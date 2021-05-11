Мессенджер незаконно вынуждает пользователей соглашаться с обновлёнными условиями конфиденциальности, считает регулятор.

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Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар (Johannes Caspar) запретил WhatsApp собирать информацию о немецких пользователях в течение трёх месяцев, пишет Bloomberg.

Каспар заявил, что попытка Facebook принудить пользователей согласиться с новыми правилами конфиденциальности — незаконная. Он также обратился к регуляторам в других европейских странах, призвав их ввести такие же запреты.

В WhatsApp назвали претензии Каспара «неправильными» и отметили, что указ не остановит внедрение новой политики. Мессенджер обвинил регулятора в «фундаментальном непонимании» цели и последствий обновления.

Суть новой политики мессенджера заключается в том, что он планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. В компании объясняли, что правила дадут новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp.

О политике сообщили в январе — она должна была вступить в силу 8 февраля. Но из-за критики пользователей мессенджер отложил введение новых правил на три месяца — до 15 мая.

WhatsApp ограничит аккаунты, которые не примут новые правила мессенджера после 15 мая. «В течение короткого времени» пользователи смогут принимать звонки и получать уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения из приложения. Под «коротким временем» компания подразумевает несколько недель.