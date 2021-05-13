Высшая школа экономики разработает госстандарт для искусственного интеллекта

Стандартизация сделает использование ИИ эффективнее и безопаснее, а также в целом пойдет на пользу развитию этого рынка. Например, соответствие определенным требованиям медицинского прибора с ИИ позволит сертифицировать его как медицинское изделие, что открывает для его производителей новые сегменты рынка. То же касается транспорта и других отраслей, где соблюдению технических регламентов уделяется пристальное внимание.