TikTok и Wikipedia: глава ИТ-комитета Госдумы назвал попадающие под законопроект об открытии филиалов в России площадки Статьи редакции
Список компаний может быть расширен.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал в своём Telegram-канале список из 20 ресурсов, которые попали в законопроект об открытии представительств в России.
- Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter.
- Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv.
- Мессенджеры/почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail.
- Поисковики: Google, Bing.com.
- Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy.
- Платформы для онлайн-торговли: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.
- Wikipedia.org.
Депутат сообщил, что компаниям отправили по электронной почте приглашения на заседание комитета Госдумы 28 мая. Депутаты будут обсуждать возможные доработки к законопроекту и ожидают увидеть представителей компаний «хотя бы онлайн».
В AliExpress прокомментировали vc.ru, что компании в России представляет совместное предприятие, созданное «Мегафоном», РФПИ и Mail.ru Group и китайской Alibaba с долей российского участия 52%.
Операционная деятельность компании осуществляется российским юрлицом ООО «Алибаба.ком (РУ)», а торговая деятельность переведена на российский домен «.ru». Все российские пользователи покупают товары только на сайте aliexpress.ru, с сайта aliexpress.com все пользователи из России автоматически переправляются на российский локальный сайт.
- Законопроект о «приземлении» ИТ-гигантов в России обязывает сайты с суточной аудиторией от 500 тысяч человек открывать официальные представительства.
- Если компании откажутся, их может ждать запрет на рекламу, передачу данных и предупреждение о нарушении российского законодательства, которые увидят пользователи сайта.
- По мнению депутатов, закон нужен, чтобы привлекать иностранные компании к отвественности за нарушение российских законов.
Они скажут прощай российский рынок :)
Писец … им все мало мало все под контроль все надо им контролить .. да чтож такое то а ??? !!!!
Википедию то за что
Потому что «свободная» (ну слоган вроде такой)
Плиточникам бы закон придумали..
А зачем там все шикарно! А в жилищном кодексе то красота какая! А мусорную реформу видели? На ура прошла. А пенсионная система вас чем не устраивает? Нет больше проблем, понимаете, все.
В принципе у Amazon уже как сто лет запрет на рекламу там где их нет. По какой-то странной логике с Twitch.tv они забывают про запрет, но с Kindle он прекрасно работал. Так была (может и сейчас есть) более дешёвая версия Kindle с рекламой. Стоило только сказать саппорту что ты в России как они сразу и бесплатно эту рекламу отключали.
я конечно всё понимаю, но звучит как требование из подворотни "слышь бля открыл быстро чтоб мне удобно было". понятно что они бизнес ведут , и хотят - не хотят - откроются. но честно говоря, почему бы просто не послать нахуй?
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