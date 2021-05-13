Право
Маша Цепелева

Высшая школа экономики разработает госстандарт для искусственного интеллекта Статьи редакции

Стандартизация снизит технические барьеры в торговле, считают в Росстандарте.

  • Высшая школа экономики выиграла контракт от Росстандарта на разработку российских стандартов искусственного интеллекта (ИИ), следует из информации на сайте госзакупок.
  • Стандарты должны касаться разработки и применения ИИ в сетях связи, системах аналитики, нейронных сетях, системах госуслуг, для контроля оборота алкоголя и в других сферах.
  • Росстандарт обосновывает закупку тем, что стандартизация «способствует развитию добросовестной конкуренции и инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан».
  • На разработку потратят 100 млн 250 тысяч рублей. Более 70 стандартов для различных сфер применения ИИ должны быть готовы к ноябрю 2022 года, первые предложения — к осени 2021 года.
  • Исследовательский центр IDC оценил российский рынок ИИ в 2020 году в $291 млн. Расходы компаний на ИИ за год выросли на 22,4%. Крупнейшими потребителями технологий остаются финансовые компании и госсектор.

Стандартизация сделает использование ИИ эффективнее и безопаснее, а также в целом пойдет на пользу развитию этого рынка. Например, соответствие определенным требованиям медицинского прибора с ИИ позволит сертифицировать его как медицинское изделие, что открывает для его производителей новые сегменты рынка. То же касается транспорта и других отраслей, где соблюдению технических регламентов уделяется пристальное внимание.

Карен Казарян
директор Института исследований интернета (цитата по «Ведомостям»)

#новость #ии

737 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Captain

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У меня само словосочетание ВШЭ вызывает отторжение, равно как и все что от них исходит. Но бабки они освоят, тут к гадалке не ходи. А вот будет ли этот стандарт хоть сколько-то применим в реальности - позвольте усомниться. 

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Никита Иванов

Captain
0

С чего такой негатив?

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ivan krapivin

Никита
1

Отчислили

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Captain

Никита
0

Я не знаю как они проявляют себя как учебное заведение, но тот информационный фон, который они вокруг себя создают... Почему-то всегда, когда выступают эксперты от них, то уточняют, что они из ВШЭ. А несут они такую пургу...

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Сергей Щукин

Captain
0

Уж вши постараются, чтобы у нашего ИИ первым родным был английский, если вы понимаете о чём я 😒

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Raimond Vladimirov

5

Высшая школа экономики разработает госстандарт для искусственного интеллекта

Стандарт:

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Розарио Агро

2

Ахаха, искусственный интеллект не по госту должен будет подписываться «иностранный агент» и сдавать отчёты 😂

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Небольшой жёлтый робот

1

ИИ по-нашему: не пущать и запрещать

Ответить

Пора за дело

0

В ИИ обязательно будет добавлять элемент критики человека «Н».

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irmr

Пора
3

В ИИ обязательно будет добавлять элемент критики человека «Н».

ИИ «Н»

ИИН

ИНН

Плоти нологи

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Александр Ларюхин

Пора
0

Наоборот, это же вышка, там скорее можно ожидать, что ИИ сразу сделают с плавающим гендером

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Артем Баранов

1

Почему это должны делать гуманитарии

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evilnw

Артем
0

У технарей нет времени заниматься такой фигнёй.

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i h8ers

Артем
0

дай технарю деньги, он балбес, накупит оборудования, а гуманитарий - на более благородные цели пустит деньги, он знает как лучше.

Ответить

Ar AbduRashid

Артем
0

Им делать нечего больше

Ответить

Ar AbduRashid

1

Мне кажется, это не дело ВШЭ

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Ярослав Шенцов

0

Гумманитарии - Юристы, все ищут себе работу))

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One Geek

0

Дело идёт к созданию министерства. Как говорится, запомните этот твит.

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