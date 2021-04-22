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Право
Евгения Евсеева

Налоговая оштрафовала BelkaCar на 259 млн рублей за работу без кассовых аппаратов — каршеринг штраф оспорил Статьи редакции

Сервис утверждает, что ФНС неверно квалифицировала нарушение: компания применяла аппараты, но их регистрация была просрочена.

22 22 комментария
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С 7 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года 12 автомобилей каршеринга BelkaCar ездили с незарегистрированными контрольно-кассовыми аппаратами и фискальными накопителями, говорится в решении Арбитражного суда Москвы от 26 марта.

За это ФНС оштрафовала компанию на 259 млн рублей, каршеринг его оспорил. В BelkaCar утверждают, что аппараты были, но их вовремя не перерегистрировали. Это тоже нарушение, однако за него предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей, пишет Forbes.

Согласно решению суда, за время работы с незарегистрированными кассовыми аппаратами BelkaCar получила 370,8 млн рублей выручки, но не использовала при этом кассовую технику и не передавала фискальные документы в налоговую.

Что говорят в BelkaCar и эксперты

Гендиректор и соосновательница BelkaCar Лориана Сардар рассказала Forbes, что с решением не согласна. По её словам, внутренняя память онлайн-касс переполнилась раньше срока, а затем налоговая отключила их от своей системы, не сообщив об этом компании.

Также Сардар заявила, что за период, указанный в судебном решении, кассы применяли — проходила оплата, формировались чеки. Вся информация есть у налоговых органов, а налоги уплачены, утверждают в BelkaCar.

Адвокат Taxology Дмитрий Анищенко рассказал Forbes, что налоговая опиралась на постановление Высшего Арбитражного суда России 2003 года — оно разъясняет порядок применения статьи 14.5 КоАП в старой редакции, которая не разделяла «неприменение» и «неправильное применение» кассовой техники с точки зрения наказания.

На сайте ФНС отмечено, что нарушение срока перерегистрации контрольно-кассовой техники не означает, что её не применяли, — а штраф не превышает 10 тысяч рублей. Такие же выводы содержатся и в некоторых судебных решениях, например в акте Верховного суда по делу ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» против налоговой инспекции, отмечает Forbes.

Анищенко отметил, что итоговое решение суда по делу BelkaCar против ФНС будет иметь важное значение для бизнеса. По его словам, судебная практика о привлечении к ответственности за нарушение применения кассовых аппаратов ещё не устоялась.

Статья 14.5 КоАП только с 2017 года различает составы «неприменение» и «неправильное применение» техники, поэтому от исхода суда может зависеть будущее всех подобных споров, заявил Анищенко.

#новость #belkacar

22 22 комментария
7
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22 комментария
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Владимир

31

Это те меры поддержки бизнеса, о которых вчера Путин говорил? 

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Alexander Tumanov

Владимир
7

Они самые.

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Slava Reznor

Владимир
1

справедливости ради надо сказать что он говорил про малый и средний,  а насколько я знаю как правило за 1ое нарушение работы ККТ малые и средние предприятия отделываются предупреждением

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Alexander Romanov

Slava
1

BelkaCar что то не очень похожа на крупный бизнес 

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Slava Reznor

Alexand…
1

малыми и средними считаются предприятия с выручкой до 150 млн рублей в год

Ответить

Danila Romanov

Владимир
1

Зачистка серого и черного бизнеса полезна для белого. Так что да, это поддержка бизнеса.

Ответить

Alexander Tumanov

13

Поддержка обнулёныша в действии. Росгвардия, налоговая, судебные приставы, бандитизм, убийства предпринимателей, что я ещё забыл? Ах да! Пытки.

Ответить

Антон Набисламов

7

Я тут как раз новости читаю: Матвиенко говорит, что деньги на инициативы президента найдены😃

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Andrey Shishkin

6

А никого цифры не смущают? Если разделить выручку этих 12 автомобилей на указанное количество дней, то получается, что 1 машина в день 440 тысяч рублей приносит.

Ответить

Шизоидная обезьяна

Andrey
1

Примерно 18 тысяч в час. И это без учета простоя авто. Немного странно выглядит. Да еще и фискальник навернулся, удобно то как :)

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Danila Romanov

Andrey
0

А тебя не смущает бред про переполнение памяти, когда это физически невозможно. В ФН влазит порядка 200 000 чеков.

Ответить

Madina Djalilova

3

С этими кассовыми аппаратами - дурдом. Они уже нужны даже при безналичных расчётах! Осталось только требовать кассовые аппараты и пробитие чеков при расчётах между юр лицами. 
Кассовый аппарат нужен только при оплате наличными или по карте на месте кассиру. Но при оплате через интернет, при переводе средств на банковский счёт, зачем кассовый аппарат? Особенно на каршеринге?
Только как повод, чтобы оштрафовать бизнесменов. 

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Alex Miller

Madina
0

Это нужно для учета бабосиков, чтоб дебет с кредитом сошелся у налоговой, ну и мониторить население по тратам и категориям. Цифровые законы в 2021 совсем взрывают мозг. Дальше будут сверять, сколько тратишь, сколько зарабатываешь. Ну и выборка по тому, что именно покупаешь + в чеках еще email или phone плательщика может быть записаны. 

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Serg Ya

Alex
0

А в китае даже по лицу отслеживают, в Красноярске уже кофейня открылась с оплатой лицом :( Правда там какое то приложение надо скачать... но не суть. К тотальной слежке движемся это факт. Скоро пердеть и срать можно будет только отметившись в приложении ))) 

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Danila Romanov

Alex
0

какое население ты собрался мониторить?

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Nick

3

12 авто, 2,5 месяца и выручка 370 млн ? 🧐🤔

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Сергей Рыбак

2

"Для нашей Белки это копейки"

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Alex Miller

2

370,8 млн

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Ivan Zenkov

0

Ну что ещё за Белка Кар? Даже дети малые знают, что кар это ворона.

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Папа Римский

Ivan
1

А твой смартфон это "с марта фонящее устройство" - выброси его в урну.

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Dennis Gerasimov

Ivan
1

Вам к Петросяну, там ищут таланты

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Алексей Дымов

1

Учитывая некоторые методы работы Белки, все збс. Доволен

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