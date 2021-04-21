Путин поручил в течение месяца придумать меры поддержки малого и среднего бизнеса Статьи редакции
Он также объявил о выплатах семьям с детьми.
Правительство в течение месяца должно представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.
В частности, речь идёт о мерах налогового стимулирования, доступных кредитах, расширения сбыта продукции, в том числе закупок со стороны крупных госкомпаний. Льготы для малого бизнеса по налогам и страховым взносам сохранятся.
Путин напомнил, что в 2020 году государство направило «беспрецедентные ресурсы» на поддержку экономики: в том числе за счёт льготных кредитов на выплаты зарплат удалось сохранить свыше 5 млн рабочих мест. «Эта программа сработала, но сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность», — заявил президент.
О чём ещё рассказал Путин
Президент также сообщил, что прибыль корпоративного сектора России в 2021 году «обещает быть рекордной», несмотря на все проблемы. «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает», — заявил Путин.
Он добавил, что в России запустят программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Ставка — 3-5%, срок — 15 лет.
Во время послания Путин также объявил о новых выплатах для семей с детьми, он поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки.
В частности, семьям со школьниками и будущими первоклассниками выплатят по 10 тыcяч рублей на ребёнка единовременно. Больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году, сообщил Путин.
По данным Минфина, новые меры соцподдержки, перечисленные президентом, обойдутся бюджету в 400 млрд рублей за два года.
Ничего нового.
2030 год: Путин поручил немедленно придумать меры поддержки бизнеса.
Нужно только год подставлять
Дежавю! Такую новость я уже читал году в 2018.
Куда уж больше поддерживать. Бизнес уже устал от этой поддержки, не знает куда деньги девать
Не все еще в тюрьмах и банкроты, надо всех поддержать, у всех все отжать.
Хорошая погода на улице, пойду вечером погуляю.
Говорят в центре города хорошо гуляется
Да уже задержали кого надо.
О погоде: выпал свежий Путин...
Если путин обещал, то конечно восстановится, ведь никогда такого небыло, чтобы президент пообещал и не сделали.
Через месяц: Бля, чёт не придумывается ничего
Или придумают. Звучат будет так, "уберём нынешнюю налоговую нагрузку и введём единый налог __%", новый налог введут и на этом все)
Этот клоун о своих майских указах 2012 года помнит? О своих обещаниях? О том, что оно - исполнительная, а не законодательная власть.
Это другое, это не то
Да знаю я, что это другое г@вно вылезло. Мне все равно, куда сгребли прежнее, но это смердит по прежнему. И опять лжет, кривляется, глумится.
ни одна бизнес-школа не дала миру столько миллиардеров, как ленинградская школа самбо!
Потому, что кидалово и болевые приемы, это самое важное, что осталось у негодяев между ушей, перед клювом.
Если пыня обещает поддержать: готовьтесь к новым ограничениям и налогам. Пыня еще обещал конституцию не менять и пенсии не трогать. Обещать он мастер
Лучшая поддержка от Путина это просто отъебаться от бизнеса и людей, заодно можно оттащить своих шавок из госдумы и совфеда, я уже не говорю про ебанутые шпионские игры, которые выполняются стукнутыми в детстве и постоянно стреляют по воронежу.
На самом деле Путин действительно может помочь, и не только бизнесу, но и всем, но для этого надо, чтобы путину тоже помогли. Помогли не вызывать скорую например
Случайно включил послание президента ФС и полилась вода со всех щелей ноутбука, что затопил соседей.
А если серьезно, человек уже столько раз лгал, что сложно верить чему-то.
Рады только те, у кого дети. За счёт остальных им капает хоть и маленькая, но денюшка. Бездетные опять не в удел.
Царь хороший, а бояре плохие
Русская классика. Знаем, проходили.
Когда бизнес закрывали он придумать не хера ни мог, а с пустя 1,5 года начили думать))
Пустай раздаст многодетным, как это они любят..)
В этот раз не многодетным, а всем у кого школьники есть досталось. По 10тр на подготовку к школе. В августе. А осенью выборы, случайное наверно совпадение...
