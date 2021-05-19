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Право
Евгения Евсеева

Правительство России разрешит регистрацию по месту жительства и временного пребывания через Госуслуги Статьи редакции

Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

  • С 1 июля 2022 года зарегистрироваться по месту жительства или временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Для получения прописки будет достаточно подать заявление о регистрации через Госуслуги, а затем один раз посетить регистрирующий орган — для печати в паспорте.
  • Оформить временную регистрацию можно будет полностью через Госуслуги или по почте.
  • Кроме того, можно выбрать для регистрации любой орган учёта в пределах своего города или муниципального района. В городах федерального значения — любое профильное подразделение на их территории, заявили в правительстве.

#новость

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6 комментариев
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Kirill Simonov

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Для граждан РФ или иностранцев тоже?

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MEGAtraXXXer666

Kirill
0

Для рабов в РФ и иностранных тоже

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Bezhan Nazaralizoda

0

Это для российских граждан или же для иностранцев тоже ?

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Макс Верстаппен

0

Непонел, если я живу и работаю в Москве, но прописан в другом городе, я теперь могу быстро временно прописаться в Москве?

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Радмир Айташев

0

Если иностранец как я, например, получит хотя бы Снилс чтобы зарегистрироваться в системе «госуслуги.ру» то тоже можно думаю

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Пора за дело

0

Ох щас москва 20-милионная станет...

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