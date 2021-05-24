Список компаний может быть расширен.

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал в своём Telegram-канале список из 20 ресурсов, которые попали в законопроект об открытии представительств в России.

Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter.

Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv.



YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры/почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail.



WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com.

Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy.

Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Платформы для онлайн-торговли: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.

Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. Wikipedia.org.



Депутат сообщил, что компаниям отправили по электронной почте приглашения на заседание комитета Госдумы 28 мая. Депутаты будут обсуждать возможные доработки к законопроекту и ожидают увидеть представителей компаний «хотя бы онлайн».

В AliExpress прокомментировали vc.ru, что компании в России представляет совместное предприятие, созданное «Мегафоном», РФПИ и Mail.ru Group и китайской Alibaba с долей российского участия 52%.

Операционная деятельность компании осуществляется российским юрлицом ООО «Алибаба.ком (РУ)», а торговая деятельность переведена на российский домен «.ru». Все российские пользователи покупают товары только на сайте aliexpress.ru, с сайта aliexpress.com все пользователи из России автоматически переправляются на российский локальный сайт.