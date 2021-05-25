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Право
Евгения Евсеева

Госдума во втором чтении одобрила штрафы за переводы с иностранных кошельков от 600 тысяч рублей в год без отчётности Статьи редакции

Штраф составит от 20% до 40% от зачисленной суммы.

  • Законопроект предусматривает введение в России с 1 октября 2021 года штрафов за отсутствие или подачу с опозданием отчётов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки, пишут «РИА Новости».
  • В декабре Госдума приняла закон, который обязывает с 1 июля 2021 года информировать ФНС о переводах с иностранных электронных кошельков, если их сумма превысит 600 тысяч рублей в год.
  • Согласно документу, штраф за непредоставление отчета для физлиц, должностных и юрлиц составит от 20% до 40% от перечисленной суммы.
  • За нарушение при составлении отчётов штраф составит от 2 тысяч до 3 тысяч рублей для граждан, для юрлиц — от 40 тысяч до 50 тысяч. При повторном нарушении — до 20 тысяч рублей для граждан и до 400-600 тысяч рублей для юрлиц.
  • За задержку отчёта не более чем на 10 дней законопроект предусматривает предупреждение или штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для юрлиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
  • При нарушении срока представления отчёта на 11-30 дней штраф для граждан составит 1-1,5 тысячи рублей, для юрлиц — 20-30 тысяч. Нарушение срока более чем на 30 дней повлечёт штрафы в 2,5-3 тысячи и 40-50 тысяч рублей соответственно.

#новость

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Илья Шишкунов

27

Кайф, прекрасные новости для ребят с аутсорса, чтобы наконец-то переехать 

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Илья Шишкунов

Илья
18

По сути, побор за работу с заграницей ввели 

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Илья Шишкунов

Илья
2

Вообще, интересно почему российские чиновники не пойдут по украинскому варианту с их ФОПами, ИП вполне себе можно в такое преобразовать, да и инструменты вроде тех же патентов налоговых (привет @Andrei Apanasik есть 

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Vladislav Stan

Илья
2

Может еще кому пойти по украинскому сценарию?)

Вы по-аккуратнее. Призывы пойти по украинскому сценарию - это почти экстремизм. 

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Dmitry Shashkin

Илья
0

А в чём разница между ФОП и ИП? На ИП можно из заграницы получать деньги. Нужно проходить валютный контроль, но если доходы по договору меньше 6м то всё относительно просто и делается через интернет банк.

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Илья Шишкунов

Dmitry
0

ФОП намного менее зарегулирован, чем ИП, плюс нет абсурдных ограничений 

Ответить

Dmitrii Solovev

Илья
2

На ИП, если нет сотрудников, то не вижу значимых ограничений. Даже нет обязанности вести бухгалтерский учёт. Валюту вообще без проблем получать. Обязанности конвертировать нет. Валютный контроль - тут уже от банка зависит.

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Alexandr Brovin

Илья
0

Ходит усиленный слух что ИП в перспективе выпилят, останутся самозанятые и ООО, дело в НДСе, который ИП избегают.

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Alexey Sokolov

Илья
1

А как зарплату перечисляют тем, кто официально работает на иностранные компании из России? И как эти люди налоги уплачивают?
Я не в теме, расскажите, если знаете.

Ответить

Alexey Akimychev

Alexey
1

ИП + УСН + пакет Бухгалтерии в банке.

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Denis Nichik

Alexey
0

Именно. При такой схеме у программиста налог выйдет 2-3% и это намного выгоднее любого кошелька.

Ответить

Илья Шишкунов

Alexey
0

Обычно оформлением банковского перевода, например СВИФТ, на счёт естественно, хотя могут и на карту 

Ответить

Denis Nichik

Alexey
0

Ну там явно не кошельки используются. Сомневаюсь, что крупная компания при выплате зарплаты белой, будет перечислять ее на счёт FakeMoneyWallet или, прости господи, в крипте.

Кто работает официально, получает на счёт SWIFT переводом или, если есть представительство, то в рублях.

Кто работает фрилансером, тут уже давно открыл самозанятого или ИП и спокойно получает на счёт, или на крайний случай пайпал.

По сути закон рассчитан, на тех, кто шифруется и гоняет миллионы мимо кассы. И это явно не мамочки, которые тортики на заказ пекут.

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Artem 69

Denis
0

Я миллионы оттуда сюда гоняю и не ип, и не самозанятый, и мне не нужно это регистрировать
И не шифруюсь
Закон рассчитан на то, что бы знать кто может быть потенциально опасен

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Alexey Akimychev

Илья
1

Многие ребята с аутсорса спокойно работают через ИП и платят официальные налоги как самозанятые или УСН. После переезда их зарплата останется той же, а условия и цены - изменятся в худшую сторону. Какой смысл этого переезда с гордо поднятой головой?

Ответить

Oleg Zhuravlev

Alexey
2

Условия и цены у нас и так вполне европейские, цены в РФ на многие продукты выше чем на проклятом загнивающем западе, мы сами себе введи санкции и теперь радуемся низкому качеству и заоблачным ценам ;))

Ответить

Alexey Akimychev

Oleg
2

Условия и цены у нас и так вполне европейские

давайте сравним что нибудь из этого списка:
- сотовая связь
- домашний интернет
- стоимость пакета молока и десятка яиц
- стоимость бензина/дизельного топлива
- стоимость коммунальных платежей
- стоимость проезда в общественном транспорте

цены в РФ на многие продукты выше чем на проклятом загнивающем западе

на какие?

