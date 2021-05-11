Германия временно запретила WhatsApp собирать данные немецких пользователей из-за обновления политики мессенджера Статьи редакции
Мессенджер незаконно вынуждает пользователей соглашаться с обновлёнными условиями конфиденциальности, считает регулятор.
Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар (Johannes Caspar) запретил WhatsApp собирать информацию о немецких пользователях в течение трёх месяцев, пишет Bloomberg.
Каспар заявил, что попытка Facebook принудить пользователей согласиться с новыми правилами конфиденциальности — незаконная. Он также обратился к регуляторам в других европейских странах, призвав их ввести такие же запреты.
В WhatsApp назвали претензии Каспара «неправильными» и отметили, что указ не остановит внедрение новой политики. Мессенджер обвинил регулятора в «фундаментальном непонимании» цели и последствий обновления.
Суть новой политики мессенджера заключается в том, что он планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. В компании объясняли, что правила дадут новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp.
О политике сообщили в январе — она должна была вступить в силу 8 февраля. Но из-за критики пользователей мессенджер отложил введение новых правил на три месяца — до 15 мая.
WhatsApp ограничит аккаунты, которые не примут новые правила мессенджера после 15 мая. «В течение короткого времени» пользователи смогут принимать звонки и получать уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения из приложения. Под «коротким временем» компания подразумевает несколько недель.
Аккаунты пользователей, которые так и не примут новые условия WhatsApp, будут считаться неактивными и удалятся после 120 дней бездействия, следует из страницы часто задаваемых вопросов мессенджера.
Буду всех переводить в телеграм
"В WhatsApp назвали претензии Каспара «неправильными» и отметили, что указ не остановит внедрение новой политики."
Берега попутали
Уже изменили политику принуждения. В течение некоторого времени пользователи, не принявшие правила, смогут отвечать на сообщения, тапнув по уведомлениям. Они смогут также принимать звонки. В статье устаревшие данные.
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