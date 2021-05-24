Google впервые подала иск к Роскомнадзору Статьи редакции
Компания оспаривает требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент»
- Арбитражный суд Москвы 11 мая принял к производству иск Google к Роскомнадзору, поданный 23 апреля. Компания просит суд признать незаконными требования удалить ссылки на YouTube на «противоправный контент», сообщает «Коммерсантъ».
- Это первый иск Google по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России. По словам представителя юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, раньше она выступала только в качестве ответчика или третьего лица.
- «Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», — пояснили «Коммерсанту» в Роскомнадзоре. В Google от комментариев отказались.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что Google подала иск от головной компании «предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях, например в европейском суде».
- 5 мая за отказ удалить запрещённую в России информацию Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google (ч.2 ст.13.41 КоАП). По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Максимальный штраф, который грозит Google, составляет 20 млн рублей.
РКН:
Роскомнадзор сдохни
На секунду показалось, что я на дтф
Самое забавное, все эти митинги и прочее, за 30 лет не привели абсолютно ни к чему. И привести не могут.
Все эти цари, навальные и прочее прочее - это одна единая команда. Которая лишь создаёт образ противостояния, чтобы принимать нужные действия и законы
Однако подготовка к запрету митингов и законодательная база подгоняется масштабная. И никто не задаётся вопросом - нафига и зачем все это в таких количествах?
Ответ один, предстоящие события - имеют очень серьезный эффект и подготовка к ним идёт тщательная
Все эти цари, навальные и прочее прочее - это одна единая команда.
Вы не правы. Мирный митинг у нас ни к чему привести не может по определению, так как власти глубоко всё равно до народа и до его волеизъявления.
Ну так я про тоже и говорю. Митинги у нас всегда были мирные. И закручивать гайки в таких масштабах - не имеет никакого смысла
Он произойдет только если сверху дадут установку это произвести. Сам по себе он произойти на может
Это запланированная акция при участии третьей стороны. Цель событий 93 года - создать негативный образ коммунистов.
Идентичная акция была и на майдане. Причем и там и там использовали один сценарий, собрали две противоборствующие стороны вместе, затем снайперами начали стрелять по обеим сторонам, что привело к взаимной агрессии и началу силовых действий.
Классика.
На деле же все эти закручивания гаек и поиск внешнего врага нужно, чтобы нивелировать ситуацию внутри страны, так как средний класс может начать бузить по-настоящему.
А чего ему сейчас бузить то? Но вот учитывая, что все средства на счетах обнулят до нуля, а почти 100% компаний обанкротят и отберут, то тут да, такая подготовка логична и правильна. Я представляю конечно, как в одно утро этот средний клас проснется, а все их сбережения превратились в пыль
У среднего класса, который зарабатывает 18-20 тысяч - есть только кредиты. ))
Даже если сбережения есть у каждого 10 - это примерно млн 14 человек. Просто представьте себе, что они разом пойдут ломиться в банки с требованием забрать свои сбережения и как они отреагируют, когда им откажут в этом?! Отсюда и принимаются заранее все действия и законы, чтобы после отказа, они шли домой и тихо плакали, а не бастовали.
Только он ничем не поможет. Он обычный актер, который может что-то делать в рамках своих маленьких полномочий. На общий сценарий он никак не влияет.
Вы не понимаете различия менталитета русских и киргизов.
Вы только забываете что хоть это и команда, но внутри тоже есть каждая из которых хочет стать выше и даже встать во главе. Также есть группы вне этой команды, которые тоже хотят встать у руля, так что там тоже конкуренция и каждый может использовать свои инструменты в своих целях и вряд ли кстати все это только в рамках нашей страны.
Данная "игра" не столь банальна.
Не, там ничего подобного нет. Есть определенные сценарии, им и следуют. Цель то у них одна.
Никакого противостояния в высшей власти нет и быть не может. Как нет и борьбы за власть. Это просто невозможно ни технически, ни теоретически. Тот, кто будет руководить любой страной, определяется ещё лет за 50 до выборов. Как и общая стратегия ее развития.
чет какими-то рептилоидами из морган-стэнли запахло.
У маленькой фирмы есть план развития скажем на год вперёд.
У средних лет на 5-6
У крупных лет на 20-30
Там тоже рептилоиды?
С чего вы решили, что нет плана развития в глобальном масштабе?
Достаточно немного копнуть глубже зобми ящика, чтобы понять сценарий, а заодно понять, что каждая пирамида рано или поздно рушится. Это неизбежно.
