Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика и дал сутки для удаления ссылок на запрещённые в России материалы Статьи редакции
В мае суд принял первый иск компании к регулятору.
- Роскомнадзор заявил, что может замедлить трафик сервисов Google из-за недостаточного удаления запрещенных материалов, пишет ТАСС. По данным ведомства, компания не удаляет из поисковой выдачи 20-30% ссылок на запрещенный в России контент.
- Например, YouTube не удалил около 5 тысяч запрещённых материалов, 3,5 тысячи из них с призывами к экстремизму, добавил регулятор. Роскомнадзор дал компании сутки на удаление запрещенного контента.
- 24 мая «Коммерсантъ» рассказал о первом иске Google к Роскомнадзору. Компания оспаривает требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент» на YouTube.
- В марте Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в стране, а затем пригрозил заблокировать соцсеть, если она не удалит запрещённый контент в течение месяца. 17 мая регулятор отменил «замедление» Twitter на проводном интернете и оставил на мобильном.
Ну вот, а кто то кричал что youtube ни когда не заблочат. До 2024 заблочат абсолютно все видимо.
Думаю, что заблочат не все, а основные сервисы, на которые делается ставка в 2024м
Думали, что Твиттер был исключением? Нет. Чебурнет уже близок. Никаких вам зарубежных ресурсов, если не будет полного подчинения государству
Заплатить, то заплатят, но уже ничего не будет как прежде. Уметь высосать причину из пальца - мастерство, которым обладает каждый из чинуш. Оно передаётся вместе с корочкой работника Думы. Пока идут полумеры и мелкие угрозы, но паттерн выстроился и строительство Российского файрвола кривыми ручонками идет полным ходом. Можно будет делать и говорить всё, но всё говорить нельзя
Гугал никогда не прогнётся под бензоколонку!1!!1
Та давайте сразу уже все замедлим, остановим, закроем... к чему эти прелюдии? Яндекс вместо Гугла, ВК вместо ФБ, Рутьюб вместо Ютуба. Потерпим, чего нам...
Сволочи! Ненавижу Роскомнадзор!
А у Роскомнадзора замедлялка достаточно выросла, чтобы замедлять Гугл?
Опять угрожать начал что-ли?
Ого! Уже Google стал запрещен?
Учитывая наличие локальных кэш серверов у гугла почти у каждого провайдера - замедление не будет работать.
2022:Сбер покупает РоскомНадзор
Гугол
Гугол покупает Роскомнадзор
Кто ж его купит? :)
По-приколу
Железный занавес 2.0
Путешествуем теперь только по России, пользоваться будем местными сервисами. Яндекс в помощь
Гугл позвоните пожалуйста Павлу из Питера, этот чувак знает как бороться с этим, не благодарите 🤗
Напомните таймлайн - "вы находитесь здесь"
Уже финиш или есть еще куда падать?!
По-моему это уже покушения на права и свободы человека, нет? Я плачу условные 10$ в месяц за 200 Мбит/с интернета, а какой-то Роскомнадзор хочет урезать скорость в десятки раз? Господи, как же далеки от народа эти надзоровцы.
Проблема ведь не в роскомнадзоре...
Они лишь исполнители...
Борьба с фбк
Что за замедление, это где-то законодательно прописано? (подозреваю, что нет). Тут еще вопрос кто кому нужен больше: Гугл России или Россия Гуглу
Вы путаете Россию и хозяев роскомнадзора
Очень хочу, чтобы у Роскомнадзора получилось всё. От всей души им желаю успеха, чтобы прям получилось на все 100. Чтобы каждый пользователь интернета знал, что вы работаете на граждан России и все прочувствовали защиту от сторонней угрозы
А вообще ощущение, что у граждан России забирают права и свободы, что конечно грустно
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