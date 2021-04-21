Он также объявил о выплатах семьям с детьми.

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Правительство в течение месяца должно представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию. В частности, речь идёт о мерах налогового стимулирования, доступных кредитах, расширения сбыта продукции, в том числе закупок со стороны крупных госкомпаний. Льготы для малого бизнеса по налогам и страховым взносам сохранятся.

Путин напомнил, что в 2020 году государство направило «беспрецедентные ресурсы» на поддержку экономики: в том числе за счёт льготных кредитов на выплаты зарплат удалось сохранить свыше 5 млн рабочих мест. «Эта программа сработала, но сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность», — заявил президент.

О чём ещё рассказал Путин

Президент также сообщил, что прибыль корпоративного сектора России в 2021 году «обещает быть рекордной», несмотря на все проблемы. «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает», — заявил Путин.

Он добавил, что в России запустят программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Ставка — 3-5%, срок — 15 лет.

Во время послания Путин также объявил о новых выплатах для семей с детьми, он поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки.

В частности, семьям со школьниками и будущими первоклассниками выплатят по 10 тыcяч рублей на ребёнка единовременно. Больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году, сообщил Путин.