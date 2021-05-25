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Право
Маша Цепелева

Борис Титов объявил об уходе с поста бизнес-омбудсмена — он занимал его с момента создания в 2012 году Статьи редакции

Титов дал понять, что не хочет находиться на должности больше двух сроков подряд.

  • Борис Титов на Всероссийской конференции уполномоченных по делам предпринимателей заявил, что 2021 год станет для него последним в должности бизнес-омбудсмена, сообщают «Открытые медиа».
  • Принцип «не более двух сроков подряд» для Титова «незыблем». «Моя позиция остаётся прежней — нельзя прирастать к месту», — добавил бизнес-омбудсмен.
  • В 2012 году Борис Титов стал первым уполномоченным по правам предпринимателей в России. В 2017 году — переназначен указом Владимира Путина.
  • Омбудсмен отвечает за восстановление прав бизнесменов, которые нарушили госорганы, и разрешение споров между бизнесом и властью. Одной из инициатив Бориса Титова было возвращение российских бизнесменов из Великобритании в обмен на прекращение против них уголовных дел. В 2020 году Титов прекратил действие программы.
  • Титов — председатель совета директоров ОАО «Абрау Дюрсо». В 2006 году его компания SVL Group купила 58% акций общества. С 2016 года возглавляет «Партию Роста».
Борис Титов Википедия

#новость #титов

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5 5 комментариев
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5 комментариев
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Николай Орлов

5

Что он был, что его нет, вообще ничего не изменится для обычного предпринимателя. Роль "решалы" между олигархами и властью, не более.

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Andreas Lapueros

4

«Моя позиция остаётся прежней — нельзя прирастать к месту» - ой как толсто троллит, ой как толсто )))

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AkiYama

1

Отлично, я был бы рад увидеть на этом посту Кудрина. Самый лучший кандидат из всех РЕАЛЬНО возможных. Но увы, у него уже есть занятость.

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MEGAtraXXXer666

0
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Могучий татарин

0

Ща срок вместо него кто-нибудь место подержит, а потом по новой.
Стоп, где-то я уже это видел... 

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