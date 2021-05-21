В Госдуму внесли законопроект, обязывающий крупные иностранные ИТ-компании открывать филиалы в России Статьи редакции
Речь идёт о компаниях с ежедневной аудиторией от 500 тысяч человек в стране.
- Согласно законопроекту, полноценные представительства ИТ-компаний в России будут нести ответственность за нарушения законов страны, а также взаимодействовать с местными госструктурами. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в разговоре с «Интерфаксом».
- Депутаты хотят обязать ИТ-компании разместить на своём сайте форму для обращений жителей России и местных организаций. Требования к форме устанавливаются федеральными органами, ответственными за контроль и надзор в СМИ и массовых коммуникациях.
- Компании также могут обязать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для связи с государственными органами.
- Отмечается, что перечисленные обязанности по задумке будут касаться и провайдеров хостинга, организаторов распространения информации в сети, а также операторов рекламных систем.
- По словам Хинштейна, за невыполнение требований компаниям может грозить запрет на рекламу, блокировка платежей в их адрес, блокировка поисковой выдачи или полная блокировка.
- Под требования подпадают соцсети и мессенджеры, но положения из законопроекта не касаются отдельных каналов и блогеров. Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена.
Кстати, а почему авторы статьи не указывают что Александр Хинштейн из Единой России? Предлагаю везде добавлять их ориентацию, они же заставляют всех писать "иностранный агент".
Поднимем лайками, пусть страна знает своих героев
А какая разница откуда он? Там фактически вся госдума одинаковая. Тех, кто хотел бы отстаивать интересы граждан туда не пускают.
Интересно. Т.е., контролировать и даже прямо запрещать работу Kaspersky на территории США нормально, а контролировать работу YouTube на территории России — нет? Что из этого не соответствует интересам граждан соответствующих стран?
Откуда инфа о полном запрете Касперского на территории США? Есть пруфы?
Касперски запрещён для закупок гос структурами. В него входят представители Министерства обороны США, Администрация служб общего назначения США и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) плюс их подрядчики. Если Мэрил Стрип или Илон Маск вдруг решат, что они хотят касперски на свои маки, то велкам, покупай и ставь.
Знакомый живет в США, при покупке Касперского сразу шериф приезжает и арестовывает компьютер. Так что твоя святая америка, та еще тюрьма.
У меня знакомая дружит с Деми Мур и они там делятся секретами. Так вот, у Мур касперски на маке, скаченный из торента
При покупке или установке? Может человек капитальный патриот и покупает каспер в целях изъятия из продажи 😁
youtube уже внедряет закладки на компьютеры ГРУ? почему мне не доложили??!
Дык в процессорах интел нашли закладки АНБ,контора которая нашла тут же попала под санкции США
чтобы укрепить авторитет ЕР. в цивилизованном мире это так и работает, вообще-то
Предлагаю везде добавлять их ориентацию, они же заставляют всех писать "иностранный агент".
Поднимем лайками, пусть страна знает своих героев
В данном случае "пидор" - это не ориентация
Это начало реализации программы Путина о 25 млн. рабочих мест?
Путин ничего не сказал про то, где будут эти места. Судя по управленческим спасобностям фсбни, такое количество рабочих мест будет разве что в лагерях
Эту программу поручено реализовать Усманову Алишеру Бурхановичу, чтобы до него наконец дошло, что три социальные сети и три мессенджера - это довольно много и пора бы всё соединить под одним брендом My.com, тем самым уволив несколько тысяч человек, чтобы они сидели дома и пекли пироги, шили блузки, наращивали ресницы и делали маникюр, обеспечив себя сами рабочими местами. Ну а остальные самозанятые должны будут появиться из гос.служащих с приходом цифровизации экономики.
Мировой тренд наоборот идет к увеличению количества соц. сетей и мессенджеров.
Здравая инициатива. Хочешь вести бизнес с пользователями в стране - следуй уставу монастыря. Офисы зарубежных компаний - как стимул для локальных рабочих кадров - возможность устроиться на работу в компанию с каким-никаким именем.
Если монастырь малозначимый, он просто останется без бизнеса.
Вот выступит менеджер компании перед собранием акционеров,с отмазкой типа " мы любим швабоду,поэтому отказались от 10млн в год,это же немного,вон мы мильярд делаем в год"))И вечером безработным станет
Это бизнес))
Он выступит с докладом "мы отказались от 10 млн в год, ибо для получения их в тот же год мы будем тратить 20 млн и еще нести непредсказуемые репутационные и прочие риски".
к сожалению амерам пофиг (пока это финансово целесообразно конечно же) как местные царьки своих холопов выпорят
А вот не совсем, к примеру обнародование того факта, что местные царьки массово используют труд малолетних холопов или притесняют чернокожих и трансгендерных холопов может выйти боком.
См про 10 и 20 млн. При определенных условиях будет привлекательным, при других не будет. Тут же не о симпатии речь идет, а о вполне себе расчитываемых показателях.
Всё двигается в сторону Чебурнета, доступ в который по карточкам
а сейчас разве не так?)
платишь либо бумажными, либо пластиковыми карточками.
Пора валить, это уже не шутки
Все кто хотел и мог, уже.
еще нет. в москве дохрена людей сидит, которым соотношение цен, зарплат и комфорта пока устраивает. даже IT, которым как бы уехать проще всех
Им уехать сложнее всех, кроме Senior'ов, в Европе полно своих спецов.
Только у всех уехавших - огромная доля как раз IT. Им легче переехать, это факт
Ну тем не менее из России и стран СНГ охотно смотрят даже джунов.
Зато сразу оговаривают, что индийцев, азиатов(кроме стран бывшего СССР🤔) и арабов не показывать. Категоричное требование (работодатели разного уровня, от стартапов до международных концернов. Работала конкретно для клиентов из Штатов и Германии) ). Может это не типичный случай, конечно, но вот так ещё с 19 года складывается).
Как же уже утомили эти сказки «кто мог уехал»
Чем работа столяра в РФ отличается от любой другой страны? Или Полицейского? Или 90% рабочих профессий?
Ничем.
Выучить язык - 2 года жизни.
Гринку большинство людей выигрывает с 3-4 раза.
Но есть много тех кто легко по визе может уехать, если постарается.
Поэтому эти сказки, что в РФ какие-то другие люди непригодные для жизни вне РФ - это просто сказки.
Если предатель Родины, то вперед!
И всю переписку пользователей заставят хранить на берестяной бумаге с ежедневным озвучиванием глашатаем с городской ратуши!
за невыполнение требований компаниям может грозить запрет на рекламу, блокировка платежей в их адрес, блокировка поисковой выдачи или полная блокировка
А сейчас нельзя заблокировать все то же самое, но исходящее от дочерних компаний?
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