Конечно ))
За хотел купить школьников, особенно тех кто настроен опозиционо к нему.. Ну у дачи ))
Хотя пенсионеры и так за него проголосуют..
«Никто не говорит, что мы директивные цены устанавливать будем, не надо тень на плетень наводить», — отметил Путин.
Путин подчеркнул, что для этого есть рыночные механизмы и поставил задачу правительству отрегулировать цены.
Рынок есть, и это государство.
Готовятся к закрытию границ, адекватный человек добровольно отдыхать в России не захочет, а принудительно придётся)
У меня свой участок и дом. Пох на заграницу. Захочу отдохнуть - маршрут выходного дня на авто легко.
А про повышение цен на бензин ничего не сказал?
Кто такой put in?
похоже на POST, но используется для замены существующего объекта :)))
Этот кадавр, уже четвертый на моей памяти. Еще двое не идентифицированы. Нет генетического следа ДНК. Нет семьи. Нет детей. Нет подписей на бланках ООО «РФ». Об этом теломене нет никаких достоверных сведений. Одно погоняло, как издевка над живыми людьми put in (внедрённый англ.)
"Ребята, мы уже придумали всякого, что сделало сложным жизнь в России и сделали это хорошо. Давайте теперь быстренько замедлим твиттер, а потом МСБ поддержим."
Парни, они действуют всегда наоборот, если обещают поддержать, значит ждите увеличения налогов и поборов)
Для ИП без сотрудников и ООО до 5 сотрудников снизить налоги бы, и поспособствовать уменьшению кредитных ставок.
Ну как можно? Грабеж безоружного населения и поборы с ещё живых людей, это основа благосостояния не только главарей режима, но и их подручных псов на ближайшее, до трибунала, время.
Да я и щас могу сказать что придумаю - новые высоколояльные низкопроцентные кредиты, чтобы выплатить старые кредиты
Так ща депы через zoomчик кнопки пожмакают и на бумагу положат: "Пандемию отменить = Поддержка МСБ. Подписьдата"
Ну какие меры поддержки? Сказал же, что прибыли рекордные у компаний. Наоборот, налоги поднимут, особенно на дивиденды
20 лет рушили. За месяц восстановят. Ага.
Похвально конечно, но странно что правительству для разработки таких дополнительных мер потребовалось поручение президента.
Комментарий удален
Опять раздача денег и льготные кредиты. Неужели сложно вместо этого, раздать налоговые льготы на определенный период?
Лично я смотрел с особым интересом, чтобы понять, как же нам станет хорошо жить, но не сейчас, а в будущем. Особенно интересно было слушать про технологические рывки и скачки, которые мы вот-вот совершим. Аж слезы навернулись.
Вот, увидел интересный комментарий после "послания":
- "Если бы послание Путина руководствовалось известной мудростью "Сокращай свою речь до смысла", то мы бы прослушали это эпохальное выступление в виде гробовой тишины. Но где мудрость, а где Путин. Поэтому был привычный набор "бла-бла-бла" исключительно в будущем неопределенном времени русского языка и перманентные "кхе-кхе-кхе" медицинского характера. Никаких страшилок про войну, присоединения-аннексию и прочие грозные шевеления атрофировавшейся мускулатурой не случилось. Эти ребята хорошо знают, когда лаять из-за забора, а когда поджимать хвост. Обещания про раздачу невиданных благ не впечатляют. Либо у них где-то лежит заначка неимоверного размера, либо они будут меньше воровать. Что, согласимся, фантастика. И то, и другое. Теперь пора выводить из стазиса вечерних М, чтобы они разъяснили населению, как ему (населению) попёрло..."
а вот вы знаете все вот вы тут в комментариях что. а то что своего президента нужно уважать и любить, он человек, у него работы много, отдыхает пару раз в году. приказы и поручения были, но и ситуация в мире поменялась, коронокризис, преодолеем мы все кризисы, пустяки все это, а бизнес ну что тут сказать это всегда риск, бывают времена что можно и сжать кулаки, потерпеть.
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