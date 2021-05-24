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Право
Таня Боброва

Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика и дал сутки для удаления ссылок на запрещённые в России материалы Статьи редакции

В мае суд принял первый иск компании к регулятору.

  • Роскомнадзор заявил, что может замедлить трафик сервисов Google из-за недостаточного удаления запрещенных материалов, пишет ТАСС. По данным ведомства, компания не удаляет из поисковой выдачи 20-30% ссылок на запрещенный в России контент.
  • Например, YouTube не удалил около 5 тысяч запрещённых материалов, 3,5 тысячи из них с призывами к экстремизму, добавил регулятор. Роскомнадзор дал компании сутки на удаление запрещенного контента.
  • 24 мая «Коммерсантъ» рассказал о первом иске Google к Роскомнадзору. Компания оспаривает требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент» на YouTube.
  • В марте Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в стране, а затем пригрозил заблокировать соцсеть, если она не удалит запрещённый контент в течение месяца. 17 мая регулятор отменил «замедление» Twitter на проводном интернете и оставил на мобильном.

#новость #google

2211 просмотров
53 53 комментария
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53 комментария
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Артем Голендберг

25

Ну вот, а кто то кричал что youtube ни когда не заблочат. До 2024 заблочат абсолютно все видимо.

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Георгий Михнов

Артем
0

Думаю, что заблочат не все, а основные сервисы, на которые делается ставка в 2024м

Ответить

Сергей Фролов

17

Думали, что Твиттер был исключением? Нет. Чебурнет уже близок. Никаких вам зарубежных ресурсов, если не будет полного подчинения государству

Ответить

Blackrock

Сергей
0

Ничего, тут норм бабки Гугл прогнется. и все будет как прежде
Ну почти.

Ответить

Сергей Фролов

Blackrock
0

Заплатить, то заплатят, но уже ничего не будет как прежде. Уметь высосать причину из пальца - мастерство, которым обладает каждый из чинуш. Оно передаётся вместе с корочкой работника Думы. Пока идут полумеры и мелкие угрозы, но паттерн выстроился и строительство Российского файрвола кривыми ручонками идет полным ходом. Можно будет делать и говорить всё, но всё говорить нельзя

Ответить

Blackrock

Сергей
2

Ну это общемировая тенденция стран у которых есть ресурсы для претворения в жизнь.

Ответить

Георгий Михнов

Blackro…
1

И ресурсы для защиты национальных интересов 

Ответить

Георгий Михнов

Blackrock
0

Гугал никогда не прогнётся под бензоколонку!1!!1

Ответить

Blackrock

Георгий
0

Эпол тоже!!!

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Богдан Водолазский

12

Та давайте сразу уже все замедлим, остановим, закроем... к чему эти прелюдии? Яндекс вместо Гугла, ВК вместо ФБ, Рутьюб вместо Ютуба. Потерпим, чего нам...

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Anderson Silva

5

Сволочи! Ненавижу Роскомнадзор!

Ответить

Женя Гагарин

Anderson
7

Вы не туда ненавидите 

Ответить

MyTxtWebPage

Anderson
0

Не там ищите врагов

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Михаил Б

5

А у Роскомнадзора замедлялка достаточно выросла, чтобы замедлять Гугл?

Ответить

Георгий Михнов

Михаил
0

А что вообще может этот Роскомнадзор из страны-бензоколонки ахаха

Ответить

Ответный чувак

5

ну это уже не смешно
заберите у них траву дальше все пнд и конец !!!;)))

Ответить

Роман Дегтярев

3

Опять угрожать начал что-ли? 

Ответить

Георгий Михнов

Роман
0

Гугл решил, что он бесстрашный. Наверное поэтому не подчиняется

Ответить

MyTxtWebPage

2

Ого! Уже Google стал запрещен?

Ответить

Роман Дегтярев

MyTxtWebPage
3

Американский же)

Ответить

Влад Борщ

2

Учитывая наличие локальных кэш серверов у гугла почти у каждого провайдера - замедление не будет работать.

