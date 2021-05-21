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Право
DTF

Apple заподозрила Microsoft и Epic Games в потенциальном сговоре против себя на суде Статьи редакции

Epic — «подставное лицо» Microsoft, считает компания.

Компания вновь попросила суд признать показания вице-президента Microsoft по развитию бизнеса Xbox Лори Райт недействительными. В заявлении ходатайства компания также усомнилась в намерениях Microsoft.

  • Apple подметила, что со стороны Microsoft в суде дали показания столько же свидетелей, сколько и от самой Epic — по пять от каждой компании.
  • Компания подозревает, что Epic — «подставное лицо» Microsoft в суде.
  • Apple считает, что приглашённая стороной Epic Лори Райт давала скорее личные показания, не выступая как представитель Microsoft, и помимо неё в суде показались лишь несколько «консультантов».
  • По мнению компании, таким образом Microsoft намеренно избежала раскрытия какой-либо информации о себе в суде, не позвав других руководителей для дачи показаний.
  • Apple вновь обратила внимание на то, что Microsoft не раскрыла ни одного из документов, на основе которых Райт давала показания, хотя компанию предупреждали о возможных последствиях.

Это уже второй запрос Apple в суде с просьбой признать показания Лори Райт недействительными. В прошлый раз компания заявила, что заявления вице-президента Microsoft, в том числе о прибыли и убытках, ничем не доказаны.

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#новость #apple #epicпротивapple #microsoft

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Непрерывный цветок

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boj Ko

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Вот он момент для Steam и NVIDIA !!! 
Вот он блицкриг на рынке! Это тот самый важный момент - когда надо всех порвать!

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