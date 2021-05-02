МВД до конца года запустит мобильный сервис, который будет предупреждать о звонках мошенников Статьи редакции
Его создание обойдётся почти в 45 млн рублей.
МВД планирует запустить сервис «Антимошенник» до 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Сервис внедрят в мобильное приложение МВД, он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий. Пользователь также сможет создать «белый список», добавив туда номера, которые не нужно блокировать.
О том, что МВД объявило тендер на доработку мобильного приложения, в феврале писал «Коммерсантъ». Изначально на него планировали потратить около 63 млн рублей. Ведомство утверждает, что приложение не получит доступ к списку контактов пользователей.
Сервис внедрят в мобильное приложение МВД,
А зачем мне, простите, приложение МВД в телефоне ?
Достаточно регулярно публиковать эти данные в открытом виде, ещё одно приложение не нужно
Звонит тебе друг, чтобы занять денег.
А МВД говорит что он мошенник.
Нихуево :/
А вот и идеальная схема по получению майором биллинга звонков кому и куда (на Андроиде точно)
Блоги компаний
Показать еще