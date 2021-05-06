В России есть похожие сервисы, но они решают простые юридические задачи и составляют документ по шаблону, считают эксперты.

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В рамках программы цифровизации Минюст планирует создать голосового и чат-бота, который будет бесплатно консультировать по юридическим вопросам, пишет «Коммерсантъ».

Министерство планирует потратить на внедрение цифровых технологий около 908,5 млн рублей до 2023 года. Один из проектов в этой области — сервис «Цифровой юрист», на создание которого планируется потратить 230 млн рублей.

В Минюсте пояснили, что «Цифровой юрист» — это текстовый и голосовой бот, который будет оказывать юридические консультации и поможет найти нужные нормативно-правовые акты.

Все функции будут бесплатными, министерство планирует, что в 2023 году количество пользователей сервиса составит около 20 млн человек.

В стране уже есть коммерческие боты, которые могут решить конкретные юридические задачи и составить простые документы по шаблону, рассказал изданию член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков.

«Но такие программы обычно направлены на решение какой-то одной конкретной проблемы пользователя, будь то консультация по заранее известной теме или составление документа по заданному шаблону»,— уточнил он.