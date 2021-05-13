Госдума собралась обязать иностранные ИТ-компании с аудиторией свыше 500 тысяч человек в день открывать филиалы в России Статьи редакции
Законопроект внесут в Госдуму в «самое ближайшее время».
Такая норма содержится в законопроекте о регулировании иностранных ИТ-компаний, заявил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В планах обязать владельцев информационных ресурсов с ежедневной аудиторией выше 500 тысяч человек открывать филиалы, которые в полном объёме будут представлять интересы компании и отвечать за её деятельность на территории России.
Хинштейн считает, что закон необходим, так как «ИТ-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства». Например, это касается распространения наиболее общественно-опасной информации о детской порнографии, суициде, наркотиках, пропаганде терроризма и экстремизма.
«Приземление» нужно, чтобы проще было привлечь нарушителей к ответственности, продолжает Хинштейн.
Хинштейн также перечислил меры, которые будут применять к компаниям, если они откажутся от регистрации в России:
- Предупреждение о нарушении российского законодательства, которые увидят пользователи сайта.
- Запрет рекламы самого ресурса и на его площадке.
- Запрет на проведение платежей в адрес площадки.
- Запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
Хинштейн считает, что меры «не будут ущемлять интересы российских пользователей», потому что не будут ограничивать возможность работы с ресурсом. По его мнению, это создаст «экономические стимулы для соблюдения российского законодательства ИТ-гигантами».
Депутат подчеркивает, что в других странах, например, в Турции, уже введены жесткие меры по «приземлению» международных компаний.
- В марте 2021 года источники «Коммерсанта» сообщали, что Госдума готовит законопроект о «цифровом резидентстве», который обяжет ИТ-компании и ресурсы регистрироваться в России и платить налоги в стране.
А директором филиала назначать депутата Госдумы (там много умных и талантливых в IT людей).
Верное решение рабочие места + Налоги дополнительные
Какие рабочие места? Для парочки бухгалтеров?
Нет, обяжут держать штат разработчиков, участвующих в разработке ключевых продуктов.
Интересно, наступит момент, когда они успокоятся и новости перестанут быть потоком запретительно-ограничивающего треша???
Только если фсб отойдет от власти. Но наступит ли это натнашем веку, неясно
Наступит. Чем дольше они у руля, тем хуже экономике, скоро и до пролетариев это дойдет
Давно пора. Бесит, что например Фейсбуку нельзя оплатить рекламу на прямую со счета организации а только через официальных реселлеров.
Странно! Все могут, а вы - нет.
Кто эти все? Закрывающие документы кто пришлет?
Скачайте из личного кабинета фб
ФНС потом пойди докажи куда деньги отправил
Открываете бизнес-карту, которая привязана к р/с компании (его сейчас только ленивый не выпускает). Привязываете к фб. Соцсеть всегда выдаёт закрывающие, в которых указан НДС, уплачиваемый в бюджет РФ. Вряд ли налоговая будет иметь какие-то претензии по этому поводу.
Хотя, полагаю вы правы: закон что дышло, куда повернёшь и всё такие
С личной карты можно, со счета организации (так что бы все доки были) — нет.
Предложения депутатов за последние 7 лет фраппируют мои чувства здравого смысла.
всего 7?
Там, где говорят о распространении якобы нарущающих наше законодательство, сведений (порнография, экстремизм и т.д.) - речь идет об оппозиционных каналах.
Похоже, что этот закон персонально для ютуба протаскивают, чтобы лишить финансирования.
Телеграм послал подальше наших недополитиков, а вот ютуб пока сопротивляется. Вот ему донат и перекроют
нарушая требования российского законодательства
Может пора перестать писать законы, которые нельзя не нарушить? Да не, бред какой-то..
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