций с поисковой выдачей Статьи редакции

Он утверждает, что компания «наказывает» издания низкими результатами в поиске «из-за плохого рекламного сотрудничества».

Владелец Daily Mail обвинил Google в манипуляциях поисковой выдачей и рекламными аукционами, которые наносят ущерб онлайн-издателям, пишет The Wall Street Journal.

Согласно иску, Google наказывает издания низкими результатами в поиске «из-за плохого рекламного сотрудничества», например, если они продают «недостаточно» рекламы. В пример газета приводит плохую выдачу своих новостей про королевскую семью Великобритании в 2021 году.

Daily Mail утверждает, что Google связала свою поисковую систему и платформу для продажи рекламы, чтобы оказывать давление на издателей.

Кроме того, по мнению издания, отказ компании от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome создаст трудности для рекламодателей при таргетинге рекламы, если они не будут закупать рекламу через инструменты Google.

В документе газета просит Google прекратить нарушения и обеспечить прозрачность алгоритма поиска новостей. Представитель компании не ответил изданию.

#новость #google

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8 комментариев
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Хозяин

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Мне кажется мои сайты Гугл тоже херово ранжирует. Похоже пора в суд!

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Angel Vivaldi

Хозяин
1

Пойдемте лучше вместе против Яндекс, они задрали!

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Сергей Милосердов

Хозяин
0

Пора в Mail

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Ничего личного, но

1

где-то я это уже видела

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Святослав Гусев

1

Не только Яндекс этим грешит.

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Станислав Севостьянов

0

Так их тоже ограничивают власти. Че вы такие узколобые?

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Хозяин

0

Экспресс-газета и Спид-Инфо пожаловались на плохую выдачу новостей про Скопинского маньяка.

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Евгений Бв

0

Пора принудительно дробить эту монополию. Поиск - это одна компания, такси- другая и т.д.

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