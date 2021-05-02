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МВД до конца года запустит мобильный сервис, который будет предупреждать о звонках мошенников Статьи редакции

Его создание обойдётся почти в 45 млн рублей.

МВД планирует запустить сервис «Антимошенник» до 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Сервис внедрят в мобильное приложение МВД, он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий. Пользователь также сможет создать «белый список», добавив туда номера, которые не нужно блокировать.

О том, что МВД объявило тендер на доработку мобильного приложения, в феврале писал «Коммерсантъ». Изначально на него планировали потратить около 63 млн рублей. Ведомство утверждает, что приложение не получит доступ к списку контактов пользователей.

#новость #мошенничество

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7 7 комментариев
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Виталий Журавлев

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Сервис внедрят в мобильное приложение МВД,

А зачем мне, простите, приложение МВД в телефоне ?

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Alex D

Виталий
0

Видать, будет в списке обязательных дефолтных программ, купил новый айфун 13 про- там по умолчанию МВД, сразу разрешён доступ к контактам, переписке и прочему. 
(Шутка, надеюсь) 

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Станислав Мурсаев

0

Достаточно регулярно публиковать эти данные в открытом виде, ещё одно приложение не нужно

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Павел Хельмов

0

Звонит тебе друг, чтобы занять денег.
А МВД говорит что он мошенник.
Нихуево :/

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Семен Рыбаков

0

А вот и идеальная схема по получению майором биллинга звонков кому и куда (на Андроиде точно)

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Harry Tuttle

0

А мобильного приложения ФСБ у нас ещё нету?

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sardelkin

0

предупреждать вместо того чтобы их ловить, какой-то цирк

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