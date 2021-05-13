Право
Маша Цепелева

Госдума собралась обязать иностранные ИТ-компании с аудиторией свыше 500 тысяч человек в день открывать филиалы в России Статьи редакции

Законопроект внесут в Госдуму в «самое ближайшее время».

26 26 комментариев
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Такая норма содержится в законопроекте о регулировании иностранных ИТ-компаний, заявил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В планах обязать владельцев информационных ресурсов с ежедневной аудиторией выше 500 тысяч человек открывать филиалы, которые в полном объёме будут представлять интересы компании и отвечать за её деятельность на территории России.

Хинштейн считает, что закон необходим, так как «ИТ-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства». Например, это касается распространения наиболее общественно-опасной информации о детской порнографии, суициде, наркотиках, пропаганде терроризма и экстремизма.

«Приземление» нужно, чтобы проще было привлечь нарушителей к ответственности, продолжает Хинштейн.

Хинштейн также перечислил меры, которые будут применять к компаниям, если они откажутся от регистрации в России:

  • Предупреждение о нарушении российского законодательства, которые увидят пользователи сайта.
  • Запрет рекламы самого ресурса и на его площадке.
  • Запрет на проведение платежей в адрес площадки.
  • Запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

Хинштейн считает, что меры «не будут ущемлять интересы российских пользователей», потому что не будут ограничивать возможность работы с ресурсом. По его мнению, это создаст «экономические стимулы для соблюдения российского законодательства ИТ-гигантами».

Депутат подчеркивает, что в других странах, например, в Турции, уже введены жесткие меры по «приземлению» международных компаний.

  • В марте 2021 года источники «Коммерсанта» сообщали, что Госдума готовит законопроект о «цифровом резидентстве», который обяжет ИТ-компании и ресурсы регистрироваться в России и платить налоги в стране.

#новость #законы

26 26 комментариев
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26 комментариев
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Миша Магадан

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А директором филиала назначать депутата Госдумы (там много умных и талантливых в IT людей).

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Денис Морганов

3

Верное решение рабочие места + Налоги дополнительные

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Шизоидная обезьяна

Денис
6

Какие рабочие места? Для парочки бухгалтеров?

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Шизоидная
5

Тов майоров

Ответить

Vladislav Stan

Шизоидная
1

для парочки опричников, которые будут их кошмарить 

Ответить

Abler Voer

Шизоидная
–4

Нет, обяжут держать штат разработчиков, участвующих в разработке ключевых продуктов.

Ответить

Шизоидная

Abler
1

Откуда такая инфа?)

Ответить

Илья Мартынов

3

Интересно, наступит момент, когда они успокоятся и новости перестанут быть потоком запретительно-ограничивающего треша???

Ответить

Александр Борисов

Илья
4

Только если фсб отойдет от власти. Но наступит ли это натнашем веку, неясно

Ответить

Vladislav Stan

Александр
1

Наступит. Чем дольше они у руля, тем хуже экономике, скоро и до пролетариев это дойдет

Ответить

Denis Kulish

3

Давно пора. Бесит, что например Фейсбуку нельзя оплатить рекламу на прямую со счета организации а только через официальных реселлеров.

Ответить

Murat Oshroev

Denis
0

Странно! Все могут, а вы - нет. 

Ответить

Шизоидная обезьяна

Murat
0

Кто эти все? Закрывающие документы кто пришлет?

Ответить

Murat Oshroev

Шизоидн…
–1

Скачайте из личного кабинета фб 

Ответить

Шизоидная

Murat
1

Квитанцию о списании да, при оплате с привязанной карты. Но я бы хотел оплачивать с расчетного счета организации. Я это имею ввиду.

ps видел ваш совет про бизнес карту. Не всем такой способ подойдет.

Ответить

Murat Oshroev

Шизоидн…
0

Тогда да, согласен. 

Ответить

Anatoly Ivanov

Murat
0

ФНС потом пойди докажи куда деньги отправил

Ответить

Murat Oshroev

Anatoly
0

Открываете бизнес-карту, которая привязана к р/с компании (его сейчас только ленивый не выпускает). Привязываете к фб. Соцсеть всегда выдаёт закрывающие, в которых указан НДС, уплачиваемый в бюджет РФ. Вряд ли налоговая будет иметь какие-то претензии по этому поводу. 
Хотя, полагаю вы правы: закон что дышло, куда повернёшь и всё такие 

Ответить

Denis Kulish

Murat
0

С личной карты можно, со счета организации (так что бы все доки были) — нет. 

Ответить

Sasha Guseinov

2

Каким образом они собираются запретить рекламу на их же сайте?

Ответить

Murat Oshroev

0

Предложения депутатов за последние 7 лет фраппируют мои чувства здравого смысла. 

Ответить

Anton Sharonov

Murat
1

всего 7?

Ответить

Murat Oshroev

Anton
1

Раньше была надежда. Потом уже нет 

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Это что получается, 99% иностранных ресурсов хотят заблокировать?

Ответить

Александр Борисов

0

Там, где говорят о распространении якобы нарущающих наше законодательство, сведений (порнография, экстремизм и т.д.) - речь идет об оппозиционных каналах.
Похоже, что этот закон персонально для ютуба протаскивают, чтобы лишить финансирования.
Телеграм послал подальше наших недополитиков, а вот ютуб пока сопротивляется. Вот ему донат и перекроют

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Вася Пражкин

–1

 нарушая требования российского законодательства

Может пора перестать писать законы, которые нельзя не нарушить? Да не, бред какой-то..

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