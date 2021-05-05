Право
Маша Цепелева

МВД к концу 2022 года получит ИТ-разработку по распознаванию дипфейков Статьи редакции

Компания, выигравшая конкурс, должна изучить способы создания фальшивых видео и создать комплекс по их обработке.

МВД заплатит за исследовательскую работу о способах создания видео с помощью нейронных сетей 3 млн 550 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Исследование необходимо для экспертно-криминалистических подразделений и проведения видеотехнических экспертиз.

Контракт на разработку под шифром «Верблюд» получила московская «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы». Исследование должны завершить к 30 ноября 2022 года.

#новость #мвд

2838 просмотров
32 32 комментария
8
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Алексей Сладков

34

*дикпиков

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Небольшой жёлтый робот

Алексей
9

Верблюжьих

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Andreas Lapueros

13

3 млн? Это ж копейки. Половина сразу на налоги уйдёт. Офисы там, все дела. Останется полтора ляма. Это полгода работы одного норм программера. А если ещё манагер будет какой, то вообще 3-4 месяца 

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Павел -

Andreas
11

Значит ничего не найдут. Напишут методичку "экспертам" для определения самых бездарно сделанных дипфейков, и на этом остановятся.

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Константин Чегемов

Andreas
4

Ещё откат забыл, тогда останется на месяц работы уборщицы и студента

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Dmitriy Musinov

Andreas
1

На "запарсить title видео с ютубчика" на предмет наличия слов deep + fake хватит. Mvp считай готов

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Сергей Токарев

Andreas
0

даже если закупать кодеров в Томске, сумма действительно небольшая

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Александр Антипов

Сергей
0

Тем не менее огласили сумму и на неё кто-то пойдёт, и да там ещё и украдут часть денег. Вот и все дела.

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Глеб Варганов

Andreas
0

1,5 года? Рынок зарплат Вас сильно удивит, боюсь, что пол года и менеджер в пролете) и это с расчетом в 250к, и уже не хватит на пенсионные и медицинские)

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Александр Дайверов

7

Кодовое название топ. Я не верблюд

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Александр Соколов

Александр
5

я когда вижу такие названия - сразу вспоминается комиссар Жибер из Такси)))

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Sergei Timofeyev

Александр
6

Нинзя!

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Александр

Sergei
3

япошка :D

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Alexey Malutin

5

Юмор в названиях инструментов полиции, как минимум, любопытный. С одной стороны, циничные наручники "нежность" и дубинки "Аргумент-2", с другой - вот этот вот "Верблюд". Я даже не вспомню, когда последний раз слышал "Докажи, что не верблюд"(отсылка очевидна), но возникают образы из советских фильмов про милицию. 

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Алекс

–7

Типичный распил бабла под хайповые технологии. Но начинают правильно - с "исследований" и микроскопических расходов. Потом маховик раскрутят, бабло освоят, результата не будет, спишут на некачественное "исследование"...

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Sergei Timofeyev

Алекс
2

Поработали за спасибо? Спасибо!

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Алекс

Sergei
0

Не понял, если честно.

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Sergei Timofeyev

Алекс
0

А что тут понимать? Заказали исследования - НИОКР стоит денег. У меня был один босс, который говорил, что покажите результат - заплатим, а так - извините, нет. Это не рутинный труд, который нужно выполнять, а именно исследования с экспериментальным результатом, который может быть совершенно далёк от того, что нужно.

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Алекс

Sergei
0

Ясен пень, что за НИОКР надо платить. Я про другое: НИОКР сделают за 3.5 млн., потом на основе результатов этой работы приступят к созданию "комплекса" - ИТ-инфраструктура, софт, сопровождение и т.п. и т.д. - всё потянет на сотни миллионов или миллиарды - зависит от аппетита - я про них не знаю (параллельно - откаты, взятки и проч.), но практической пользы будет 0, когда будет аудит, на вопрос "почему так и не заработало?", укажут на проведенное "исследование"... А НИОКР - штука сложная и "отрицательный результат - тоже результат!".

За время проведения НИОКР надо успеть создать дымовую завесу - стартапы, привлечь "инвесторов", выставить людей с научными степенями и проч. А потом, если повезет, получить хоть какие-то значимые результаты (или украсть у конкурентов), то проект лучше перебазировать в иностранную юрисдикцию для поиска лохов там...

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Дмитрий Базуев

Алекс
0

Скорее у этой компании уже есть готовое решение. Таким способом решили заработать окупить свои затраты. Скорее и ТЗ госконтракта под них писалось изначально.

Ответить

Александр Привалов

1

Контракт на разработку под шифром «Верблюд» 

Мы знаем: заказчика, исполнителя, предмет, сумму и сроки. В чем секретность?

Ответить

Raimond Vladimirov

Александр
7

В том куда на самом деле пойдут деньги

Ответить

Dmitriy Lobanov

Александр
1

Очевидно же, в названии

Ответить

Nikita Tarasov

0

Возможно глупый вопрос. Зачем МВД создавать фейковые видео. В рамках каких-то законных моментов, естественно

Ответить

Александр Привалов

Nikita
4

Закрывать дыры в обвинительных заключениях. Например, нет улик, что вы были на месте убийства или протестов, а тут рраз - и вы и там, и сям засветились.

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Антон piter

Nikita
0

Думаю, речь не о "создавать", а о "распознавать". Чтобы вас сразу в Gulag не ссылать, когда Ваш сосед Вася заявление на вас напишет, приложив видео, на котором Вы винт в квартире варите...

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El'murza Alchakov

0

БигДики?

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Михаил Стерлин

0

Шутка про "справку, что не верблюд" заиграла новыми красками.

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Alex Miller

0

Видимо хотят переформатировать свою базу отпечатков и лиц, сделать слепки биометрии в современные форматы. Маловато деньжат, видимо это не такая работа, а какая-то узкая задача в рамках этой работы.

Ответить

Sergei Povelitsin

0

Фантазия работает👍

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Александр Бердышев

0

Самый прикол, что пол года назад на кегле проводили соревнования по распознаванию дипфейков - и исполнитель может просто уже готовый вариант взять из публичного блокнота.

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Old Nick

0

'Компания, выигравшая конкурс, должна изучить способы создания фальшивых видео и создать комплекс по их обработке.'

Возник вопрос к спецам. А на сколько потянет сервак способный "сравнивать" видео?

Как диванный датасайнтист предполагаю, что что бы искать отличия по моторике конкретной персоне придется под нее каждый раз переобучать сетку.

Или она просто будет просто искать "признаки монтажа" ? Так все равно наверно под каждый алгоритм ее надо будет дообучать отдельно или нет?

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