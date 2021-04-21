Еврокомиссия предложила ограничить использование ИИ с «высокими рисками» для общества Статьи редакции
Ограничения могут дать преимущества компаниям из Китая и США, которые не столкнутся с регулированием, считают эксперты.
Еврокомиссия предложила ограничить использование искусственного интеллекта (ИИ), в сферах, где он может угрожать обществу. Среди «высокорисковых» способов использования ИИ, Еврокомиссия называет, например:
- Автоматическую оценку результатов экзамена.
- Применение ИИ в роботизированной хирургии.
- Кредитный скоринг.
- Оценку достоверности доказательств в суде.
- Программное обеспечение для найма сотрудников.
- Использование алгоритмов при проверке документов.
Согласно предложению регулятора, чтобы попасть на рынок, технологии должны соответствовать требованиям безопасности, точности, надёжности, открытости пользователям и регуляторам, качества данных и других.
Еврокомиссия также предложила запретить использовать распознавание лиц в общественных местах, кроме особых случаев — например, поиска пропавших детей или преступников и предотвращения терактов.
Также комиссия считает неприемлемым использование ИИ в «приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю» и системы «социального рейтинга».
ИИ с «минимальным риском» для общества — например, ИИ-решения в играх или спам-фильтры — Еврокомиссия предлагает никак не регулировать. По мнению комиссии, таких технологий — большинство.
Эксперты считают, что новые правила не затронут, например, китайские компании, что даст им преимущество, пишет The Wall Street Journal. «Это сделает разработку ИИ в Европе непомерно дорогой или даже технологически невозможной. США и Китай будут веселиться, наблюдая, как ЕС ставит на колени свои собственные стартапы», — заявил Бенджамин Мюллер, старший аналитик европейского Центра инноваций в области данных.
Издание отмечает, что предложению Еврокомиссии предстоит «долгий путь», так как его должны одобрить Европейский совет и Европарламент, что «может занять годы».
ограничить использование искусственного интеллекта (ИИ), в сферах, где он может угрожать обществу
ИИ:
Скоро Европу можно будет называть не старый свет а древний свет.
Когда алгоритм понизит твой социальный рейтинг, ты все равно не сможешь туда полететь.
Абсолютно верное решение. Иначе мы окажемся в мире похуже, чем в сериале черное зеркало
Люди на Земле, как крысы накрытые ведром — все равно друг друга перегрызут. А с помощью ИИ или палок-дубинок, разница небольшая.
Начало доходить, что ИИ сделанный в 50 -ых и умело раскрученный последние годы вообще-то дает так себе результат. Ну хорошо хоть сейчас сообразили на уровне государств. Вообще конечно печально на сколько отрасль стала управляемой деньгами и жуликами у руля компаний. Продадут все что угодно.
Еще ИИ может заместить тупых европейских чиновников, выпускающих глупые запреты.
Какая-то грустная новость
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