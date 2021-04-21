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Право
Евгения Евсеева

Еврокомиссия предложила ограничить использование ИИ с «высокими рисками» для общества Статьи редакции

Ограничения могут дать преимущества компаниям из Китая и США, которые не столкнутся с регулированием, считают эксперты.

11 11 комментариев
650 просмотров

Еврокомиссия предложила ограничить использование искусственного интеллекта (ИИ), в сферах, где он может угрожать обществу. Среди «высокорисковых» способов использования ИИ, Еврокомиссия называет, например:

  • Автоматическую оценку результатов экзамена.
  • Применение ИИ в роботизированной хирургии.
  • Кредитный скоринг.
  • Оценку достоверности доказательств в суде.
  • Программное обеспечение для найма сотрудников.
  • Использование алгоритмов при проверке документов.

Согласно предложению регулятора, чтобы попасть на рынок, технологии должны соответствовать требованиям безопасности, точности, надёжности, открытости пользователям и регуляторам, качества данных и других.

Еврокомиссия также предложила запретить использовать распознавание лиц в общественных местах, кроме особых случаев — например, поиска пропавших детей или преступников и предотвращения терактов.

Также комиссия считает неприемлемым использование ИИ в «приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю» и системы «социального рейтинга».

ИИ с «минимальным риском» для общества — например, ИИ-решения в играх или спам-фильтры — Еврокомиссия предлагает никак не регулировать. По мнению комиссии, таких технологий — большинство.

Эксперты считают, что новые правила не затронут, например, китайские компании, что даст им преимущество, пишет The Wall Street Journal. «Это сделает разработку ИИ в Европе непомерно дорогой или даже технологически невозможной. США и Китай будут веселиться, наблюдая, как ЕС ставит на колени свои собственные стартапы», — заявил Бенджамин Мюллер, старший аналитик европейского Центра инноваций в области данных.

Издание отмечает, что предложению Еврокомиссии предстоит «долгий путь», так как его должны одобрить Европейский совет и Европарламент, что «может занять годы».

#новость #искусственныйинтеллект

11 11 комментариев
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Raimond Vladimirov

4

ограничить использование искусственного интеллекта (ИИ), в сферах, где он может угрожать обществу

ИИ:

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Alexandre Svergoun

0

Скоро Европу можно будет называть не старый свет а древний свет.

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John Rickman

Alexandre
6

Когда алгоритм понизит твой социальный рейтинг, ты все равно не сможешь туда полететь.

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Andrei Smirnovsky

1

Абсолютно верное решение. Иначе мы окажемся в мире похуже, чем в сериале черное зеркало

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KINCH

1

Люди на Земле, как крысы накрытые ведром — все равно друг друга перегрызут. А с помощью ИИ или палок-дубинок, разница небольшая. 

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Почетный паркур

1

Начало доходить, что ИИ сделанный в 50 -ых и умело раскрученный последние годы вообще-то дает так себе результат. Ну хорошо хоть сейчас сообразили на уровне государств. Вообще конечно печально на сколько отрасль стала управляемой деньгами и жуликами у руля компаний. Продадут все что угодно.

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alex twit

0

Палка о 2 концах, глянем на реализацию

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Pablo the Elephant

0

Опасность не в искусственном интеллекте, а натуральной тупости.

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Вася Пражкин

0

Еще ИИ может заместить тупых европейских чиновников, выпускающих глупые запреты.

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Илья Шишкунов

–2

Какая-то грустная новость 

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Егор Какой-то

Илья
0

Плак-плак.

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