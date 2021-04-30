Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства после жалобы Spotify Статьи редакции
Компании грозит штраф до 10% годовой выручки — $27 млрд.
Еврокомиссия проинформировала Apple о своём предварительном заключении: компания подавляет конкуренцию на рынке потоковой передачи музыки, злоупотребляя доминирующим положением в App Store.
Для разработчиков App Store — единственный доступ к пользователям, использующим устройства на iOS, отмечает регулятор. При этом устройства и ПО Apple образуют «закрытую экосистему», в которой компания «контролирует каждое взаимодействие с пользователем iPhone и iPad».
Регулятор выступает против двух правил, которые Apple устанавливает для разработчиков:
- Обязательное использование собственного механизма покупок внутри приложений в App Store с комиссией 30%. Расследование Еврокомиссии показало, что большинство разрабочиков перекладывают эту плату на конечных пользователей.
- Правило, запрещающее разработчикам приложений информировать пользователей iPhone и iPad о других вариантах покупки вне приложений.
Заявление ЕС касается применения этих правил ко всем приложениям потоковой передачи музыки, которые конкурируют с Apple Music в Еврозоне, говорится в документе. Так регулятор ответил на жалобу Spotify, которую стриминг подал в 2019 году.
Представитель Apple заявил The Verge, что Spotify стал крупнейшим в мире стриминговым музыкальным сервисов, и компания «гордится той ролью, которую сыграла в этом». «Сервис хочет преимуществ, которые даёт App Store, но не думает, что за это нужно что-то заплатить. Аргумент Еврокомиссии от имени Spotify противоречит честной конкуренции», — заявила компания.
Издание отмечает, что у Apple будет возможность ответить на аргументы регулятора. Компании грозит штраф в размере до 10% годовой выручки, если её признают виновной в нарушении правил ЕС. В 2020 финансовом году выручка Apple составила $274,5 млрд, исходя из этой суммы штраф может составить до $27 млрд, уточняет The Verge.
А почему кто-то должен указывать компании, как вести бизнес в своём магазине приложений - не согласен с правилами, не публикуй приложение🤷♂️
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