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Право
Маша Цепелева

Россиянин получил десять месяцев тюрьмы в США, штраф и депортацию за попытку кибератаки на завод Tesla Статьи редакции

Он уже отбыл срок во время предварительного заключения.

  • Суд Невады приговорил Крючкова к 10 месяцам заключения, которые он уже провёл в тюрьме США после предварительного заключения, и к компенсации затрат для проведения внутреннего расследования в Tesla в $14 825. Россиянина депортируют из США, сообщает Associated Press.
  • Крючков был на заседании по видеовидеосвязи и сказал, что сожалеет о своём поступке и извинился за «плохое решение».
  • По данным правоохранительных органов, Егор Крючков приехал в США по туристической визе и пробыл в стране три недели, после этого должен был вернуться в Россию. Крючков пытался заплатить $500 тысяч сотруднику завода Tesla, чтобы он установил на компьютеры вредоносную программу. После Крючков планировал просить выкуп за похищение данные.
  • Россиянину грозил штраф до $250 тысяч и тюремный срок до пяти лет.
Егор Крючков после ареста в сентябре 2020 года Офис шерифа округа Уошо/AP

#новость #tesla

1120 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Даниил Пискурёв

13

Автоваз обезопасился от кибер атак и не использует электронику нигде)

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Александр Кучеряев

Даниил
0

Да, любимый ответ всех грамотных управленцев.

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Anastasia Light

Даниил
0

АвтоВАЗ обезопасился от производства качественных авто, потому что они не хотят стать безусловным и абсолютным монополистом и перенасытить российский рынок своим драгоценным товаром! АвтоВАЗ умнее нас...

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Юлия

2

О чем парень думал? Решил проверить российскую действительность на чужбине, как видим кончилось все плачевно. Хотя, зная законы США могли намного больше дать.

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Make Luv

Юлия
1

Парень не так прост. 

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Юрий Власов

1

В этой истории видна волосатая рука чекистов.

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Артем Бондарев

Юрий
0

Главное в один день не начать видеть эту руку у себя в одном месте

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Страстной микрофон

1

главное не стать чебурашкой , и не призывать как этот лох . правильно его наказали если бы не заплатил сел бы на все 8-10 лет поэтому радуйся

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Артур Шатилов

0

Р-репутация!

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Dmitry Obelov

0

история о попытке подкупа сотрудника "Теслы" это комедийная сага. Невозможно прочитать эту историю и не заржать в голосину. А по виду и не скажешь что парень идиот.

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Raimond Vladimirov

0

Повезло.

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