Ответить

Илья Шишкунов

Alexey
0

- сотовая связь

500 рублей безлимит по звонкам по стране, практически безлимит по Европе, СМС, ММС сколько угодно, интернет в Европе и роуминге, 10 гигабайт по стране, 5G, всё такое. 
домашний интернет

1200 рублей за пакет на стабильные 1 гбит для всех подключённых к сети 
стоимость пакета молока и десятка яиц

Яйца 8-12 рублей штука, молоко свежее 45 рублей, молоко в пакете 50 рублей за литр 
стоимость бензина/дизельного топлива

Дорожает, особенно в последнее время, все пересаживаются на электрокары, т.к бесплатный паркинг, есть зарядки, и.т.д За пол года цены выросли на 20-25%, сейчас от 100 рублей за литр. 
стоимость коммунальных платежей

В зависимости от места и дома, но их можно отслеживать и они реально идут на дело, в среднем от 6 тысяч до 10 тысяч рублей
стоимость проезда в общественном транспорте

Недавно подняли цены, до этого было 45 рублей на час по угловому билету или карточке жителя города, сейчас около 60 (проезд на всём общественном транспорте с любым количеством пересадок) 
Цены на продукты питания значительно ниже, а их разнообразие выше, цены на технику в среднем выше, но сейчас кризис в технике и сложно дать оценку, цены по недвижимости на уровне между СПб и МСК

Ответить

Alexey Akimychev

Илья
1

Это в Польше что ли?)

Ответить

Илья Шишкунов

Alexey
0

Да

Ответить

Alexey

Илья
0

Думаю, что в Боснии или в Албании можно еще и дворецкого купить, но наврядли это сойдет за балл к среднему уровню при сравнении "здесь" и "там".

Ответить

Oleg Zhuravlev

Alexey
0

https://www.9111.ru/questions/7777777771031947/ 

Ответить

Alexey Akimychev

Oleg
0

ух блять, хорошо что не на дзен ссылку принес.

Ответить

Artem 69

Alexey
0

Да да, все же знают, что за границей жизни нет

Ответить

Alexey Akimychev

Artem
0

Ну это только ваше мнение. Зачем вы так его выдаете как общее? 

Ответить

Andrew Simon

Alexey
2

"Ну это только ваше мнение. Зачем..." - ну это еще и моё мнение. Т.е. вы уже не правы, говоря, что это только мнение Артёма. Какие тогда претензии к нему?

Ответить

Alexey Akimychev

Andrew
0

ну это еще и моё мнение

Ответить

Andrew Simon

Alexey
0

Судя по двум плюсам к моему комменту, ты еще и пиз...обол )

Ответить

Alexey

Andrew
0

почаще себе это повторяй

Ответить

Andrew

Alexey
0

мамке своей указывай, что ей повторять )

Ответить

Alexey

Andrew
0

оки доки, как скажешь

Ответить

Artem 69

Alexey
0

Это вы заявляете, что какие-то "многие" и условиях этих многих изменятся в худушую сторону

Ответить

Илья Шишкунов

Alexey
0

После переезда их зарплата останется той же, а условия и цены - изменятся в худшую сторону

Такими темпами скоро открою агентство по переезду в страны Восточной Европы (спойлер, тут цены ниже, чем в РФ) 

Ответить

Leo Uvarov

Alexey
0

зачем бежать с Титаника, если мы все равно все умрем?

Ответить

Alexey Akimychev

Leo
0

Да можно вобще лечь и ждать, чего уж там. 

Ответить

Митя Мурасов

2

Госдума последнее время хоть что то разрешила ? Одни запреты.

Ответить

Михаил Б

Митя
27
Ответить

Анна Григорьева

Михаил
5

Заебись

Ответить

Поджог Сараев

Анна
2

Ну такое..
Незнание правильного толкования понятия «валежник» и правил его сбора может привести к административной и даже уголовной ответственности

https://russian.rt.com/russia/article/838253-valezhnik-les-ugolovnoe-delo

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Ответить

Папа Римский

4

Что ни день, то новый штраф. Ну или ужесточение ответственности, на худой конец.

Ответить

Vladislav Stan

Папа
1

Скоро уже гулаг и тройки введут. Старый маразматик цепляется за власть всеми средствами. Чем больше запретов - тем легче угрожать и шантажировать. Фсбня вошла во вкус.

Ответить

Преподобный утюг

1

Что за иностранные кошельки? Paypal относится?

Ответить

Vladislav Stan

Преподобный
3

Иностранные кошельки - Абрамович, Тимченко, Маттиас Варниг, Дерипаска, Ротенберг

Ответить

Artem 69

Преподобный
1

Относится и payoneer и payeer и advcash, skrill и тд короч 

Ответить

Преподобный утюг

Artem
0

Ебануться

Ответить

А. С.

0

Как это скажется на криптоинвесторах?

Ответить

Артем Голендберг

А.
0

Прямо скажется, деньги с западных бирж теперь выводить через обменники, да и те непонятно как будут жить в условиях этого закона.

Ответить

Илья Шишкунов

А.
0

Криптовалюта не платёжное средство, никак 

Ответить

Сергей Шурупов

Илья
0

Да, но вот вывод дс с продажи, подорожает.

Ответить

Илья Шишкунов

Сергей
0

Не выводи...

Ответить

Сергей Шурупов

Илья
0

Окей, хорошо =)

Ответить

Artem 69

А.
0

Никак не скажется 
Уже давно p2p можно скидывать без всяких обменников 

Ответить

Artem 69

0

Без какой бл отчетности? И так уже нужно информировать о счетах в банках и др фин организациях. (+скидывать обороты по этим счетам)
В 3ндфл и так указывается источник и сумма. 
Дополнительный анальный зонд?

Ответить

olesya sukh

0

Не поняла 600 тыс на одного человека??

Ответить

Mariya Belokopytova

0

Когда они выедут штрафы за владение недвижимостью в миллиард рублей для чинов
Казна бы сильно обогатилась

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