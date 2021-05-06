Минюст вложит 230 млн рублей в создание бесплатного бота для юридических консультаций Статьи редакции
В России есть похожие сервисы, но они решают простые юридические задачи и составляют документ по шаблону, считают эксперты.
В рамках программы цифровизации Минюст планирует создать голосового и чат-бота, который будет бесплатно консультировать по юридическим вопросам, пишет «Коммерсантъ».
Министерство планирует потратить на внедрение цифровых технологий около 908,5 млн рублей до 2023 года. Один из проектов в этой области — сервис «Цифровой юрист», на создание которого планируется потратить 230 млн рублей.
В Минюсте пояснили, что «Цифровой юрист» — это текстовый и голосовой бот, который будет оказывать юридические консультации и поможет найти нужные нормативно-правовые акты.
Все функции будут бесплатными, министерство планирует, что в 2023 году количество пользователей сервиса составит около 20 млн человек.
В стране уже есть коммерческие боты, которые могут решить конкретные юридические задачи и составить простые документы по шаблону, рассказал изданию член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков.
«Но такие программы обычно направлены на решение какой-то одной конкретной проблемы пользователя, будь то консультация по заранее известной теме или составление документа по заданному шаблону»,— уточнил он.
Сейчас в России нет полноценного бота, который даёт осмысленные юридические консультации, считает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Существуют похожие сервисы, но они представляют собой только поисковик по базе нормативных актов и судебной практики.
В итоге закажут на кворк за 500₽ :)
А остальное попилят :)
который будет оказывать юридические консультации и поможет найти нужные нормативно-правовые акты.
За вопросы про конституцию пожизненный бан в телеге.
print('Сознавайтесь и идите на сделку со следствием')
Готово!
Ответы бота Юр силу будут иметь?
Такую же, как "советы" всех этих сраных бесплатных юристов у метро в спальных районах и на ТПУ, но зато бот бедных бабулек не разведет на ненужные действия)))
Сейчас в России нет полноценного бота, который даёт осмысленные юридические консультации, считает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев.
Ефим, дорогой, нахрена нам бот, если есть, например, правовед.ру, где бесплатную консультацию можно получить от специалиста практика. Человек может не только дать ссылку на документ, но и прокомментировать его трактовку относительно конкретной ситуации, чего бот не сделает никогда. Разве что мемчик присовокупит или несмешную шутку отмочит
Если бы такой был и благодаря ему можно решать дела, то ему бы скоро понадобилась крыша или бы его посадили
Комментарий удален
И где этот «бот» будет функционировать по задумке эксперта Moscow Digital School?
«Сейчас в России нет полноценного бота, который даёт осмысленные юридические консультации», так еще на много чего нет ботов. Бот для осмысленных консультаций по посадке картофеля, бот по постройке текстового маршрута до поликлиники, бот для «чтоб текст задом наперед переворачивал». Так четвертьмиллиардов не напасешься.
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