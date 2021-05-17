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Маша Цепелева

Роскомнадзор отменил «замедление» Twitter на проводном интернете и оставил на мобильном Статьи редакции

А также пригрозил санкциями для YouTube и Facebook.

По итогам проверки, Роскомнадзор принял решение снять ограничения доступа «в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), но оставить замедление трафика Twitter на мобильных устройствах.

#новость #twitter

463 просмотров
Статья дополняется
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Михаил Б

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Не отменил замедление, а замедлил отмену

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Влад Остров

Михаил
2

Я тоже ничего такого не заметил. Очень странно. 

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Алексей Кравцов

1

Тренируются перед выборами. Причем тренировки проходят довольно успешно.

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Алексей Соловьёв

0

Частично отметил частичное замедление

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Candy Blue

0

Почему они ведут себя, будто законов не существует и лично РКН решает что хорошо, а что плохо. Что это за херня. А через неделю РКН решит продолжить замедление, потому что так решил глава РКН и он отдал приказ

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Александр Якунин

Candy
0

У Великобритании научились, там тоже специальный орган решает а не суд

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Александр Сорокин

0

Исполнитель - группа "Анимация":

Выключайте свет! Всё подытожено!
Результатов нет, как и положено,
От общей демагогии до дела далеко
И всем опять, конечно, не легко, я понимаю…

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Харухи

0

Ожидаемо. Жаль не заблочили полностью. 

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