Московская компания получила контракт от МВД на исследование дипфейков за 3,5 млн рублей Статьи редакции
Компания должна изучить способы создания фальшивых видео и создать комплекс по их обработке.
МВД заплатит за исследовательскую работу о способах создания видео с помощью нейронных сетей 3 млн 550 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Исследование необходимо для экспертно-криминалистических подразделений и проведения видеотехнических экспертиз.
Контракт на разработку под шифром «Верблюд» получила московская «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы». Исследование должны завершить к 30 ноября 2022 года.
*дикпиков
3 млн? Это ж копейки. Половина сразу на налоги уйдёт. Офисы там, все дела. Останется полтора ляма. Это полгода работы одного норм программера. А если ещё манагер будет какой, то вообще 3-4 месяца
Типичный распил бабла под хайповые технологии. Но начинают правильно - с "исследований" и микроскопических расходов. Потом маховик раскрутят, бабло освоят, результата не будет, спишут на некачественное "исследование"...
Юмор в названиях инструментов полиции, как минимум, любопытный. С одной стороны, циничные наручники "нежность" и дубинки "Аргумент-2", с другой - вот этот вот "Верблюд". Я даже не вспомню, когда последний раз слышал "Докажи, что не верблюд"(отсылка очевидна), но возникают образы из советских фильмов про милицию.
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