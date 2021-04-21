{"id":3054,"title":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0444\u0438\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u00ab\u042e\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=3054&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/230305&hash=e92619a4c6313c5d01568bcc5923b46ce470123d9483a34315aa3e6a0ffaab47","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
Таня Боброва

Путин поручил в течение месяца придумать меры поддержки малого и среднего бизнеса Статьи редакции

Он также объявил о выплатах семьям с детьми.

83 83 комментария
3347 просмотров

Правительство в течение месяца должно представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

В частности, речь идёт о мерах налогового стимулирования, доступных кредитах, расширения сбыта продукции, в том числе закупок со стороны крупных госкомпаний. Льготы для малого бизнеса по налогам и страховым взносам сохранятся.

Путин напомнил, что в 2020 году государство направило «беспрецедентные ресурсы» на поддержку экономики: в том числе за счёт льготных кредитов на выплаты зарплат удалось сохранить свыше 5 млн рабочих мест. «Эта программа сработала, но сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность», — заявил президент.

О чём ещё рассказал Путин

Президент также сообщил, что прибыль корпоративного сектора России в 2021 году «обещает быть рекордной», несмотря на все проблемы. «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает», — заявил Путин.

Он добавил, что в России запустят программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Ставка — 3-5%, срок — 15 лет.

Во время послания Путин также объявил о новых выплатах для семей с детьми, он поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки.

В частности, семьям со школьниками и будущими первоклассниками выплатят по 10 тыcяч рублей на ребёнка единовременно. Больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году, сообщил Путин.

По данным Минфина, новые меры соцподдержки, перечисленные президентом, обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года.

#новость

83 83 комментария
8
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 83, "likes": 8, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 236832, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Apr 2021 12:56:52 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
83 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Макс Козлов

85

Ничего нового.

2030 год: Путин поручил немедленно придумать меры поддержки бизнеса. 

Нужно только год подставлять 

Ответить

Nikitinz

Макс
20

Напомнило)

Ответить

Artem Gn

Nikitinz
9

А в начале 2000 я смеялся над Брежневским застоем, так тот всего 18 лет правил. А это существо, уже побило его рекорд и идёт на его удвоение. 

Ответить

Vasiliy Gorin

Artem
1

А мы только ноем и терпим, ноем и терпим

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

alex twit

Макс
1

Никто не даст нам избавленья: Ни бог, ни царь и не дворец
Но нас спасет Владимир Путин
Политик, лидер и борец

Ответить

Вадим Самигулин

48

Дежавю! Такую новость я уже читал году в 2018.

Ответить

Александр

Вадим
16

и даже в 2010 могли читать https://www.vesti.ru/article/2092519

Рынок труда полностью восстановился. Интервью с…
Люди все чаще и чаще стали искать работу через Интернет, а биржа труда все меньше используется…
www.vesti.ru
Ответить

Боря Бро

Вадим
11
Ответить

alex twit

Вадим
0

Обащанная стабильность, не обманули

Ответить

Valeratal Val

33

Куда уж больше поддерживать. Бизнес уже устал от этой поддержки, не знает куда деньги девать

Ответить

Vladislav Stan

Valeratal
5

Не все еще в тюрьмах и банкроты, надо всех поддержать, у всех все отжать. 

Ответить

Константин Полухтин

33

Классный тамада, и конкурсы интересные.

Ответить

Вячеслав Че

21

Хорошая погода на улице, пойду вечером погуляю.

Ответить

Макс Козлов

Вячеслав
8

Говорят в центре города хорошо гуляется

Ответить

Sergei Timofeyev

Макс
1

Да уже задержали кого надо.

Ответить

Вячеслав Че

Sergei
3

Надо пойти посмотреть

Ответить

Александр

Вячеслав
2

Да, давайте поговорим о погоде, это полезней. У нас холодно, снег утром лежал

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
5

А потом взял и ушёл?

Ответить

Юрий Карпов

Александр
2

О погоде: выпал свежий Путин...

Ответить

Alexander

Юрий
0

Шикарно!

