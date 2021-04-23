Если запрет распространят на все юрлица, малый бизнес от этого пострадает больше, чем Facebook и Google.

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Российские депутаты и ведомства могут запретить закупать у зарубежных платформ рекламу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждений. По данным издания, власти могут запретить размещать рекламу только ведомствам и госкомпаниям или всем юридическим лицам.

Инициативу обсуждали 15 апреля на заседании комитета Госдумы по информполитике, о ней тогда говорил глава Минцифры Максут Шадаев. При запрете на размещение рекламы российские власти рассмотрят опыт Турции, Франции и Евросоюза в целом.

Объём рекламы на зарубежных площадках

По данным исследования АКАР и Prognosis, в 2018 году госорганы и госкомпании потратили в соцсетях 6-8 млрд рублей — это 3-4% всего рынка. Больше всего трат ушли на Instagram (23,6%), Facebook (22,4%) и «ВКонтакте» (20,1%). В основном госзаказчики тратят на рекламу, остальная часть средств идет на аналитику и SMM.

Сколько получают Google и Facebook выручки от всей рекламы в России посчитать сложно, но можно оценить их долю: Google в 2020 году заняла примерно 25% интернет-рекламы в России, а Facebook — 2-3%, сделал вывод директор по аналитике данных «АДВ Лаб и Бенчмарк» Михаил Одиноков на основе информации АКАР и данных из базы СПАРК и Mediascope.

По данным АКАР, в 2020 году рекламодатели потратили на интернет-рекламу в России 253 млрд рублей. Из этого может следовать, что Google за год получила более 63 млрд рублей выручки, а Facebook — 5-8 млрд рублей. На долю зарубежных платформ может приходиться больше половины рынка онлайн-рекламы, говорил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Какие меры могут принять власти для запрета на размещение рекламы

Властям будет нетрудно запретить госорганам и госкомпаниям закупать рекламу, отметили опрошенные «Ъ» эксперты. Сейчас, чтобы провести рекламную кампанию, организация должна провести тендер, оценить траты и выбрать поставщика, отметил управляющий директор Amplifi Андрей Яковицкий. ФАС и другие регуляторы могут отслеживать эти тендеры.

Установить запрет можно через поправки в документы, регламентирующие деятельность госкорпораций, считает директор по медиазакупкам GroupM Михаил Елисейкин. Банки могут блокировать платежи в адрес иностранных компаний по ключевым словам, добавляет советник практики IP/IT Tomashevskaya & Partners Роман Янковский.

Кто пострадает и кто выиграет

Пользу от ограничений Facebook и Instagram извлекут «ВКонтакте» и «Одноклассники», отмечает один из источников газеты на рынке. Но не все рекламодатели «понесут все бюджеты в старые соцсети», считает аналитик «Финам» Леонид Делицын.

От запрета размещения в Google выиграют многие: от Национального рекламного альянса до видеосервисов, например, «Газпром диджитал» и ivi, добавил источник. Он отметил, что несмотря на большое количество альтернативных российских площадок, можно ожидать роста цен на рекламу.

Если запрет затронет только размещение рекламы госкомпаниями и официальными структурами, он не сильно повлияет на бизнес иностранных соцсетей в России, уточняет директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group Сергей Ефимов.