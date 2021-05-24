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Право
Маша Цепелева

TikTok и Wikipedia: глава ИТ-комитета Госдумы назвал попадающие под законопроект об открытии филиалов в России площадки Статьи редакции

Список компаний может быть расширен.

21 21 комментарий
Форум 
1343 просмотров

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал в своём Telegram-канале список из 20 ресурсов, которые попали в законопроект об открытии представительств в России.

  • Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter.
  • Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv.
  • Мессенджеры/почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail.
  • Поисковики: Google, Bing.com.
  • Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy.
  • Платформы для онлайн-торговли: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.
  • Wikipedia.org.

Депутат сообщил, что компаниям отправили по электронной почте приглашения на заседание комитета Госдумы 28 мая. Депутаты будут обсуждать возможные доработки к законопроекту и ожидают увидеть представителей компаний «хотя бы онлайн».

В AliExpress прокомментировали vc.ru, что компании в России представляет совместное предприятие, созданное «Мегафоном», РФПИ и Mail.ru Group и китайской Alibaba с долей российского участия 52%.

Операционная деятельность компании осуществляется российским юрлицом ООО «Алибаба.ком (РУ)», а торговая деятельность переведена на российский домен «.ru». Все российские пользователи покупают товары только на сайте aliexpress.ru, с сайта aliexpress.com все пользователи из России автоматически переправляются на российский локальный сайт.

  • Законопроект о «приземлении» ИТ-гигантов в России обязывает сайты с суточной аудиторией от 500 тысяч человек открывать официальные представительства.
  • Если компании откажутся, их может ждать запрет на рекламу, передачу данных и предупреждение о нарушении российского законодательства, которые увидят пользователи сайта.
  • По мнению депутатов, закон нужен, чтобы привлекать иностранные компании к отвественности за нарушение российских законов.

#новость #законы

21 21 комментарий
11
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слава Грищенко

15

А не пошли бы вы на хутор бабочек ловить ? Контролеры хуторские !!!

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Николай Шелопугин

11

Они скажут прощай российский рынок :)

Ответить

Max A. Glukhov

Николай
3

Зачем? Открыть «дочку-пустышку» дело 2х дней.

Ответить

слава Грищенко

6

Писец … им все мало мало все под контроль все надо им контролить .. да чтож такое то а ??? !!!!

Ответить

Raimond Vladimirov

5

Википедию то за что

Ответить

Алексей Кравцов

Raimond
4

...педия. Ну вы поняли. 

Ответить

Ivan Zenkov

Raimond
4

Чтоб привлекать за нарушение законов РФ, написано же 😃

Ответить

Vi

Raimond
0

Потому что «свободная» (ну слоган вроде такой)

Заглавная страница
...
ru.m.wikipedia.org
Ответить

ЯжПрограммист

Raimond
0

Мало ли чего там люди начитаются всякого

Ответить

Evgeniy Kazannikov

6

Как же они зае..али своими гениальными инициативами😣...

Ответить

Dmitrii Bugrov

5

Плиточникам бы закон придумали..

Ответить

ЯжПрограммист

Dmitrii
1

А зачем там все шикарно! А в жилищном кодексе то красота какая! А мусорную реформу видели? На ура прошла. А пенсионная система вас чем не устраивает? Нет больше проблем, понимаете, все. 

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Илюха :3

5

ждем волну блокировок и угроз от ркн

Ответить

Denis Kolodin

2
Ответить

Илюха :3

Denis
0

в Челябинске

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Святослав Гусев

0

Интересно увидеть Cloudflare. 

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Ivan Zenkov

0

В принципе у Amazon уже как сто лет запрет на рекламу там где их нет. По какой-то странной логике с Twitch.tv они забывают про запрет, но с Kindle он прекрасно работал. Так была (может и сейчас есть) более дешёвая версия Kindle с рекламой. Стоило только сказать саппорту что ты в России как они сразу и бесплатно эту рекламу отключали.

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Это

0

Где то я уже это видел

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Alex Black

0
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For Nothing

0

Готов стать представителем вашей хуйни

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Митя Мурасов

–1

я конечно всё понимаю, но звучит как требование из подворотни "слышь бля открыл быстро чтоб мне удобно было". понятно что они бизнес ведут , и хотят - не хотят - откроются. но честно говоря, почему бы просто не послать нахуй?

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