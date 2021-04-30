Компании грозит штраф до 10% годовой выручки — $27 млрд.

{"id":240843,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/240843-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify","title":"\u0415\u0432\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 Apple \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u044b Spotify","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/240843-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/240843-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify&title=\u0415\u0432\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 Apple \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u044b Spotify","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/240843-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify&text=\u0415\u0432\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 Apple \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u044b Spotify","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/240843-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify&text=\u0415\u0432\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 Apple \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u044b Spotify","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/240843-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0415\u0432\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 Apple \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u044b Spotify&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/240843-evrokomissiya-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-posle-zhaloby-spotify","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 420 просмотров

Еврокомиссия проинформировала Apple о своём предварительном заключении: компания подавляет конкуренцию на рынке потоковой передачи музыки, злоупотребляя доминирующим положением в App Store.

Для разработчиков App Store — единственный доступ к пользователям, использующим устройства на iOS, отмечает регулятор. При этом устройства и ПО Apple образуют «закрытую экосистему», в которой компания «контролирует каждое взаимодействие с пользователем iPhone и iPad».

Регулятор выступает против двух правил, которые Apple устанавливает для разработчиков:

Обязательное использование собственного механизма покупок внутри приложений в App Store с комиссией 30%. Расследование Еврокомиссии показало, что большинство разрабочиков перекладывают эту плату на конечных пользователей.

Правило, запрещающее разработчикам приложений информировать пользователей iPhone и iPad о других вариантах покупки вне приложений.

Заявление ЕС касается применения этих правил ко всем приложениям потоковой передачи музыки, которые конкурируют с Apple Music в Еврозоне, говорится в документе. Так регулятор ответил на жалобу Spotify, которую стриминг подал в 2019 году.

Установив строгие правила для магазина приложений, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешёвых подписок и портит конкуренцию. Маргрет Вестагер исполнительный вице-президент Еврокомиссии

Представитель Apple заявил The Verge, что Spotify стал крупнейшим в мире стриминговым музыкальным сервисов, и компания «гордится той ролью, которую сыграла в этом». «Сервис хочет преимуществ, которые даёт App Store, но не думает, что за это нужно что-то заплатить. Аргумент Еврокомиссии от имени Spotify противоречит честной конкуренции», — заявила компания.

Издание отмечает, что у Apple будет возможность ответить на аргументы регулятора. Компании грозит штраф в размере до 10% годовой выручки, если её признают виновной в нарушении правил ЕС. В 2020 финансовом году выручка Apple составила $274,5 млрд, исходя из этой суммы штраф может составить до $27 млрд, уточняет The Verge.