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Право
Nazigul Jusupova

Google впервые подала иск к Роскомнадзору Статьи редакции

Компания оспаривает требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент»

  • Арбитражный суд Москвы 11 мая принял к производству иск Google к Роскомнадзору, поданный 23 апреля. Компания просит суд признать незаконными требования удалить ссылки на YouTube на «противоправный контент», сообщает «Коммерсантъ».
  • Это первый иск Google по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России. По словам представителя юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, раньше она выступала только в качестве ответчика или третьего лица.
  • «Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», — пояснили «Коммерсанту» в Роскомнадзоре. В Google от комментариев отказались.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что Google подала иск от головной компании «предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях, например в европейском суде».
  • 5 мая за отказ удалить запрещённую в России информацию Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google (ч.2 ст.13.41 КоАП). По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Максимальный штраф, который грозит Google, составляет 20 млн рублей.

#новость #google #роскомнадзор

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61 61 комментарий
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Nikolay Ganin

32

РКН:

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Viktor de Sceptic

Nikolay
24

Роскомнадзор

Ответить

Виталий Морозов

Nikolay
6
Ответить

Алексей Пашутин

10

Роскомнадзор сдохни

Ответить

Рустам Кагарманов

Алексей
1

он разве живой? 

Ответить

KINCH

Алексей
0

 Роскомнадзор сдохни

или умри

Ответить

Andrei Apanasik

9
Ответить

Батин Воротила

Andrei
7

На секунду показалось, что я на дтф

Ответить

Andrei Apanasik

Батин
1
Ответить

Евгений Бв

0

Самое забавное, все эти митинги и прочее, за 30 лет не привели абсолютно ни к чему. И привести не могут.

Все эти цари, навальные и прочее прочее - это одна единая команда. Которая лишь создаёт образ противостояния, чтобы принимать нужные действия и законы 

Однако подготовка к запрету митингов и законодательная база подгоняется масштабная. И никто не задаётся вопросом - нафига и зачем все это в таких количествах?
Ответ один, предстоящие события - имеют очень серьезный эффект и подготовка к ним идёт тщательная

Ответить

Sergei Timofeyev

Евгений
0

 Все эти цари, навальные и прочее прочее - это одна единая команда.

Вы не правы. Мирный митинг у нас ни к чему привести не может по определению, так как власти глубоко всё равно до народа и до его волеизъявления. 

Ответить

Евгений Бв

Sergei
1

Ну так я про тоже и говорю. Митинги у нас всегда были мирные. И закручивать гайки в таких масштабах - не имеет никакого смысла

Ответить

Fyodor

Евгений
2

Митинги у нас всегда были мирные.

Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. 

Ответить

Евгений Бв

Fyodor
0

Он произойдет только если сверху дадут установку это произвести. Сам по себе он произойти на может

Ответить

Fyodor

Евгений
0

Я к тому, что митинги в России не всегда мирные.

Ответить

Евгений Бв

Fyodor
1

Это запланированная акция при участии третьей стороны. Цель событий 93 года - создать негативный образ коммунистов.
Идентичная акция была и на майдане. Причем и там и там использовали один сценарий, собрали две противоборствующие стороны вместе, затем снайперами начали стрелять по обеим сторонам, что привело к взаимной агрессии и началу силовых действий.
Классика.

Ответить

Fyodor

Евгений
0

Россия видела кровавые бунты, мятежи и революции. Остальное вопрос дискуссионный.

Ответить

Евгений Бв

Fyodor
–3

Они все тщательно спланированные.

Ответить

Sergei Timofeyev

Евгений
0

На деле же все эти закручивания гаек и поиск внешнего врага нужно, чтобы нивелировать ситуацию внутри страны, так как средний класс может начать бузить по-настоящему.

Ответить

Евгений Бв

Sergei
–3

А чего ему сейчас бузить то? Но вот учитывая, что все средства на счетах обнулят до нуля, а почти 100% компаний обанкротят и отберут, то тут да, такая подготовка логична и правильна. Я представляю конечно, как в одно утро этот средний клас проснется, а все их сбережения превратились в пыль

Ответить

Sergei Timofeyev

Евгений
1

У среднего класса, который зарабатывает 18-20 тысяч - есть только кредиты. ))

Ответить

Евгений Бв

Sergei
–2

Даже если сбережения есть у каждого 10 - это примерно млн 14 человек. Просто представьте себе, что они разом пойдут ломиться в банки с требованием забрать свои сбережения и как они отреагируют, когда им откажут в этом?! Отсюда и принимаются заранее все действия и законы, чтобы после отказа, они шли домой и тихо плакали, а не бастовали.