Ответить

Александр

23

Если путин обещал, то конечно восстановится, ведь никогда такого небыло, чтобы президент пообещал и не сделали.

Ответить

Микола Петюх

13

Через месяц: Бля, чёт не придумывается ничего

Ответить

Макс Козлов

Микола
17

Налоги поднимут

Ответить

Dmitriy Lobanov

Микола
5

Или придумают. Звучат будет так, "уберём нынешнюю налоговую нагрузку и введём единый налог __%", новый налог введут и на этом все)

Ответить

Alexander Tumanov

14

Этот клоун о своих майских указах 2012 года помнит? О своих обещаниях? О том, что оно - исполнительная, а не законодательная власть.

Ответить

Evgeny Boyko

Alexander
7

Это другое, это не то

Ответить

Alexander Tumanov

Evgeny
2

Да знаю я, что это другое г@вно вылезло. Мне все равно, куда сгребли прежнее, но это смердит по прежнему. И опять лжет, кривляется, глумится.

Ответить

alex twit

14

ни одна бизнес-школа не дала миру столько миллиардеров, как ленинградская школа самбо!

Ответить

Alexander Tumanov

alex
4

Потому, что кидалово и болевые приемы, это самое важное, что осталось у негодяев между ушей, перед клювом.

Ответить

Vladislav Stan

15

Если пыня обещает поддержать: готовьтесь к новым ограничениям и налогам. Пыня еще обещал конституцию не менять и пенсии не трогать. Обещать он мастер

Ответить

IO

10

Лучшая поддержка от Путина это просто отъебаться от бизнеса и людей, заодно можно оттащить своих шавок из госдумы и совфеда, я уже не говорю про ебанутые шпионские игры, которые выполняются стукнутыми в детстве и постоянно стреляют по воронежу.

Ответить

Vladislav Stan

IO
9

На самом деле Путин действительно может помочь, и не только бизнесу, но и всем, но для этого надо, чтобы путину тоже помогли. Помогли не вызывать скорую например

Ответить

IO

Vladislav
3

Путину поможет только живительная эвтаназия

Ответить

alex twit

Vladislav
0

Помочь бы табакеркой, и я не про театр

Ответить

VaDiLa RUS

9

Случайно включил послание президента ФС и полилась вода со всех щелей ноутбука, что затопил соседей.
А если серьезно, человек уже столько раз лгал, что сложно верить чему-то.
Рады только те, у кого дети. За счёт остальных им капает хоть и маленькая, но денюшка. Бездетные опять не в удел.

Ответить

Sergei Timofeyev

VaDiLa
2

Царь хороший, а бояре плохие

Ответить

VaDiLa RUS

Sergei
1

Русская классика. Знаем, проходили.

Ответить

Sergei Timofeyev

VaDiLa
0

И не дети, а школьники

Ответить

igor igorevich

4

Когда бизнес закрывали он придумать не хера ни мог, а с пустя 1,5 года начили думать))
Пустай раздаст многодетным, как это они любят..)

Ответить

Роман Шепелев

igor
15

В этот раз не многодетным, а всем у кого школьники есть досталось. По 10тр на подготовку к школе. В августе. А осенью выборы, случайное наверно совпадение...

Ответить

igor igorevich

Роман
3

Конечно ))
За хотел купить школьников, особенно тех кто настроен опозиционо к нему.. Ну у дачи ))
Хотя пенсионеры и так за него проголосуют..

Ответить

Артем Воронков

6

Уж они-то придумают

Ответить

Sergei Timofeyev

6

«Никто не говорит, что мы директивные цены устанавливать будем, не надо тень на плетень наводить», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что для этого есть рыночные механизмы и поставил задачу правительству отрегулировать цены.

Ответить

Константин Полухтин

Sergei
0

Рынок есть, и это государство.

Ответить

Sergei Timofeyev

Константин
2

Мне кажется, что это взаимоисключающие вещи.

Ответить

Sergey Fisak

5

Хахахахах

Ответить

Костя Жажиев

4

Слово «придумать» -я его боюсь)) новые осложнения и костыли для бизнеса

Ответить

Антон Аверкиев

4

20 лет придумывают, но на этот раз точно-точно придумают!

