Роскомнадзор отменил «замедление» Twitter на проводном интернете и оставил на мобильном Статьи редакции
А также пригрозил санкциями для YouTube и Facebook.
По итогам проверки, Роскомнадзор принял решение снять ограничения доступа «в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), но оставить замедление трафика Twitter на мобильных устройствах.
Не отменил замедление, а замедлил отмену
Почему они ведут себя, будто законов не существует и лично РКН решает что хорошо, а что плохо. Что это за херня. А через неделю РКН решит продолжить замедление, потому что так решил глава РКН и он отдал приказ
У Великобритании научились, там тоже специальный орган решает а не суд
Исполнитель - группа "Анимация":
Выключайте свет! Всё подытожено!
Результатов нет, как и положено,
От общей демагогии до дела далеко
И всем опять, конечно, не легко, я понимаю…
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