Ответить

Дмитрий

Евгений
0

Будут кричать Путин помоги. Забыли про валютных ипотечников?

Ответить

Евгений Бв

Дмитрий
–2

Только он ничем не поможет. Он обычный актер, который может что-то делать в рамках своих маленьких полномочий. На общий сценарий он никак не влияет.

Ответить

Дмитрий

Sergei
0

Писать не по одному, а по 3 гневных твитта в день? Вон в Киргизии за пару дней труженики яндекс-такси и лопаты снесли неугодный режим

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Вы не понимаете различия менталитета русских и киргизов.

Ответить

Дмитрий

Sergei
0

Да да, те, оказывается, больше собственного достоинства имеют

Ответить

Рустам Кагарманов

Евгений
1

Вы только забываете что хоть это и команда, но внутри тоже есть каждая из которых хочет стать выше и даже встать во главе. Также есть группы вне этой команды, которые тоже хотят встать у руля, так что там тоже конкуренция и каждый может использовать свои инструменты в своих целях и вряд ли кстати все это только в рамках нашей страны. 

Данная "игра" не столь банальна.

Ответить

Евгений Бв

Рустам
–2

Не, там ничего подобного нет. Есть определенные сценарии, им и следуют. Цель то у них одна.

Ответить

Рустам

Евгений
0

вы сами то верите в это? посмотрите хоть куда вокруг, любого везде конкуренция, нет конкуренции только с властью, но внутри она точно есть. 

Ответить

Евгений Бв

Рустам
–3

Никакого противостояния в высшей власти нет и быть не может. Как нет и борьбы за власть. Это просто невозможно ни технически, ни теоретически. Тот, кто будет руководить любой страной, определяется ещё лет за 50 до выборов. Как и общая стратегия ее развития.

Ответить

Даниил Слесарчук

Евгений
5

чет какими-то рептилоидами из морган-стэнли запахло.

Ответить

Евгений Бв

Даниил
–1

У маленькой фирмы есть план развития скажем на год вперёд.
У средних лет на 5-6
У крупных лет на 20-30
Там тоже рептилоиды?
С чего вы решили, что нет плана развития в глобальном масштабе?

Ответить

KINCH

Евгений
0

 Ответ один, предстоящие события - имеют очень серьезный эффект и подготовка к ним идёт тщательная

Они что-то начинают подозревать... (с) 

Ответить

Евгений Бв

KINCH
–1

Достаточно немного копнуть глубже зобми ящика, чтобы понять сценарий, а заодно понять, что каждая пирамида рано или поздно рушится. Это неизбежно. 

Ответить

Александр Привалов

4

который грозит Google, составляет 20 млн рублей

В смысле штраф? Давай блокируй. Пусть экономика еще просядет, может народ  очухается...

Ответить

Рустам Кагарманов

Александр
–2

экономика проседает и проседает, а во дворах все больше иномарок, в МСК вон вообще люди скупают премиум авто и Россия на 25 процентов занимает от покупки майбахов в мире. 

Так что с экономикой все впорядке, обделены некоторые люди, я бы даже сказал многие, но это уже не ситуация в целом, а ситуация части людей, пусть даже и большей.

Ответить

Al. MS

Рустам
6

С эКоНоМиКоЙ вСё В пОрЯдКе. В это время население берёт кредиты собрать ребёнка в школу. 

Ответить

Рустам

Al.
–2

Может потому что раньше нудно было портфель и тетрадку, а сейчас кучу учебников покупать новомодных и другой ненужный выпендреж? 

Ответить

Александр

Рустам
1

Кстати, отличный аргумент ув. Al. MS. А для кого все эти сервисы от Сбера "1000 до зарплаты" конторы МФО и скупок на каждом шагу, сервис от Пятерочки "кредит на еду", в аптеках рассрочки (заметьте, не на супердорогие препараты - их там нет, и кредит на них не дадут). Кому в нормальной экономике понадобятся такие услуги в таких количествах?

Почему родители вынуждены покупать дорогущие книги, а не в школах стоят айпады и vr-шлемы? (Вы вот сейчас подумали "ну он загнул", но нет: сколько денег за 30 лет вывели и вывезли - запросто можно было бы школы оснастить).

Ответить

А. С.