Ответить

Pavel B

4

Готовятся к закрытию границ, адекватный человек добровольно отдыхать в России не захочет, а принудительно придётся)

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
0

У меня свой участок и дом. Пох на заграницу. Захочу отдохнуть - маршрут выходного дня на авто легко. 

Ответить

/\ec

4

Путин убийца и вор. 
Крым Украина.

Ответить

Мурад Муртазалиев

3

А про повышение цен на бензин ничего не сказал?

Ответить

Alexander Tumanov

Мурад
2

Оно не в курсе. Оно просто выползло.

Ответить

Sergei Timofeyev

Мурад
0

https://vc.ru/legal/236832-putin-poruchil-v-techenie-mesyaca-pridumat-mery-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa?comment=2710165

Ответить

Alexander Tumanov

1

Кто такой put in?

Ответить

Артем Воронков

Alexander
7

Dick Ta Tor

Ответить

Ivan Miasnikov

Alexander
3

похоже на POST, но используется для замены существующего объекта :)))

Ответить

Alexander Tumanov

Ivan
0

Этот кадавр, уже четвертый на моей памяти. Еще двое не идентифицированы. Нет генетического следа ДНК. Нет семьи. Нет детей. Нет подписей на бланках ООО «РФ». Об этом теломене нет никаких достоверных сведений. Одно погоняло, как издевка над живыми людьми put in (внедрённый англ.)

Ответить

Vladislav Stan

Alexander
2

Ti ran id

Ответить

Alexander Tumanov

2

Кто??? :)))

Ответить

Pavel Ivanov

2

🪣 💩 ✾

Ответить

Чит Чат

2

Как ему поможешь, если в стране нет для него инфраструктуры

Ответить

Ivan Miasnikov

2

"Ребята, мы уже придумали всякого, что сделало сложным жизнь в России и сделали это хорошо. Давайте теперь быстренько замедлим твиттер, а потом МСБ поддержим."

Ответить

Карим Мусаев

2

🤣🤣🤣🤣

Ответить

Никита Жуков

2

Парни, они действуют всегда наоборот, если обещают поддержать, значит ждите увеличения налогов и поборов)

Ответить

Святослав Гусев

1

Для ИП без сотрудников и ООО до 5 сотрудников снизить налоги бы, и поспособствовать уменьшению кредитных ставок.

Ответить

Alexander Tumanov

Святослав
1

Ну как можно? Грабеж безоружного населения и поборы с ещё живых людей, это основа благосостояния не только главарей режима, но и их подручных псов на ближайшее, до трибунала, время.

Ответить

Sergei Timofeyev

Святослав
1

Новый механизм для обнала

Ответить

Igor Sergeevich

1

Да я и щас могу сказать что придумаю - новые высоколояльные низкопроцентные кредиты, чтобы выплатить старые кредиты

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла

Ответить

danil nik

1

ну все держитесь, сжимайте булки, щас вас поддержат)

Ответить

Sergey K

1

Так ща депы через zoomчик кнопки пожмакают и на бумагу положат: "Пандемию отменить = Поддержка МСБ. Подписьдата"

Ответить

Madina Djalilova

1

Ну какие меры поддержки? Сказал же, что прибыли рекордные у компаний. Наоборот, налоги поднимут, особенно на дивиденды

Ответить

евгений аношин

1

Поберегись.... 

Ответить

Пожарный меч

1

Путин поручил поручить поручение бла бла бла

Ответить

Дмитрий Немов

1

20 лет рушили. За месяц восстановят. Ага.

Ответить

Alexander Tumanov

Дмитрий
0

Галерные рабы, они такие.

Ответить

Ivan Zenkov

0

Похвально конечно, но странно что правительству для разработки таких дополнительных мер потребовалось поручение президента.

Ответить

Alexander Tumanov

Ivan
1

Кого???

Ответить

Комментарий удален

Александр Ненадо

0

Опять раздача денег и льготные кредиты. Неужели сложно вместо этого, раздать налоговые льготы на определенный период? 

