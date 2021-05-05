МВД к концу 2022 года получит ИТ-разработку по распознаванию дипфейков Статьи редакции
Компания, выигравшая конкурс, должна изучить способы создания фальшивых видео и создать комплекс по их обработке.
МВД заплатит за исследовательскую работу о способах создания видео с помощью нейронных сетей 3 млн 550 тысяч рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Исследование необходимо для экспертно-криминалистических подразделений и проведения видеотехнических экспертиз.
Контракт на разработку под шифром «Верблюд» получила московская «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы». Исследование должны завершить к 30 ноября 2022 года.
*дикпиков
3 млн? Это ж копейки. Половина сразу на налоги уйдёт. Офисы там, все дела. Останется полтора ляма. Это полгода работы одного норм программера. А если ещё манагер будет какой, то вообще 3-4 месяца
Ещё откат забыл, тогда останется на месяц работы уборщицы и студента
На "запарсить title видео с ютубчика" на предмет наличия слов deep + fake хватит. Mvp считай готов
даже если закупать кодеров в Томске, сумма действительно небольшая
Тем не менее огласили сумму и на неё кто-то пойдёт, и да там ещё и украдут часть денег. Вот и все дела.
1,5 года? Рынок зарплат Вас сильно удивит, боюсь, что пол года и менеджер в пролете) и это с расчетом в 250к, и уже не хватит на пенсионные и медицинские)
Кодовое название топ. Я не верблюд
я когда вижу такие названия - сразу вспоминается комиссар Жибер из Такси)))
Юмор в названиях инструментов полиции, как минимум, любопытный. С одной стороны, циничные наручники "нежность" и дубинки "Аргумент-2", с другой - вот этот вот "Верблюд". Я даже не вспомню, когда последний раз слышал "Докажи, что не верблюд"(отсылка очевидна), но возникают образы из советских фильмов про милицию.
Типичный распил бабла под хайповые технологии. Но начинают правильно - с "исследований" и микроскопических расходов. Потом маховик раскрутят, бабло освоят, результата не будет, спишут на некачественное "исследование"...
Поработали за спасибо? Спасибо!
А что тут понимать? Заказали исследования - НИОКР стоит денег. У меня был один босс, который говорил, что покажите результат - заплатим, а так - извините, нет. Это не рутинный труд, который нужно выполнять, а именно исследования с экспериментальным результатом, который может быть совершенно далёк от того, что нужно.
Ясен пень, что за НИОКР надо платить. Я про другое: НИОКР сделают за 3.5 млн., потом на основе результатов этой работы приступят к созданию "комплекса" - ИТ-инфраструктура, софт, сопровождение и т.п. и т.д. - всё потянет на сотни миллионов или миллиарды - зависит от аппетита - я про них не знаю (параллельно - откаты, взятки и проч.), но практической пользы будет 0, когда будет аудит, на вопрос "почему так и не заработало?", укажут на проведенное "исследование"... А НИОКР - штука сложная и "отрицательный результат - тоже результат!".
За время проведения НИОКР надо успеть создать дымовую завесу - стартапы, привлечь "инвесторов", выставить людей с научными степенями и проч. А потом, если повезет, получить хоть какие-то значимые результаты (или украсть у конкурентов), то проект лучше перебазировать в иностранную юрисдикцию для поиска лохов там...
Скорее у этой компании уже есть готовое решение. Таким способом решили заработать окупить свои затраты. Скорее и ТЗ госконтракта под них писалось изначально.
Контракт на разработку под шифром «Верблюд»
Мы знаем: заказчика, исполнителя, предмет, сумму и сроки. В чем секретность?
Возможно глупый вопрос. Зачем МВД создавать фейковые видео. В рамках каких-то законных моментов, естественно
Закрывать дыры в обвинительных заключениях. Например, нет улик, что вы были на месте убийства или протестов, а тут рраз - и вы и там, и сям засветились.
Думаю, речь не о "создавать", а о "распознавать". Чтобы вас сразу в Gulag не ссылать, когда Ваш сосед Вася заявление на вас напишет, приложив видео, на котором Вы винт в квартире варите...
Видимо хотят переформатировать свою базу отпечатков и лиц, сделать слепки биометрии в современные форматы. Маловато деньжат, видимо это не такая работа, а какая-то узкая задача в рамках этой работы.
Самый прикол, что пол года назад на кегле проводили соревнования по распознаванию дипфейков - и исполнитель может просто уже готовый вариант взять из публичного блокнота.
'Компания, выигравшая конкурс, должна изучить способы создания фальшивых видео и создать комплекс по их обработке.'
Возник вопрос к спецам. А на сколько потянет сервак способный "сравнивать" видео?
Как диванный датасайнтист предполагаю, что что бы искать отличия по моторике конкретной персоне придется под нее каждый раз переобучать сетку.
Или она просто будет просто искать "признаки монтажа" ? Так все равно наверно под каждый алгоритм ее надо будет дообучать отдельно или нет?
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