Рустам
0

кучу учебников покупать новомодных и другой ненужный выпендреж

Ok

Ответить

Рустам

Al.
0

каждому планшет, телефон, ноутбук конечно же. Меня кстати забавляет что раньше все прикрывались тем что он нужен для учебы, хотя все школьники играли на компьютерах постоянно, а теперь основной тип компьютеров или ноутбуков так и называется игровой ))  

Ответить

Александр Привалов

Рустам
2

Ога-ога))) Все в порядке))) Ну да, есть небольшое-большое количество рейтингов, в которых мы в хвосте. Уровень удовлетворенности жизнью - на дне. Запредельная коррупция. Связи криминала с судебной и правоохранительной системами вплоть до их полного паралича. Запредельно низкий уровень соц. обеспечения. Отсутсвие гражданского общества. Отсутсвие компаний "будущего" (компьютеры, роботы, космические программы...)...

... Но я вчера видел в центре Москвы золотой Феррари! Народ зажрался просто - в этом секрет. Даже в ОАЭ народ на таких тачках не разъезжает. А всё народу мало. Образование хотят, медицину. Это все от зажратости. Забыли Победу Предков.

Ответить

Рустам

Алексан…
–1

Расскажу на примере родного города, небольшого населением 60-70к

Все зависит от того, откуда ты получаешь инфу и на чем делаешь акценты. У меня в городе маленьком построили современный пляж и строят набережную, также сделали все дороги. Переделывают главный парк и там теперь будет место для выгула собак и их тренировки и даже выставки. Много что еще делают, хоть работы кстати и маловато в городе, это да. Основной бизнес это аренда и продажа дешевых товаров в этих же арендованных помещениях) 

Также мы живем на окраине в своем доме и я точно помню что раньше на всю улицу не у каждой семьи была машина и из них иномарок было очень мало, а теперь у многих больше одной машины, также иномарок среди них стало большинство, да бюджетных типо форд фокуса 2 и митсубиси, есть и хорошие авто типо пассатов, камри и кроссоверов типо спортейджа. 

Проблемы! да проблем много, есть огромная поликлиника и в ней черти что творится порой, с этим не поспоришь. То что все вокруг вась вась, тоже не новость, это искоренить тяжело и долго. Много проблем еще, но положительные сдвиги точно есть и что бы народ прям нищал, ну это только нетрудоспособные или ленивые или не особо умные. 

Ответить

Andrew Koifman

Рустам
0

Смотря что считать "в порядке". Экономика РФ стагнирует, это просто факт. Рост 2% сейчас, а прогноз на 10 лет- в лучшем случае 1.8%
Другими словами, через 5 лет граждане РФ станут богаче на 10% от их текущего положения.  К примеру Литва, Латвия и Эстония уже обогнали РФ по ВВП(по ППС) на душу населения. Полагаю, что и Казахстан на текущий момент впереди РФ. 
  

Ответить

Максим Усов

Andrew
0

Эт вы где прирост в 2% увидели? Там точно все учтено?)
 Если мы с нефти не перейдем то загнемся через 10 лет. А это обраование в массы толкать надо.

Ответить

Vladislav Stan

4

Надеюсь однажды все, кто работал в Роскомнадзоре и на него будут территориально заблокированы с любой стороны поверхности.

Ответить

Сергей Бачинин

–3

А как же наши конституционные поправки о приоритете наших законов над остальными? :)

Ответить

Silanser

Сергей
8

Так же как и защита природы в поправках

Ответить

Pavel Zhukov

Сергей
0

Арбитражный суд Москвы 

очевидно, что и законы в нём используются местные

Ответить

Виталий Морозов

2

О блин, ну наконец то, а то нашли способ «доить» зарубежек и типа ничего им не будет.

Ответить

Pavel B

Виталий
0

Путин хочет закопать канал фбк на ютьюбе, это личное

Ответить

Алексей Афанасьев

0

Лучше бы ты, Роскомнадзор, паял бы иски к производителям продуктов, а не к тем кто выражает свое я

Ответить

Александр Привалов

Алексей
1

Так тож Роспотребнадзор... Хотя да, один хер, что тот, что этот - ничего не делают.

Ответить

Алексей Афанасьев

Александр
0

Ну да, согласен. Тупанул, но одна херня

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Google подала иск от головной компании «предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях, например в европейском суде». 

Боюсь, что европейский суд не поможет :)

Ответить

Александр Привалов

Raimond
0

предполагая проигрыш

Ну почему же, почему же??? Вот напишите на листочке вашу сумму, суд её рассмотрит...

Ответить

А. С.

Raimond
0

Репутационный груз

Ответить

Рустам Кагарманов

0

Все ясно с этой темой

Ответить

Alexey Chudenkov

0

Я б другой заголовок написал, например: «Пчёлы против мёда» 🙈

Ответить

Петр Иванов

–1

Google - мировое зло, а детишкам надо ограничить доступ к информации, потому что "люди - дебилы" (с) Герман.

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