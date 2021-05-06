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Право
Евгения Евсеева

Минюст вложит 230 млн рублей в создание бесплатного бота для юридических консультаций Статьи редакции

В России есть похожие сервисы, но они решают простые юридические задачи и составляют документ по шаблону, считают эксперты.

19 19 комментариев
1003 просмотров

В рамках программы цифровизации Минюст планирует создать голосового и чат-бота, который будет бесплатно консультировать по юридическим вопросам, пишет «Коммерсантъ».

Министерство планирует потратить на внедрение цифровых технологий около 908,5 млн рублей до 2023 года. Один из проектов в этой области — сервис «Цифровой юрист», на создание которого планируется потратить 230 млн рублей.

В Минюсте пояснили, что «Цифровой юрист» — это текстовый и голосовой бот, который будет оказывать юридические консультации и поможет найти нужные нормативно-правовые акты.

Все функции будут бесплатными, министерство планирует, что в 2023 году количество пользователей сервиса составит около 20 млн человек.

В стране уже есть коммерческие боты, которые могут решить конкретные юридические задачи и составить простые документы по шаблону, рассказал изданию член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков.

«Но такие программы обычно направлены на решение какой-то одной конкретной проблемы пользователя, будь то консультация по заранее известной теме или составление документа по заданному шаблону»,— уточнил он.

Сейчас в России нет полноценного бота, который даёт осмысленные юридические консультации, считает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Существуют похожие сервисы, но они представляют собой только поисковик по базе нормативных актов и судебной практики.

#новость

19 19 комментариев
4
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19 комментариев
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Zurab Pro

18

В итоге закажут на кворк за 500₽ :)

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Raimond Vladimirov

Zurab
0

А остальное попилят :)

Ответить

bastardos_no_pasaran

Raimond
5

нет, раздадут капитанам Очевидность

Ответить

Roman Trifonov

9

который будет оказывать юридические консультации и поможет найти нужные нормативно-правовые акты.

За вопросы про конституцию пожизненный бан в телеге.

Ответить

Alexey Ivanov

Roman
0

четвертое слово не понял. Консти кто? Это женщина?

Ответить

Злой Полушубок

6

print('Сознавайтесь и идите на сделку со следствием')

Готово!

Ответить

Александр Макаров

Злой
4

230 миллионов твои, забирай.

Ответить

Sergei Timofeyev

3

Для выигрыша дела сообщите номер вашей карты и СМС

Ответить

Ivan

2

Ответы бота Юр силу будут иметь?

Ответить

Artem Kravchenko

Ivan
0

Такую же, как "советы" всех этих сраных бесплатных юристов у метро в спальных районах и на ТПУ, но зато бот бедных бабулек не разведет на ненужные действия)))

Ответить

Сергей

2

✔ Отмыто 

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Green Base

1

Распил

Ответить

common sense preacher

1

 Сейчас в России нет полноценного бота, который даёт осмысленные юридические консультации, считает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев.

Ефим, дорогой, нахрена нам бот, если есть, например, правовед.ру, где бесплатную консультацию можно получить от специалиста практика. Человек может не только дать ссылку на документ, но и прокомментировать его трактовку относительно конкретной ситуации, чего бот не сделает никогда. Разве что мемчик присовокупит или несмешную шутку отмочит

Ответить

Гениальный самолет

0

 Сейчас в России нет полноценного бота, который даёт осмысленные юридические консультации

Если бы такой бот был, вы б отдавали ему честь и ндс

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Artem Zabrodskii

Гениальный
1

Если бы такой был и благодаря ему можно решать дела, то ему бы скоро понадобилась крыша или бы его посадили

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Kraftwerk

0

"Я не знаю зачем. И кому это нужно" (с)
Ну, точней - догадываюсь.

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Комментарий удален

Шизоидная обезьяна

0

И где этот «бот» будет функционировать по задумке эксперта Moscow Digital School?

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Александр Иванов

0

Он уже умеет звонить со спамом.

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Юрий Другач

0

«Сейчас в России нет полноценного бота, который даёт осмысленные юридические консультации», так еще на много чего нет ботов. Бот для осмысленных консультаций по посадке картофеля, бот по постройке текстового маршрута до поликлиники, бот для «чтоб текст задом наперед переворачивал». Так четвертьмиллиардов не напасешься.

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