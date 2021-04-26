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Право
Лиана Липанова

Как правильно работать на «путинских майских»: какие подготовить документы и нужно ли платить больше Статьи редакции

И переносится ли отпуск на другие дни, если его уже взяли на 4-7 мая.

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23 апреля 2021 года Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора подписал указ о майских «каникулах» — дни с 4 по 7 мая будут «нерабочими с сохранением заработной платы». С учётом майских праздников работники могут отдыхать с 1 по 10 мая. Это нужно для сокращения распространения коронавируса.

Собрали инструкцию для компаний, которые планируют продолжать работу несмотря на указ.

Что сделать, чтобы продолжить работу

Дополнительные выходные обязательны не для всех предприятий: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продолжить работу могут компании с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. На вопрос, будут ли наказывать работодателей за неисполнение указа, он ответил: «Нет, конечно».

Продолжить работу могут сотрудники, «обеспечивающие функционирование организаций», говорится в указе. Минтруд разъяснил, что количество таких сотрудников компания определяет сама.

Формально это может быть любое количество, включая всех сотрудников, объяснил vc.ru партнёр юридической фирмы Bodilovskiy&Bart Андрей Бодиловский. По его словам, нужно издать локальный акт со списком работников для обеспечения функционирования, например, приказ гендиректора, и ознакомить с ним сотрудников.

Минтруд также отмечает, что сотрудники могут продолжать работу дистанционно. Для этого нужно разработать соответствующее положение о дистанционной работе и собрать подписи сотрудников, рассказал vc.ru юрист Дени Мурдалов из адвокатского бюро «А2».

Что делать, если сотрудник требует дать ему выходных

Если сотрудник потребовал выходные в «путинские каникулы», то не лишним будет проверить, насколько присутствие этого работника критично, считает Бодиловский.

Если не критично, то стоит рассмотреть возможность предоставить выходной. Учитывая, что это всего четыре дня, будет проще сделать так, чем разбираться в трудовой инспекции или суде.

Андрей Бодиловский
партнёр юридической фирмы Bodilovskiy&Bart

Важно понимать, что работа в нерабочие дни с сохранением заработной платы — это право сотрудника. Он может работать, а может не работать, при этом заработная плата за эти дни ему все равно будет, потому что «президент так сказал».

Дени Мурдалов
юрист адвокатского бюро «А2»

По словам Мурдалова, сотрудник должен захотеть работать в эти дни и выразить свою волю, например, посредством подписи под соответствующим приказом.

Если работник будет внесён в список необходимых для функционирования сотрудников и всё равно не придёт, то к нему в рамках ТК РФ могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, объяснил Мурдалов.

Нужно ли доплачивать за работу с 4 по 7 мая

Нет, не нужно. Эти дни не относятся в соответствии с ТК РФ ни к праздничным, ни к выходным, пояснил Мурдалов.

Снижать или не выплачивать зарплату за эти дни тоже нельзя — даже при сдельной оплате. Заработная плата в случае работы в эти дни будет выплачиваться в обычном порядке.

Минтруд отмечает, что работодатель по желанию может повысить выплаты в нерабочие дни.

Когда нужно переводить зарплату

Дени Мурдалов считает, что выплатить зарплату нужно накануне нерабочих дней в соответствии с ч. 8 ст. 136 ТК РФ, по которому выплата переносится на ближайший рабочий день накануне выходных или праздничных дней. То есть если выплата зарплаты за апрель выпадает на период с 1 по 10 мая, то она должна выплачиваться 30 апреля, так как «не очень понятен режим работы банков», заявил юрист.

По словам Бодиловского, зарплата переводится в стандартном порядке.

Если дата выплаты выпадает на период нерабочих дней, например, на 5 мая, то переносить выплату не нужно. Можно заплатить 5 мая. Если же в компании принято решение отпустить всех на выходные, в том числе бухгалтера, который должен провести оплату 5-го числа, то следует заплатить заранее, то есть 30 апреля.

Андрей Бодиловский
партнёр юридической фирмы Bodilovskiy&Bart

В разъяснении Минтруда четко не оговаривается дата выплаты. Ведомство только «рекомендует» выплатить зарплату до начала нерабочих дней, если срок выплаты совпадает с этими датами, но не позже установленных работодателем дат.

Продлят ли отпуск

Если сотрудник взял отпуск, который выпал на период с 4 по 7 мая, то нерабочие дни не продлевают отпуск, говорит Мурдалов. Поскольку в этот период зарплата сохраняется, то и норма рабочего времени не уменьшается, пояснил Минтруд. Нерабочие дни относятся к отработанному времени и у тех, кто выходил на работу в этот период, и у тех, кто не работал с сохранением зарплаты.

«Всем две недели отпуска за счёт заведения…
Предприниматели ждут, что нерабочие дни будут за их счёт — с сохранением зарплат, как в 2020 году…
vc.ru

#длинныемайские #нерабочиедни

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10 комментариев
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Николай Дерябин

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В общем, "всем пива, за счёт заведения"

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Нина Парамонова

Николай
–5

За счёт вашего?

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Иван Вундермахер

Нина
0

За счёт работодателя

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Леонид Цветков

Иван
0

Вот это уже более справедливо)

Ответить

Амир Гайнуллин

1

Эх, а я то надеялся на удвоенные часы в этот период 😩

Ответить

MEGAtraXXXer666

Амир
3

Удвоенные рабочие часы можешь без проблем получить и в эти, и в другие дни xD

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Денис Пихаров

Амир
3

Просто работай каждый час по два часа

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Комментарий удален

Александр Привалов

0

Минтруд отмечает, что работодатель по желанию может повысить выплаты в нерабочие дни

Интересно, прецеденты будут? Только не из тех помоек, что бюджетные деньги зарывают.

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Ол Сен

0

Фигня какая получается

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Павел Бокарёв

0

Фактически это "право на прогул", и то через жопу сделанное. 

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