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Маша Цепелева

В фонде Da Vinci Capital рассказали о подаче иска к Telegram из-за «некорректного предложения» вернуть инвестиции в TON Статьи редакции

Инвесторы требуют компенсировать убытки из-за срыва запуска блокчейн-платформы.

Управляющий партнёр инвестфонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью РБК рассказал, что иск против Telegram будет рассматриваться в Лондоне.

Железко утверждает, что Telegram «не до конца корректно» предложил вернуть вложенные в блокчейн-платформу TON деньги. «Предложение поступило за 24 часа до дедлайна, и многие инвесторы не смогли физически проанализировать документы и получить адекватный возврат на инвестиции», — объясняет представитель Da Vinci Capital.

Также инвесторам поступило много противоречивых сообщений о том, выйдут или нет токены, поэтому «было очень тяжело принять правильное решение о том, взять деньги обратно, либо переконвертировать в кредит».

Представители Telegram пока не комментируют иск.

  • В феврале 2021 года инвесторы направили письмо топ-менеджерам Telegram, в котором уведомили о намерении подать в суд. Они потребовали компенсировать ущерб в $20 млн.
  • Telegram заявлял, что запустит блокчейн-платформу до конца 2019 года. Запуск перенесли на апрель 2020 года из-за того, что Комиссия по ценным бумагам США потребовала зарегистрировать токены как ценные бумаги. Дуров предложил инвесторам вернуть 72% вложенных денег или получить 110% от инвестиций к 30 апреля 2021 года.
  • В мае 2020 года Павел Дуров объявил об окончательном закрытии проекта, Telegram должен вернуть инвесторам $1,22 млрд из вложенных $1,7 млрд и заплатить штраф SEC $18,5 млн.

#новость #ton #telegram

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Indig0

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MEGAtraXXXer666

1

Красава, норм бизнес и без рекламы

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Вася Пражкин

1

 $1,22 млрд из вложенных $1,7 млрд

А я и не знал, что на ровном месте можно поллярда поднять, а обвинить во всем американский SEC. Если Паша так заранее просчитал - то снимаю шляпу перед такой многоходовочкой.

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Полный украинец

Вася
–4

он планировал поднять именно 1.7 лярда - просто скам накрылся медным тазом и пришлось вернуть большую часть. тут вопрос успелибы инветоры нагреть руки на пирамиде до тог окак вскрылось бы что дуров мошейник или нет

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Канищев Максим

Полный
–1

Дуров не мошенник. Если бы он внедрил тон, это была бы революция в мире финансов. 

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Полный украинец

Канищев
1

тон открыт и запущен, он его внедрил, просто он никому не нужен

можете скачать и пользоватся, ржачно что все думают что сек запертил тон. а сек просто приказал вернуть бабло. тон никто не запрешал и он был готов его просто броисли тк скам не удался

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умный человек

Полный
0

дуров ошейник

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Действительный чайник

0

Какие деньги, какой суд, у Павла даже денег нет на футболку и обувь..

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bezdelny

0

Конечно круто запустить криптовалюту в каком-нибудь мессенджере, но только надо быть готовым к тому, что жить тебе останется недолго. Ни один банкир в мире не позволит себе проиграть всё своё состояние какому-то Павлику из Питера. Миша Фридман бы его первым грохнул, благо опыт 90-х по устранению конкурентов имеется.
Шутка юмора.

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