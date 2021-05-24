Инвесторы требуют компенсировать убытки из-за срыва запуска блокчейн-платформы.

Управляющий партнёр инвестфонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью РБК рассказал, что иск против Telegram будет рассматриваться в Лондоне.

Железко утверждает, что Telegram «не до конца корректно» предложил вернуть вложенные в блокчейн-платформу TON деньги. «Предложение поступило за 24 часа до дедлайна, и многие инвесторы не смогли физически проанализировать документы и получить адекватный возврат на инвестиции», — объясняет представитель Da Vinci Capital.

Также инвесторам поступило много противоречивых сообщений о том, выйдут или нет токены, поэтому «было очень тяжело принять правильное решение о том, взять деньги обратно, либо переконвертировать в кредит».

Представители Telegram пока не комментируют иск.

В феврале 2021 года инвесторы направили письмо топ-менеджерам Telegram, в котором уведомили о намерении подать в суд. Они потребовали компенсировать ущерб в $20 млн.

Telegram заявлял, что запустит блокчейн-платформу до конца 2019 года. Запуск перенесли на апрель 2020 года из-за того, что Комиссия по ценным бумагам США потребовала зарегистрировать токены как ценные бумаги. Дуров предложил инвесторам вернуть 72% вложенных денег или получить 110% от инвестиций к 30 апреля 2021 года.

В мае 2020 года Павел Дуров объявил об окончательном закрытии проекта, Telegram должен вернуть инвесторам $1,22 млрд из вложенных $1,7 млрд и заплатить штраф SEC $18,5 млн.