Сервис утверждает, что ФНС неверно квалифицировала нарушение: компания применяла аппараты, но их регистрация была просрочена.

{"id":237345,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/237345-nalogovaya-oshtrafovala-belkacar-na-259-mln-rubley-za-rabotu-bez-kassovyh-apparatov-karshering-shtraf-osporil","title":"\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 BelkaCar \u043d\u0430 259 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043f\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u043b","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/237345-nalogovaya-oshtrafovala-belkacar-na-259-mln-rubley-za-rabotu-bez-kassovyh-apparatov-karshering-shtraf-osporil","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/237345-nalogovaya-oshtrafovala-belkacar-na-259-mln-rubley-za-rabotu-bez-kassovyh-apparatov-karshering-shtraf-osporil&title=\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 BelkaCar \u043d\u0430 259 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043f\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u043b","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/237345-nalogovaya-oshtrafovala-belkacar-na-259-mln-rubley-za-rabotu-bez-kassovyh-apparatov-karshering-shtraf-osporil&text=\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 BelkaCar \u043d\u0430 259 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043f\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u043b","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/237345-nalogovaya-oshtrafovala-belkacar-na-259-mln-rubley-za-rabotu-bez-kassovyh-apparatov-karshering-shtraf-osporil&text=\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 BelkaCar \u043d\u0430 259 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043f\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u043b","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/237345-nalogovaya-oshtrafovala-belkacar-na-259-mln-rubley-za-rabotu-bez-kassovyh-apparatov-karshering-shtraf-osporil","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 BelkaCar \u043d\u0430 259 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043f\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u043b&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/237345-nalogovaya-oshtrafovala-belkacar-na-259-mln-rubley-za-rabotu-bez-kassovyh-apparatov-karshering-shtraf-osporil","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1931 просмотров

С 7 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года 12 автомобилей каршеринга BelkaCar ездили с незарегистрированными контрольно-кассовыми аппаратами и фискальными накопителями, говорится в решении Арбитражного суда Москвы от 26 марта.

За это ФНС оштрафовала компанию на 259 млн рублей, каршеринг его оспорил. В BelkaCar утверждают, что аппараты были, но их вовремя не перерегистрировали. Это тоже нарушение, однако за него предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей, пишет Forbes.

Согласно решению суда, за время работы с незарегистрированными кассовыми аппаратами BelkaCar получила 370,8 млн рублей выручки, но не использовала при этом кассовую технику и не передавала фискальные документы в налоговую.

Что говорят в BelkaCar и эксперты

Гендиректор и соосновательница BelkaCar Лориана Сардар рассказала Forbes, что с решением не согласна. По её словам, внутренняя память онлайн-касс переполнилась раньше срока, а затем налоговая отключила их от своей системы, не сообщив об этом компании.

Также Сардар заявила, что за период, указанный в судебном решении, кассы применяли — проходила оплата, формировались чеки. Вся информация есть у налоговых органов, а налоги уплачены, утверждают в BelkaCar.

Адвокат Taxology Дмитрий Анищенко рассказал Forbes, что налоговая опиралась на постановление Высшего Арбитражного суда России 2003 года — оно разъясняет порядок применения статьи 14.5 КоАП в старой редакции, которая не разделяла «неприменение» и «неправильное применение» кассовой техники с точки зрения наказания.

На сайте ФНС отмечено, что нарушение срока перерегистрации контрольно-кассовой техники не означает, что её не применяли, — а штраф не превышает 10 тысяч рублей. Такие же выводы содержатся и в некоторых судебных решениях, например в акте Верховного суда по делу ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» против налоговой инспекции, отмечает Forbes.

Анищенко отметил, что итоговое решение суда по делу BelkaCar против ФНС будет иметь важное значение для бизнеса. По его словам, судебная практика о привлечении к ответственности за нарушение применения кассовых аппаратов ещё не устоялась.