Ответить

Влад Петров

0

Лично я смотрел с особым интересом, чтобы понять, как же нам станет хорошо жить, но не сейчас, а в будущем. Особенно интересно было слушать про технологические рывки и скачки, которые мы вот-вот совершим. Аж слезы навернулись. 

Вот, увидел интересный комментарий после "послания":

- "Если бы послание Путина руководствовалось известной мудростью "Сокращай свою речь до смысла", то мы бы прослушали это эпохальное выступление в виде гробовой тишины. Но где мудрость, а где Путин. Поэтому был привычный набор "бла-бла-бла" исключительно в будущем неопределенном времени русского языка и перманентные "кхе-кхе-кхе" медицинского характера. Никаких страшилок про войну, присоединения-аннексию и прочие грозные шевеления атрофировавшейся мускулатурой не случилось. Эти ребята хорошо знают, когда лаять из-за забора, а когда поджимать хвост. Обещания про раздачу невиданных благ не впечатляют. Либо у них где-то лежит заначка неимоверного размера, либо они будут меньше воровать. Что, согласимся, фантастика. И то, и другое. Теперь пора выводить из стазиса вечерних М, чтобы они разъяснили населению, как ему (населению) попёрло..."

Ответить

Рулона Обоева

–1

а вот вы знаете все вот вы тут в комментариях что. а то что своего президента нужно уважать и любить, он человек, у него работы много, отдыхает пару раз в году. приказы и поручения были, но и ситуация в мире поменялась, коронокризис, преодолеем мы все кризисы, пустяки все это, а бизнес ну что тут сказать это всегда риск, бывают времена что можно и сжать кулаки, потерпеть.

Ответить

Макс Козлов

Рулона
0

хех

*сжал кулачки и терплю*

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Модульбанк
Подписан
Отписаться
Модульбанк выпустил мобильное приложение для приема QR-платежей
Теперь принять оплату за товар или услугу стало еще проще.
0
dentsu Russia
Подписан
Отписаться
Соцсети становятся основной платформой продаж для малого бизнеса
В статье делимся нашим исследованием малого бизнеса и основными инсайтами, которые помогли нам лучше понять этот сектор.
0
IBS
Подписан
Отписаться
У IBS AppLine Innovation появился подопечный хамелеолис
IBS AppLine Innovation (Исследовательский центр тестирования IBS AppLine) взял под опеку необычного постояльца Московск…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Gidevan
за день
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры
Nikolay Werner
за неделю
В то же самое время 100500 человек погибло и пострадало из-за того что за рулём был тупой кожаный мешок) Думаю, что даже если относительно сравнивать, то автопилот будет безопаснее даже в текущем виде. А новости…
Два человека погибли в аварии с Tesla в США — машиной, предположительно, управлял автопилот

Комментарии

Mojo

Метод персон в UX: зачем нужен…

Мартин Ефремов

Истерики, барбершоп и…

Dimitri Denissiouk

H&M в Великобритании запустила…

Alexander Tumanov

Путин поручил в течение месяца…

Влад Петров

Путин поручил в течение месяца…

BearStrikesBack

Хакеры REvil заявили об…

Antsiforov Stanislav

Проект, который сжег меня дотла

Александр Ненадо

Путин поручил в течение месяца…

Макс Козлов

Путин поручил в течение месяца…

Дмитрий Немов

Путин поручил в течение месяца…

Денис Демидов

Как ажиотаж на рынке…

Рулона Обоева

Путин поручил в течение месяца…

Nikitinz

Nike начала принимать в США…

Родион Галанев

«Тинькофф.Банк» расторг…

Мурад Муртазалиев

«СберМаркет» получил 9,9 млрд…

Vasiliy Gorin

Путин поручил в течение месяца…

Василий Петров

Nike начала принимать в США…

Murat Oshroev

Хакеры REvil заявили об…

Нурсултан Машанов

Как ажиотаж на рынке…

Artur KH

Хакеры REvil заявили об…
null