Право
Маша Цепелева

Московская компания получила контракт от МВД на исследование дипфейков за 3,5 млн рублей Статьи редакции

Компания должна изучить способы создания фальшивых видео и создать комплекс по их обработке.

МВД заплатит за исследовательскую работу о способах создания видео с помощью нейронных сетей 3 млн 550 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Исследование необходимо для экспертно-криминалистических подразделений и проведения видеотехнических экспертиз.

Контракт на разработку под шифром «Верблюд» получила московская «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы». Исследование должны завершить к 30 ноября 2022 года.

#новость #мвд

565 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Алексей Сладков

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*дикпиков

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Небольшой жёлтый робот

Алексей
0

Верблюжьих

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Andreas Lapueros

1

3 млн? Это ж копейки. Половина сразу на налоги уйдёт. Офисы там, все дела. Останется полтора ляма. Это полгода работы одного норм программера. А если ещё манагер будет какой, то вообще 3-4 месяца 

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Павел -

Andreas
2

Значит ничего не найдут. Напишут методичку "экспертам" для определения самых бездарно сделанных дипфейков, и на этом остановятся.

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Алекс

0

Типичный распил бабла под хайповые технологии. Но начинают правильно - с "исследований" и микроскопических расходов. Потом маховик раскрутят, бабло освоят, результата не будет, спишут на некачественное "исследование"...

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Александр Дайверов

0

Кодовое название топ. Я не верблюд

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Alexey Malutin

0

Юмор в названиях инструментов полиции, как минимум, любопытный. С одной стороны, циничные наручники "нежность" и дубинки "Аргумент-2", с другой - вот этот вот "Верблюд". Я даже не вспомню, когда последний раз слышал "Докажи, что не верблюд"(отсылка очевидна), но возникают образы из советских фильмов про милицию. 

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