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До старта осталось:
Apple заподозрила Microsoft и Epic Games в потенциальном сговоре против себя на суде Статьи редакции
Epic — «подставное лицо» Microsoft, считает компания.
Компания вновь попросила суд признать показания вице-президента Microsoft по развитию бизнеса Xbox Лори Райт недействительными. В заявлении ходатайства компания также усомнилась в намерениях Microsoft.
- Apple подметила, что со стороны Microsoft в суде дали показания столько же свидетелей, сколько и от самой Epic — по пять от каждой компании.
- Компания подозревает, что Epic — «подставное лицо» Microsoft в суде.
- Apple считает, что приглашённая стороной Epic Лори Райт давала скорее личные показания, не выступая как представитель Microsoft, и помимо неё в суде показались лишь несколько «консультантов».
- По мнению компании, таким образом Microsoft намеренно избежала раскрытия какой-либо информации о себе в суде, не позвав других руководителей для дачи показаний.
- Apple вновь обратила внимание на то, что Microsoft не раскрыла ни одного из документов, на основе которых Райт давала показания, хотя компанию предупреждали о возможных последствиях.
Это уже второй запрос Apple в суде с просьбой признать показания Лори Райт недействительными. В прошлый раз компания заявила, что заявления вице-президента Microsoft, в том числе о прибыли и убытках, ничем не доказаны.
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2 комментария
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Вот он момент для Steam и NVIDIA !!!
Вот он блицкриг на рынке! Это тот самый важный момент - когда надо всех порвать!
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