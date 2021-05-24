В фонде Da Vinci Capital рассказали о подаче иска к Telegram из-за «некорректного предложения» вернуть инвестиции в TON Статьи редакции
Инвесторы требуют компенсировать убытки из-за срыва запуска блокчейн-платформы.
Управляющий партнёр инвестфонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью РБК рассказал, что иск против Telegram будет рассматриваться в Лондоне.
Железко утверждает, что Telegram «не до конца корректно» предложил вернуть вложенные в блокчейн-платформу TON деньги. «Предложение поступило за 24 часа до дедлайна, и многие инвесторы не смогли физически проанализировать документы и получить адекватный возврат на инвестиции», — объясняет представитель Da Vinci Capital.
Также инвесторам поступило много противоречивых сообщений о том, выйдут или нет токены, поэтому «было очень тяжело принять правильное решение о том, взять деньги обратно, либо переконвертировать в кредит».
Представители Telegram пока не комментируют иск.
- В феврале 2021 года инвесторы направили письмо топ-менеджерам Telegram, в котором уведомили о намерении подать в суд. Они потребовали компенсировать ущерб в $20 млн.
- Telegram заявлял, что запустит блокчейн-платформу до конца 2019 года. Запуск перенесли на апрель 2020 года из-за того, что Комиссия по ценным бумагам США потребовала зарегистрировать токены как ценные бумаги. Дуров предложил инвесторам вернуть 72% вложенных денег или получить 110% от инвестиций к 30 апреля 2021 года.
- В мае 2020 года Павел Дуров объявил об окончательном закрытии проекта, Telegram должен вернуть инвесторам $1,22 млрд из вложенных $1,7 млрд и заплатить штраф SEC $18,5 млн.
$1,22 млрд из вложенных $1,7 млрд
А я и не знал, что на ровном месте можно поллярда поднять, а обвинить во всем американский SEC. Если Паша так заранее просчитал - то снимаю шляпу перед такой многоходовочкой.
Полный украинец
он планировал поднять именно 1.7 лярда - просто скам накрылся медным тазом и пришлось вернуть большую часть. тут вопрос успелибы инветоры нагреть руки на пирамиде до тог окак вскрылось бы что дуров мошейник или нет
Дуров не мошенник. Если бы он внедрил тон, это была бы революция в мире финансов.
Полный украинец
тон открыт и запущен, он его внедрил, просто он никому не нужен
можете скачать и пользоватся, ржачно что все думают что сек запертил тон. а сек просто приказал вернуть бабло. тон никто не запрешал и он был готов его просто броисли тк скам не удался
Конечно круто запустить криптовалюту в каком-нибудь мессенджере, но только надо быть готовым к тому, что жить тебе останется недолго. Ни один банкир в мире не позволит себе проиграть всё своё состояние какому-то Павлику из Питера. Миша Фридман бы его первым грохнул, благо опыт 90-х по устранению конкурентов имеется.
Шутка юмора.
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