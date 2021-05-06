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Право
Маша Цепелева

Microsoft позволит европейским клиентам хранить все данные облачных сервисов в ЕС Статьи редакции

Летом 2020 года суд постановил, что передача данных на серверы в США подвергает европейцев риску слежки со стороны властей.

6 6 комментариев
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Microsoft выйдет за рамки существующих обязательств по хранению данных и будет обрабатывать и хранить данные европейцев на серверах в ЕС, сообщила компания в своем блоге.

Это касается любых личных данных, созданных диагностическими службами, и данных для оказания технической поддержки.

Осенью 2021 года компания проведёт саммит потребителей облачных технологий в ЕС. В ближайшее время Microsoft откроет в Дублине Центр передового опыта по обеспечению конфиденциальности.

Центры обработки данных Microsoft Cloud будут работать в 13 странах: Австрии, Дании, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Испании, Швеции и Швейцарии. Помимо клиентов в государствах-членах ЕС, клиенты из Норвегии и Швейцарии также будут иметь доступ к хранению данных на европейских серверах.

Microsoft заявила, что будет оспаривать каждый правительственный запрос о предоставлении личных данных, если для этого есть законные основания. Если данные будут раскрыты в нарушение общего регламента по защите данных ЕС, то клиентам обещают денежную компенсацию.

  • В июле 2020 года суд ЕС постановил, что трансфер данных в США подвергает европейцев риску слежки со стороны властей, сообщала WSJ. Из-за этого крупнейшие компании, например, Facebook и Apple должны будут перенести дата-центры для хранения данных европейцев из США в границы ЕС.

#новость #microsoft

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Станислав Назаров

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Ну всё, теперь товарищ комиссар будет иметь доступ. Прощай свобода слова.

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Елизавета Дроздова

Станислав
0

А вы думаете вы раньше её имели? Разве что только номинально.

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Louis Cyphre

Станислав
0

Какое отношение к свободе слова имеет расположение серверов в данном случае? При получении легитимного запроса, компаниям приходится выдавать данные независимо от того в какой юрисдикции находятся серверы.

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Nastya Bet

Станислав
0

Свободы слова никогда и не было, была лишь видимость и то туманная. А ещё не стоит забывать, что порой дно может быть и двойным.

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Александр Якунин

0

Мисье Жандарм доволен.

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Елизавета Дроздова

Александр
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