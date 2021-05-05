Компания должна изучить способы создания фальшивых видео и создать комплекс по их обработке.

МВД заплатит за исследовательскую работу о способах создания видео с помощью нейронных сетей 3 млн 550 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Исследование необходимо для экспертно-криминалистических подразделений и проведения видеотехнических экспертиз.

Контракт на разработку под шифром «Верблюд» получила московская «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы». Исследование должны завершить к 30 ноября 2022 года.