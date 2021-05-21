Компания вновь попросила суд признать показания вице-президента Microsoft по развитию бизнеса Xbox Лори Райт недействительными. В заявлении ходатайства компания также усомнилась в намерениях Microsoft.

Это уже второй запрос Apple в суде с просьбой признать показания Лори Райт недействительными. В прошлый раз компания заявила, что заявления вице-президента Microsoft, в том числе о прибыли и убытках, ничем не доказаны.