который грозит Google, составляет 20 млн рублей
В смысле штраф? Давай блокируй. Пусть экономика еще просядет, может народ очухается...
экономика проседает и проседает, а во дворах все больше иномарок, в МСК вон вообще люди скупают премиум авто и Россия на 25 процентов занимает от покупки майбахов в мире.
Так что с экономикой все впорядке, обделены некоторые люди, я бы даже сказал многие, но это уже не ситуация в целом, а ситуация части людей, пусть даже и большей.
Кстати, отличный аргумент ув. Al. MS. А для кого все эти сервисы от Сбера "1000 до зарплаты" конторы МФО и скупок на каждом шагу, сервис от Пятерочки "кредит на еду", в аптеках рассрочки (заметьте, не на супердорогие препараты - их там нет, и кредит на них не дадут). Кому в нормальной экономике понадобятся такие услуги в таких количествах?
Почему родители вынуждены покупать дорогущие книги, а не в школах стоят айпады и vr-шлемы? (Вы вот сейчас подумали "ну он загнул", но нет: сколько денег за 30 лет вывели и вывезли - запросто можно было бы школы оснастить).
Ога-ога))) Все в порядке))) Ну да, есть небольшое-большое количество рейтингов, в которых мы в хвосте. Уровень удовлетворенности жизнью - на дне. Запредельная коррупция. Связи криминала с судебной и правоохранительной системами вплоть до их полного паралича. Запредельно низкий уровень соц. обеспечения. Отсутсвие гражданского общества. Отсутсвие компаний "будущего" (компьютеры, роботы, космические программы...)...
... Но я вчера видел в центре Москвы золотой Феррари! Народ зажрался просто - в этом секрет. Даже в ОАЭ народ на таких тачках не разъезжает. А всё народу мало. Образование хотят, медицину. Это все от зажратости. Забыли Победу Предков.
Расскажу на примере родного города, небольшого населением 60-70к
Все зависит от того, откуда ты получаешь инфу и на чем делаешь акценты. У меня в городе маленьком построили современный пляж и строят набережную, также сделали все дороги. Переделывают главный парк и там теперь будет место для выгула собак и их тренировки и даже выставки. Много что еще делают, хоть работы кстати и маловато в городе, это да. Основной бизнес это аренда и продажа дешевых товаров в этих же арендованных помещениях)
Также мы живем на окраине в своем доме и я точно помню что раньше на всю улицу не у каждой семьи была машина и из них иномарок было очень мало, а теперь у многих больше одной машины, также иномарок среди них стало большинство, да бюджетных типо форд фокуса 2 и митсубиси, есть и хорошие авто типо пассатов, камри и кроссоверов типо спортейджа.
Проблемы! да проблем много, есть огромная поликлиника и в ней черти что творится порой, с этим не поспоришь. То что все вокруг вась вась, тоже не новость, это искоренить тяжело и долго. Много проблем еще, но положительные сдвиги точно есть и что бы народ прям нищал, ну это только нетрудоспособные или ленивые или не особо умные.
Смотря что считать "в порядке". Экономика РФ стагнирует, это просто факт. Рост 2% сейчас, а прогноз на 10 лет- в лучшем случае 1.8%
Другими словами, через 5 лет граждане РФ станут богаче на 10% от их текущего положения. К примеру Литва, Латвия и Эстония уже обогнали РФ по ВВП(по ППС) на душу населения. Полагаю, что и Казахстан на текущий момент впереди РФ.
Эт вы где прирост в 2% увидели? Там точно все учтено?)
Если мы с нефти не перейдем то загнемся через 10 лет. А это обраование в массы толкать надо.
Надеюсь однажды все, кто работал в Роскомнадзоре и на него будут территориально заблокированы с любой стороны поверхности.
А как же наши конституционные поправки о приоритете наших законов над остальными? :)
Арбитражный суд Москвы
очевидно, что и законы в нём используются местные
О блин, ну наконец то, а то нашли способ «доить» зарубежек и типа ничего им не будет.
Лучше бы ты, Роскомнадзор, паял бы иски к производителям продуктов, а не к тем кто выражает свое я
Так тож Роспотребнадзор... Хотя да, один хер, что тот, что этот - ничего не делают.
Google подала иск от головной компании «предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях, например в европейском суде».
Боюсь, что европейский суд не поможет :)
предполагая проигрыш
Ну почему же, почему же??? Вот напишите на листочке вашу сумму, суд её рассмотрит...
Google - мировое зло, а детишкам надо ограничить доступ к информации, потому что "люди - дебилы" (с) Герман.
Блоги компаний
Показать еще