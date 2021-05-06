Летом 2020 года суд постановил, что передача данных на серверы в США подвергает европейцев риску слежки со стороны властей.

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Microsoft выйдет за рамки существующих обязательств по хранению данных и будет обрабатывать и хранить данные европейцев на серверах в ЕС, сообщила компания в своем блоге.

Это касается любых личных данных, созданных диагностическими службами, и данных для оказания технической поддержки.

Осенью 2021 года компания проведёт саммит потребителей облачных технологий в ЕС. В ближайшее время Microsoft откроет в Дублине Центр передового опыта по обеспечению конфиденциальности.

Центры обработки данных Microsoft Cloud будут работать в 13 странах: Австрии, Дании, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Испании, Швеции и Швейцарии. Помимо клиентов в государствах-членах ЕС, клиенты из Норвегии и Швейцарии также будут иметь доступ к хранению данных на европейских серверах.

Microsoft заявила, что будет оспаривать каждый правительственный запрос о предоставлении личных данных, если для этого есть законные основания. Если данные будут раскрыты в нарушение общего регламента по защите данных ЕС, то клиентам обещают денежную компенсацию.