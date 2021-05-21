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DTF

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий крупные иностранные ИТ-компании открывать филиалы в России Статьи редакции

Речь идёт о компаниях с ежедневной аудиторией от 500 тысяч человек в стране.

  • Согласно законопроекту, полноценные представительства ИТ-компаний в России будут нести ответственность за нарушения законов страны, а также взаимодействовать с местными госструктурами. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в разговоре с «Интерфаксом».
  • Депутаты хотят обязать ИТ-компании разместить на своём сайте форму для обращений жителей России и местных организаций. Требования к форме устанавливаются федеральными органами, ответственными за контроль и надзор в СМИ и массовых коммуникациях.
  • Компании также могут обязать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для связи с государственными органами.
  • Отмечается, что перечисленные обязанности по задумке будут касаться и провайдеров хостинга, организаторов распространения информации в сети, а также операторов рекламных систем.
  • По словам Хинштейна, за невыполнение требований компаниям может грозить запрет на рекламу, блокировка платежей в их адрес, блокировка поисковой выдачи или полная блокировка.
  • Под требования подпадают соцсети и мессенджеры, но положения из законопроекта не касаются отдельных каналов и блогеров. Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена.

#новость

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Vladislav S

59

Кстати, а почему авторы статьи не указывают что Александр Хинштейн из Единой России?  Предлагаю везде добавлять их ориентацию, они же заставляют всех писать "иностранный агент".
Поднимем лайками, пусть страна знает своих героев 

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Михаил Филиппов

Vladislav
12

А какая разница откуда он? Там фактически вся госдума одинаковая. Тех, кто хотел бы отстаивать интересы граждан туда не пускают.

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Павел Сутырин

Михаил
1

Интересно. Т.е., контролировать и даже прямо запрещать работу Kaspersky на территории США нормально, а контролировать работу YouTube на территории России — нет? Что из этого не соответствует интересам граждан соответствующих стран?

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Murat Oshroev

Павел
14

Откуда инфа о полном запрете Касперского на территории США? Есть пруфы?

Касперски запрещён для закупок гос структурами. В него входят представители Министерства обороны США, Администрация служб общего назначения США и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) плюс их подрядчики. Если Мэрил Стрип или Илон Маск вдруг решат, что они хотят касперски на свои маки, то велкам, покупай и ставь.

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Evgenii Evgenii

Murat
0

Знакомый живет в США, при покупке Касперского сразу шериф приезжает и арестовывает компьютер. Так что твоя святая америка, та еще тюрьма.

Ответить

Murat Oshroev

Evgenii
19

У меня знакомая дружит с Деми Мур и они там делятся секретами. Так вот, у Мур касперски на маке, скаченный из торента 

Ответить

Evgenii Evgenii

Murat
–1

Если скачать это одно, а вот если купить, то шериф и арест.

Ответить

Murat

Evgenii
4

У неё часто бывает местный шериф 

Ответить

ПДД

Murat
2

А шериф тот ещё затейник.

Ответить

Sht_Anton

ПДД
0

Не шериф, он все напутал, Техасский рейнджер

Ответить

Ar AbduRashid

Evgenii
0

При покупке или установке? Может человек капитальный патриот и покупает каспер в целях изъятия из продажи 😁

Ответить

Vl Al

Murat
0

"Откуда инфа ..." - Для персональных компьютеров они продавали антивирус по цене примерно вдвое ниже, чем в РФ. Ну, так было до "крымваш". Причем с региональным запретом на активацию. Можно было купить антивирус в США, но в РФ он не работал.

Ответить

Bulat Ziganshin

Павел
7

youtube уже внедряет закладки на компьютеры ГРУ? почему мне не доложили??!

Ответить

роман долгополов

Bulat
1

Дык в процессорах интел нашли закладки АНБ,контора которая нашла тут же попала под санкции США

Ответить

Michael Petrov

Bulat
0

CIA более компетентна

Ответить

Roman Vasilev

Михаил
9

Героев нужно знать в лицо :)

Ответить

Bulat Ziganshin

Михаил
1

чтобы укрепить авторитет ЕР. в цивилизованном мире это так и работает, вообще-то

Ответить

Иван Николаев

Vladislav
0

Предлагаю везде добавлять их ориентацию, они же заставляют всех писать "иностранный агент".

Поднимем лайками, пусть страна знает своих героев
В данном случае "пидор" - это не ориентация 

Ответить

Дарья Сазанова

16

Это начало реализации программы Путина о 25 млн. рабочих мест? 

Ответить

Vladislav Stan

Дарья
3

Путин ничего не сказал про то, где будут эти места. Судя по управленческим спасобностям фсбни, такое количество рабочих мест будет разве что в лагерях

Ответить

bezdelny

Дарья
1

Эту программу поручено реализовать Усманову Алишеру Бурхановичу, чтобы до него наконец дошло, что три социальные сети и три мессенджера - это довольно много и пора бы всё соединить под одним брендом My.com, тем самым уволив несколько тысяч человек, чтобы они сидели дома и пекли пироги, шили блузки, наращивали ресницы и делали маникюр, обеспечив себя сами рабочими местами. Ну а остальные самозанятые должны будут появиться из гос.служащих с приходом цифровизации экономики.

