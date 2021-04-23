«Ъ»: депутаты обсуждают запрет на покупку рекламы в зарубежных сервисах — он может коснуться госкомпаний или всех юрлиц Статьи редакции
Если запрет распространят на все юрлица, малый бизнес от этого пострадает больше, чем Facebook и Google.
Российские депутаты и ведомства могут запретить закупать у зарубежных платформ рекламу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждений. По данным издания, власти могут запретить размещать рекламу только ведомствам и госкомпаниям или всем юридическим лицам.
Инициативу обсуждали 15 апреля на заседании комитета Госдумы по информполитике, о ней тогда говорил глава Минцифры Максут Шадаев. При запрете на размещение рекламы российские власти рассмотрят опыт Турции, Франции и Евросоюза в целом.
Объём рекламы на зарубежных площадках
По данным исследования АКАР и Prognosis, в 2018 году госорганы и госкомпании потратили в соцсетях 6-8 млрд рублей — это 3-4% всего рынка. Больше всего трат ушли на Instagram (23,6%), Facebook (22,4%) и «ВКонтакте» (20,1%). В основном госзаказчики тратят на рекламу, остальная часть средств идет на аналитику и SMM.
Сколько получают Google и Facebook выручки от всей рекламы в России посчитать сложно, но можно оценить их долю: Google в 2020 году заняла примерно 25% интернет-рекламы в России, а Facebook — 2-3%, сделал вывод директор по аналитике данных «АДВ Лаб и Бенчмарк» Михаил Одиноков на основе информации АКАР и данных из базы СПАРК и Mediascope.
По данным АКАР, в 2020 году рекламодатели потратили на интернет-рекламу в России 253 млрд рублей. Из этого может следовать, что Google за год получила более 63 млрд рублей выручки, а Facebook — 5-8 млрд рублей. На долю зарубежных платформ может приходиться больше половины рынка онлайн-рекламы, говорил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Какие меры могут принять власти для запрета на размещение рекламы
Властям будет нетрудно запретить госорганам и госкомпаниям закупать рекламу, отметили опрошенные «Ъ» эксперты. Сейчас, чтобы провести рекламную кампанию, организация должна провести тендер, оценить траты и выбрать поставщика, отметил управляющий директор Amplifi Андрей Яковицкий. ФАС и другие регуляторы могут отслеживать эти тендеры.
Установить запрет можно через поправки в документы, регламентирующие деятельность госкорпораций, считает директор по медиазакупкам GroupM Михаил Елисейкин. Банки могут блокировать платежи в адрес иностранных компаний по ключевым словам, добавляет советник практики IP/IT Tomashevskaya & Partners Роман Янковский.
Кто пострадает и кто выиграет
Пользу от ограничений Facebook и Instagram извлекут «ВКонтакте» и «Одноклассники», отмечает один из источников газеты на рынке. Но не все рекламодатели «понесут все бюджеты в старые соцсети», считает аналитик «Финам» Леонид Делицын.
От запрета размещения в Google выиграют многие: от Национального рекламного альянса до видеосервисов, например, «Газпром диджитал» и ivi, добавил источник. Он отметил, что несмотря на большое количество альтернативных российских площадок, можно ожидать роста цен на рекламу.
Если запрет затронет только размещение рекламы госкомпаниями и официальными структурами, он не сильно повлияет на бизнес иностранных соцсетей в России, уточняет директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group Сергей Ефимов.
Если же его распространят на малый бизнес, это нанесет серьезные потери иностранным соцсетям. Но сильнее пострадает сам бизнес, который часто ориентируется на соцсети для поиска клиентов, отметил Ефимов.
Просто пздц какие умные. В ФБ, Инсту и Гугл несут бюджеты потому, что они нормально конвертят и там сидит основная масса платежеспособной аудитории т.к. российские компании не способны дать то же качество сервисов.
Подорожает реклама - подорожает все.
Зачем вы паникуете. Как будто других способов заливать бабки нету.
Рубрика "Новости из дурки". Печально, во что катится страна с такими "законодателями"
Какие молодцы: "Пользу от ограничений Facebook и Instagram извлекут «ВКонтакте» и «Одноклассники»". Удачи!
Ну ебнутые вредители, что тут сказать. Опять выдумывают как бы сделать все хуже, а не лучше
Единственная радость - благодаря их катастрофической некомпетентности их идиотские запреты все будут , как всегда, просто обходить
Как кстати НДС на рекламу в Facebook. Просто пишешь в кабинете страна «Украина» или ещё какая, и все, этого достаточно чтобы не платить 20% ндс в управляемую этими гениями казну
А как в еЛаме обходят ндс на Яндекс.Директ? При выборе другой страны (Эстонии, например) на этапе регистрации мне просто обрезало все возможности по хуяндексу, пришлось заново регистрироваться
Вообще вот эта вот подача информации со стороны властей просто «прекрасная», сами не могут сформировать понятное информационное сообщение, вечно что-то скрывают, какие то, блять, «утечки», «люди знакомые с ситуацией» и прочий шлак порождающий домыслы и недовольства. Потом, оп, закон принят, но как работать будет - хз, разбирайтесь сами, а мы в отпуск.
Или наоборот - закон могут забанить уже в ходе первого обсуждения, но коммерсант вам и нам об этом не напишет - поэтому все продолжат пузырить слюну, рассуждая, как плохо в 'этой стране' (с)
Власть, конечно, инфоповестку формирует не идеально.
Вот только коммерсаны и прочие ведомости - не принадлежат 'власти', как и 90% остальных медиа.
Так что эту дикую повестку формируют не власти, а говноглавреды с сомнительной мотивацией (имхо)
Если запретят своим ведомствам - то только рад буду, меньше всякой пропаганды будет.
А вот про остальные юрлица это идиотизм конечно
О хоспади придётся как всегда работать в серую!!! Никогда такого не было, и вот опять !
🤔 вы занимаетесь рекламой государственных компаний?
В статье речь не только про госкомпании, но и про все юрлица
Депутаты часто выкидывают популистские лозунги, а иногда и идиотические. Это статья об обсуждении, а не закон.
Какова реальность запрета рекламироваться какой нибудь пиццерии из Задрюпинска в Гугле?
И у Гугла есть юридическое лицо зарегистрированное у нас в стране, нужно это учесть.
Что касается госкомпаний, то тут все правильно, бюджет должен поддерживать местный рынок.
Это такой способ избавиться от фейсбука и свитера?
Скорее всего, да. Уберём рекламу из соцсетей - и пользователи, не получающие самой ценной инфы, за которой они и идут в соцсетки - сами потянутся в сервисы, где им будут откручивать прероллы 😎
А если серьёзно - интересный эксперимент может получиться - представьте - соцсети без рекламы! Ведь иностранные маркетосы таргет на Россию не ставят
Я, по всей видимости, пропустили момент когда ВК и ОД стали топовыми соцсетями на рынке Европы и США? Не ну правда как в случае запрета выходить на эти рынки?
Когда-нибудь депутаты случайно запретят депутатам нести бредовые идеи, осталось дождаться когда они оступятся
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