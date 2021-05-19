Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
Правительство России разрешит регистрацию по месту жительства и временного пребывания через Госуслуги Статьи редакции
Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.
- С 1 июля 2022 года зарегистрироваться по месту жительства или временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Для получения прописки будет достаточно подать заявление о регистрации через Госуслуги, а затем один раз посетить регистрирующий орган — для печати в паспорте.
- Оформить временную регистрацию можно будет полностью через Госуслуги или по почте.
- Кроме того, можно выбрать для регистрации любой орган учёта в пределах своего города или муниципального района. В городах федерального значения — любое профильное подразделение на их территории, заявили в правительстве.
407 просмотров
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 7, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 247997, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 19 May 2021 11:56:42 +0300", "is_special": false }
0
6 комментариев
Написать комментарий...
0
Для граждан РФ или иностранцев тоже?
Ответить
0
Непонел, если я живу и работаю в Москве, но прописан в другом городе, я теперь могу быстро временно прописаться в Москве?
Ответить
0
Если иностранец как я, например, получит хотя бы Снилс чтобы зарегистрироваться в системе «госуслуги.ру» то тоже можно думаю
Ответить
Блоги компаний
Продолжается конкурс Ozon «День рождения бизнеса»!
NŌSE perfumes: как запустить парфюмерный бизнес в России через страдания с таможней, заводами и госрегулированием
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
InSales больше пяти дней не…
Наш ответ Pantone. Как мы…
«Яндекс» нашёл нового…
Правительство России разрешит…
Как мы набрали 100к подписчиков…
Правительство России разрешит…
Обнаружил, что к временному…
Почему рекрутеров не любят…
«iMac для большинства людей, но…
Как мы набрали 100к подписчиков…
Российские онлайн-кинотеатры…
Почему таск-трекеры не приносят…
Российские онлайн-кинотеатры…