Его создание обойдётся почти в 45 млн рублей.

МВД планирует запустить сервис «Антимошенник» до 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Сервис внедрят в мобильное приложение МВД, он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий. Пользователь также сможет создать «белый список», добавив туда номера, которые не нужно блокировать.

О том, что МВД объявило тендер на доработку мобильного приложения, в феврале писал «Коммерсантъ». Изначально на него планировали потратить около 63 млн рублей. Ведомство утверждает, что приложение не получит доступ к списку контактов пользователей.