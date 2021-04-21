Ограничения могут дать преимущества компаниям из Китая и США, которые не столкнутся с регулированием, считают эксперты.

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Еврокомиссия предложила ограничить использование искусственного интеллекта (ИИ), в сферах, где он может угрожать обществу. Среди «высокорисковых» способов использования ИИ, Еврокомиссия называет, например:

Автоматическую оценку результатов экзамена.

Применение ИИ в роботизированной хирургии.

Кредитный скоринг.

Оценку достоверности доказательств в суде.

Программное обеспечение для найма сотрудников.

Использование алгоритмов при проверке документов.

Согласно предложению регулятора, чтобы попасть на рынок, технологии должны соответствовать требованиям безопасности, точности, надёжности, открытости пользователям и регуляторам, качества данных и других.

Еврокомиссия также предложила запретить использовать распознавание лиц в общественных местах, кроме особых случаев — например, поиска пропавших детей или преступников и предотвращения терактов.

Также комиссия считает неприемлемым использование ИИ в «приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю» и системы «социального рейтинга».

ИИ с «минимальным риском» для общества — например, ИИ-решения в играх или спам-фильтры — Еврокомиссия предлагает никак не регулировать. По мнению комиссии, таких технологий — большинство.

Эксперты считают, что новые правила не затронут, например, китайские компании, что даст им преимущество, пишет The Wall Street Journal. «Это сделает разработку ИИ в Европе непомерно дорогой или даже технологически невозможной. США и Китай будут веселиться, наблюдая, как ЕС ставит на колени свои собственные стартапы», — заявил Бенджамин Мюллер, старший аналитик европейского Центра инноваций в области данных.