Ответить

Фагиз Мавлютов

bezdelny
0

Мировой тренд наоборот идет к увеличению количества соц. сетей и мессенджеров.

Ответить

Кигхриль Vselensky

Дарья
0

Это конец

Ответить

Chr Chr

–1

Здравая инициатива. Хочешь вести бизнес с пользователями в стране - следуй уставу монастыря. Офисы зарубежных компаний - как стимул для локальных рабочих кадров - возможность устроиться на работу в компанию с каким-никаким именем.

Ответить

Andrew Simon

Chr
6

Если монастырь малозначимый, он просто останется без бизнеса.

Ответить

роман долгополов

Andrew
–5

Вот выступит менеджер компании перед собранием акционеров,с отмазкой типа " мы любим швабоду,поэтому отказались от 10млн в год,это же немного,вон мы мильярд делаем в год"))И вечером безработным станет
Это бизнес))

Ответить

Andrew Simon

роман
8

Он выступит с докладом "мы отказались от 10 млн в год, ибо для получения их в тот же год мы будем тратить 20 млн и еще нести непредсказуемые репутационные и прочие риски".

Ответить

Евгений Ларин

Andrew
0

к сожалению амерам пофиг (пока это финансово целесообразно конечно же) как местные царьки своих холопов выпорят

Ответить

Andrew Simon

Евгений
1

А вот не совсем, к примеру обнародование того факта, что местные царьки массово используют труд малолетних холопов или притесняют чернокожих и трансгендерных холопов может выйти боком.

Ответить

Евгений Ларин

Andrew
0

Пример?

Ответить

Andrew Simon

Евгений
0

google helps

Ответить

Chr Chr

Andrew
–1

Всё таки законопроект ориентирован на такие мэйджоры как Microsoft, Alphabet, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok & etc.
Вы считаете, что российский рынок для этих бизнесов непривлекателен?

Ответить

Andrew Simon

Chr
1

См про 10 и 20 млн. При определенных условиях будет привлекательным, при других не будет. Тут же не о симпатии речь идет, а о вполне себе расчитываемых показателях.

Ответить

Иван Николаев

Chr
1
Ответить

Nikitinz

3

Всё двигается в сторону Чебурнета, доступ в который по карточкам

Ответить

Фагиз Мавлютов

Nikitinz
0

а сейчас разве не так?)
платишь либо бумажными, либо пластиковыми карточками.

Ответить

Nikitinz

Фагиз
1

Доступ по карточкам - это не оплата. Карточную систему распределения благ погуглите для понимания.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Nikitinz
0

ааа... т.е. так же по карточкам только бесплатно? не плохо. 

Ответить

Артур

1

Пора валить, это уже не шутки

Ответить

Mike Glukhov

Артур
–1

Все кто хотел и мог, уже.

Ответить

Michael Petrov

Mike
5

еще нет. в москве дохрена людей сидит, которым соотношение цен, зарплат и комфорта пока устраивает. даже IT, которым как бы уехать проще всех

Ответить

Evgenii Evgenii

Michael
0

Им уехать сложнее всех, кроме Senior'ов, в Европе полно своих спецов.

Ответить

Олег Стаин

Evgenii
0

Только у всех уехавших - огромная доля как раз IT. Им легче переехать, это факт

Ответить

Lena *

Evgenii
0

Ну тем не менее из России и стран СНГ охотно смотрят даже джунов.
Зато сразу оговаривают, что индийцев, азиатов(кроме стран бывшего СССР🤔) и арабов не показывать. Категоричное требование (работодатели разного уровня, от стартапов до международных концернов. Работала конкретно для клиентов из Штатов и Германии) ). Может это не типичный случай, конечно, но вот так ещё с 19 года складывается).

Ответить

Григорий Цыганков

Mike
0

Как же уже утомили эти сказки «кто мог уехал»
Чем работа столяра в РФ отличается от любой другой страны? Или Полицейского? Или 90% рабочих профессий?

Ничем.

Выучить язык - 2 года жизни.

Гринку большинство людей выигрывает с 3-4 раза.

Но есть много тех кто легко по визе может уехать, если постарается.

Поэтому эти сказки, что в РФ какие-то другие люди непригодные для жизни вне РФ - это просто сказки.

Ответить

Evgenii Evgenii

Артур
–10

Если предатель Родины, то вперед!

Ответить

Andrew Simon

Evgenii
1

Переборщил с сарказмом бро )

Ответить

Ильяс Урганаев

3

И всю переписку пользователей заставят хранить на берестяной бумаге с ежедневным озвучиванием глашатаем с городской ратуши! 

Ответить

Vladislav S

2

Пока всех не вневолят не успокоятся

Ответить

Евгений Ларин

2
Ответить

Михаил Филиппов

1

Когда уже поставляемая в Россию техника будет с предустановленными VPN?

Ответить

Ivan Brazhnikov

0

Чтоб было что обыскивать, логично.

Ответить

Артур Гаврончук

0

Ну а че, умно. Инструмент давления.

Ответить

Sht_Anton

0

за невыполнение требований компаниям может грозить запрет на рекламу, блокировка платежей в их адрес, блокировка поисковой выдачи или полная блокировка

А сейчас нельзя заблокировать все то же самое, но исходящее от дочерних компаний?

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