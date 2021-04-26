Как правильно работать на «путинских майских»: какие подготовить документы и нужно ли платить больше Статьи редакции
И переносится ли отпуск на другие дни, если его уже взяли на 4-7 мая.
23 апреля 2021 года Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора подписал указ о майских «каникулах» — дни с 4 по 7 мая будут «нерабочими с сохранением заработной платы». С учётом майских праздников работники могут отдыхать с 1 по 10 мая. Это нужно для сокращения распространения коронавируса.
Собрали инструкцию для компаний, которые планируют продолжать работу несмотря на указ.
Что сделать, чтобы продолжить работу
Дополнительные выходные обязательны не для всех предприятий: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продолжить работу могут компании с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. На вопрос, будут ли наказывать работодателей за неисполнение указа, он ответил: «Нет, конечно».
Продолжить работу могут сотрудники, «обеспечивающие функционирование организаций», говорится в указе. Минтруд разъяснил, что количество таких сотрудников компания определяет сама.
Формально это может быть любое количество, включая всех сотрудников, объяснил vc.ru партнёр юридической фирмы Bodilovskiy&Bart Андрей Бодиловский. По его словам, нужно издать локальный акт со списком работников для обеспечения функционирования, например, приказ гендиректора, и ознакомить с ним сотрудников.
Минтруд также отмечает, что сотрудники могут продолжать работу дистанционно. Для этого нужно разработать соответствующее положение о дистанционной работе и собрать подписи сотрудников, рассказал vc.ru юрист Дени Мурдалов из адвокатского бюро «А2».
Что делать, если сотрудник требует дать ему выходных
Если сотрудник потребовал выходные в «путинские каникулы», то не лишним будет проверить, насколько присутствие этого работника критично, считает Бодиловский.
По словам Мурдалова, сотрудник должен захотеть работать в эти дни и выразить свою волю, например, посредством подписи под соответствующим приказом.
Если работник будет внесён в список необходимых для функционирования сотрудников и всё равно не придёт, то к нему в рамках ТК РФ могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, объяснил Мурдалов.
Нужно ли доплачивать за работу с 4 по 7 мая
Нет, не нужно. Эти дни не относятся в соответствии с ТК РФ ни к праздничным, ни к выходным, пояснил Мурдалов.
Снижать или не выплачивать зарплату за эти дни тоже нельзя — даже при сдельной оплате. Заработная плата в случае работы в эти дни будет выплачиваться в обычном порядке.
Минтруд отмечает, что работодатель по желанию может повысить выплаты в нерабочие дни.
Когда нужно переводить зарплату
Дени Мурдалов считает, что выплатить зарплату нужно накануне нерабочих дней в соответствии с ч. 8 ст. 136 ТК РФ, по которому выплата переносится на ближайший рабочий день накануне выходных или праздничных дней. То есть если выплата зарплаты за апрель выпадает на период с 1 по 10 мая, то она должна выплачиваться 30 апреля, так как «не очень понятен режим работы банков», заявил юрист.
По словам Бодиловского, зарплата переводится в стандартном порядке.
В разъяснении Минтруда четко не оговаривается дата выплаты. Ведомство только «рекомендует» выплатить зарплату до начала нерабочих дней, если срок выплаты совпадает с этими датами, но не позже установленных работодателем дат.
Продлят ли отпуск
Если сотрудник взял отпуск, который выпал на период с 4 по 7 мая, то нерабочие дни не продлевают отпуск, говорит Мурдалов. Поскольку в этот период зарплата сохраняется, то и норма рабочего времени не уменьшается, пояснил Минтруд. Нерабочие дни относятся к отработанному времени и у тех, кто выходил на работу в этот период, и у тех, кто не работал с сохранением зарплаты.
В общем, "всем пива, за счёт заведения"
За счёт вашего?
За счёт работодателя
Эх, а я то надеялся на удвоенные часы в этот период 😩
Удвоенные рабочие часы можешь без проблем получить и в эти, и в другие дни xD
Комментарий удален
Минтруд отмечает, что работодатель по желанию может повысить выплаты в нерабочие дни
Интересно, прецеденты будут? Только не из тех помоек, что бюджетные деньги зарывают.
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