Россиянин получил десять месяцев тюрьмы в США, штраф и депортацию за попытку кибератаки на завод Tesla Статьи редакции
Он уже отбыл срок во время предварительного заключения.
- Суд Невады приговорил Крючкова к 10 месяцам заключения, которые он уже провёл в тюрьме США после предварительного заключения, и к компенсации затрат для проведения внутреннего расследования в Tesla в $14 825. Россиянина депортируют из США, сообщает Associated Press.
- Крючков был на заседании по видеовидеосвязи и сказал, что сожалеет о своём поступке и извинился за «плохое решение».
- По данным правоохранительных органов, Егор Крючков приехал в США по туристической визе и пробыл в стране три недели, после этого должен был вернуться в Россию. Крючков пытался заплатить $500 тысяч сотруднику завода Tesla, чтобы он установил на компьютеры вредоносную программу. После Крючков планировал просить выкуп за похищение данные.
- Россиянину грозил штраф до $250 тысяч и тюремный срок до пяти лет.
Автоваз обезопасился от кибер атак и не использует электронику нигде)
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О чем парень думал? Решил проверить российскую действительность на чужбине, как видим кончилось все плачевно. Хотя, зная законы США могли намного больше дать.
В этой истории видна волосатая рука чекистов.
история о попытке подкупа сотрудника "Теслы" это комедийная сага. Невозможно прочитать эту историю и не заржать в голосину. А по виду и не скажешь что парень идиот.
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