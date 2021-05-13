Такая норма содержится в законопроекте о регулировании иностранных ИТ-компаний, заявил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В планах обязать владельцев информационных ресурсов с ежедневной аудиторией выше 500 тысяч человек открывать филиалы, которые в полном объёме будут представлять интересы компании и отвечать за её деятельность на территории России.

Хинштейн считает, что закон необходим, так как «ИТ-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства». Например, это касается распространения наиболее общественно-опасной информации о детской порнографии, суициде, наркотиках, пропаганде терроризма и экстремизма.