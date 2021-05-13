Высшая школа экономики разработает госстандарт для искусственного интеллекта Статьи редакции
Стандартизация снизит технические барьеры в торговле, считают в Росстандарте.
- Высшая школа экономики выиграла контракт от Росстандарта на разработку российских стандартов искусственного интеллекта (ИИ), следует из информации на сайте госзакупок.
- Стандарты должны касаться разработки и применения ИИ в сетях связи, системах аналитики, нейронных сетях, системах госуслуг, для контроля оборота алкоголя и в других сферах.
- Росстандарт обосновывает закупку тем, что стандартизация «способствует развитию добросовестной конкуренции и инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан».
- На разработку потратят 100 млн 250 тысяч рублей. Более 70 стандартов для различных сфер применения ИИ должны быть готовы к ноябрю 2022 года, первые предложения — к осени 2021 года.
- Исследовательский центр IDC оценил российский рынок ИИ в 2020 году в $291 млн. Расходы компаний на ИИ за год выросли на 22,4%. Крупнейшими потребителями технологий остаются финансовые компании и госсектор.
У меня само словосочетание ВШЭ вызывает отторжение, равно как и все что от них исходит. Но бабки они освоят, тут к гадалке не ходи. А вот будет ли этот стандарт хоть сколько-то применим в реальности - позвольте усомниться.
С чего такой негатив?
Уж вши постараются, чтобы у нашего ИИ первым родным был английский, если вы понимаете о чём я 😒
Высшая школа экономики разработает госстандарт для искусственного интеллекта
Стандарт:
Ахаха, искусственный интеллект не по госту должен будет подписываться «иностранный агент» и сдавать отчёты 😂
В ИИ обязательно будет добавлять элемент критики человека «Н».
Наоборот, это же вышка, там скорее можно ожидать, что ИИ сразу сделают с плавающим гендером
Почему это должны делать гуманитарии
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