Ответить

Pavel B

Влад
1

У них есть оборудование, но оно ещё не отлаженно. Начнут замедление с программного, закончат техническим к концу года

Ответить

MyTxtWebPage

1

2022:Сбер покупает РоскомНадзор

Ответить

Rafa Ramazanov

MyTxtWebPage
1

Удивительно было бы, Роскомнадзор заблокировал сбер....🗿

Ответить

Sergei Timofeyev

MyTxtWebPage
0

Гугол

Ответить

Роман Дегтярев

Sergei
0

Гугол покупает Роскомнадзор

Ответить

Sergei Timofeyev

Роман
0

Кто ж его купит? :)

Ответить

Роман Дегтярев

Sergei
0

По-приколу

Ответить

Sergei Timofeyev

Роман
1

Хреновые у вас приколы

Ответить

Юрий Другач

2

Че-то как-то не честно)

Ответить

Гаджи Хартумов

2

Железный занавес 2.0
Путешествуем теперь только по России, пользоваться будем местными сервисами. Яндекс в помощь

Ответить

Rafa Ramazanov

1

Гугл позвоните пожалуйста Павлу из Питера, этот чувак знает как бороться с этим, не благодарите 🤗

Ответить

MyTxtWebPage

Rafa
0

Лучше Кевина Митника, который взломал fbi

Ответить

Dmitri Atname

1

Напомните таймлайн - "вы находитесь здесь"

Уже финиш или есть еще куда падать?!

Ответить

Павел

Dmitri
0

Вы сомневаетесь в возможностях некоторых личностей? Вы это поаккуратнее, а то ещё VC замедлят. 

Ответить

KSA

Dmitri
0

Уже в бесконечном падении

Ответить

Сергей Милосердов

1

По-моему это уже покушения на права и свободы человека, нет? Я плачу условные 10$ в месяц за 200 Мбит/с интернета, а какой-то Роскомнадзор хочет урезать скорость в десятки раз? Господи, как же далеки от народа эти надзоровцы.

Ответить

Ar AbduRashid

1

Проблема ведь не в роскомнадзоре...
Они лишь исполнители...

Ответить

Vitaly

Ar
0

Да понятно что это за дворец в Геленджике и 100 млн просмотров.

Ответить

Oliver Gray

1

Китай смог и мы сможем. Чем мы хуже китая)) 0)

Ответить

Alexey Kuznetsov

1

Китай 2.0

Ответить

Pavel B

0

Борьба с фбк

Ответить

Георгий Михнов

Pavel
1

ФБК это подразделение Гугла? 

Ответить

Aleksandr Stogniy

0

Братишка, держись и не сдавайся!

Ответить

Дмитрий

0

Что за замедление, это где-то законодательно прописано? (подозреваю, что нет). Тут еще вопрос кто кому нужен больше: Гугл России или Россия Гуглу

Ответить

Женя Гагарин

Дмитрий
0

Вы путаете Россию и хозяев роскомнадзора 

Ответить

Дмитрий

Женя
0

тем не менее действия роскомнадзора влияют на всех граждан РФ

Ответить

Andrei Apanasik

0

🤡 🤡 🤡

Ответить

Смертный украинец

0

Наркоманы какие-то 

Ответить

Belek Mongush

0

ВПН в помощь

Ответить

Кирилл Загоскин

–2

Очень хочу, чтобы у Роскомнадзора получилось всё. От всей души им желаю успеха, чтобы прям получилось на все 100. Чтобы каждый пользователь интернета знал, что вы работаете на граждан России и все прочувствовали защиту от сторонней угрозы 

Ответить

Кирилл Загоскин

Кирилл
0

А вообще ощущение, что у граждан России забирают права и свободы, что конечно грустно 

Ответить

Blackrock

Кирилл
0

Если давишь сарказм то терпи дизлайки, че переобуваешься?)

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