Госдума во втором чтении одобрила штрафы за переводы с иностранных кошельков от 600 тысяч рублей в год без отчётности Статьи редакции
Штраф составит от 20% до 40% от зачисленной суммы.
- Законопроект предусматривает введение в России с 1 октября 2021 года штрафов за отсутствие или подачу с опозданием отчётов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки, пишут «РИА Новости».
- В декабре Госдума приняла закон, который обязывает с 1 июля 2021 года информировать ФНС о переводах с иностранных электронных кошельков, если их сумма превысит 600 тысяч рублей в год.
- Согласно документу, штраф за непредоставление отчета для физлиц, должностных и юрлиц составит от 20% до 40% от перечисленной суммы.
- За нарушение при составлении отчётов штраф составит от 2 тысяч до 3 тысяч рублей для граждан, для юрлиц — от 40 тысяч до 50 тысяч. При повторном нарушении — до 20 тысяч рублей для граждан и до 400-600 тысяч рублей для юрлиц.
- За задержку отчёта не более чем на 10 дней законопроект предусматривает предупреждение или штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для юрлиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
- При нарушении срока представления отчёта на 11-30 дней штраф для граждан составит 1-1,5 тысячи рублей, для юрлиц — 20-30 тысяч. Нарушение срока более чем на 30 дней повлечёт штрафы в 2,5-3 тысячи и 40-50 тысяч рублей соответственно.
Кайф, прекрасные новости для ребят с аутсорса, чтобы наконец-то переехать
По сути, побор за работу с заграницей ввели
Вообще, интересно почему российские чиновники не пойдут по украинскому варианту с их ФОПами, ИП вполне себе можно в такое преобразовать, да и инструменты вроде тех же патентов налоговых (привет @Andrei Apanasik есть
Может еще кому пойти по украинскому сценарию?)
Вы по-аккуратнее. Призывы пойти по украинскому сценарию - это почти экстремизм.
А в чём разница между ФОП и ИП? На ИП можно из заграницы получать деньги. Нужно проходить валютный контроль, но если доходы по договору меньше 6м то всё относительно просто и делается через интернет банк.
ФОП намного менее зарегулирован, чем ИП, плюс нет абсурдных ограничений
На ИП, если нет сотрудников, то не вижу значимых ограничений. Даже нет обязанности вести бухгалтерский учёт. Валюту вообще без проблем получать. Обязанности конвертировать нет. Валютный контроль - тут уже от банка зависит.
Ходит усиленный слух что ИП в перспективе выпилят, останутся самозанятые и ООО, дело в НДСе, который ИП избегают.
А как зарплату перечисляют тем, кто официально работает на иностранные компании из России? И как эти люди налоги уплачивают?
Я не в теме, расскажите, если знаете.
ИП + УСН + пакет Бухгалтерии в банке.
Именно. При такой схеме у программиста налог выйдет 2-3% и это намного выгоднее любого кошелька.
Обычно оформлением банковского перевода, например СВИФТ, на счёт естественно, хотя могут и на карту
Ну там явно не кошельки используются. Сомневаюсь, что крупная компания при выплате зарплаты белой, будет перечислять ее на счёт FakeMoneyWallet или, прости господи, в крипте.
Кто работает официально, получает на счёт SWIFT переводом или, если есть представительство, то в рублях.
Кто работает фрилансером, тут уже давно открыл самозанятого или ИП и спокойно получает на счёт, или на крайний случай пайпал.
По сути закон рассчитан, на тех, кто шифруется и гоняет миллионы мимо кассы. И это явно не мамочки, которые тортики на заказ пекут.
Многие ребята с аутсорса спокойно работают через ИП и платят официальные налоги как самозанятые или УСН. После переезда их зарплата останется той же, а условия и цены - изменятся в худшую сторону. Какой смысл этого переезда с гордо поднятой головой?
Условия и цены у нас и так вполне европейские, цены в РФ на многие продукты выше чем на проклятом загнивающем западе, мы сами себе введи санкции и теперь радуемся низкому качеству и заоблачным ценам ;))
Условия и цены у нас и так вполне европейские
давайте сравним что нибудь из этого списка:
- сотовая связь
- домашний интернет
- стоимость пакета молока и десятка яиц
- стоимость бензина/дизельного топлива
- стоимость коммунальных платежей
- стоимость проезда в общественном транспорте
цены в РФ на многие продукты выше чем на проклятом загнивающем западе
на какие?
- сотовая связь
500 рублей безлимит по звонкам по стране, практически безлимит по Европе, СМС, ММС сколько угодно, интернет в Европе и роуминге, 10 гигабайт по стране, 5G, всё такое.
домашний интернет
1200 рублей за пакет на стабильные 1 гбит для всех подключённых к сети
стоимость пакета молока и десятка яиц
Яйца 8-12 рублей штука, молоко свежее 45 рублей, молоко в пакете 50 рублей за литр
стоимость бензина/дизельного топлива
Дорожает, особенно в последнее время, все пересаживаются на электрокары, т.к бесплатный паркинг, есть зарядки, и.т.д За пол года цены выросли на 20-25%, сейчас от 100 рублей за литр.
стоимость коммунальных платежей
В зависимости от места и дома, но их можно отслеживать и они реально идут на дело, в среднем от 6 тысяч до 10 тысяч рублей
стоимость проезда в общественном транспорте
Недавно подняли цены, до этого было 45 рублей на час по угловому билету или карточке жителя города, сейчас около 60 (проезд на всём общественном транспорте с любым количеством пересадок)
Цены на продукты питания значительно ниже, а их разнообразие выше, цены на технику в среднем выше, но сейчас кризис в технике и сложно дать оценку, цены по недвижимости на уровне между СПб и МСК
Это в Польше что ли?)
Да
Ну это только ваше мнение. Зачем вы так его выдаете как общее?
"Ну это только ваше мнение. Зачем..." - ну это еще и моё мнение. Т.е. вы уже не правы, говоря, что это только мнение Артёма. Какие тогда претензии к нему?
ну это еще и моё мнение
После переезда их зарплата останется той же, а условия и цены - изменятся в худшую сторону
Такими темпами скоро открою агентство по переезду в страны Восточной Европы (спойлер, тут цены ниже, чем в РФ)
зачем бежать с Титаника, если мы все равно все умрем?
Госдума последнее время хоть что то разрешила ? Одни запреты.
Заебись
Ну такое..
Незнание правильного толкования понятия «валежник» и правил его сбора может привести к административной и даже уголовной ответственности
https://russian.rt.com/russia/article/838253-valezhnik-les-ugolovnoe-delo
Что ни день, то новый штраф. Ну или ужесточение ответственности, на худой конец.
Скоро уже гулаг и тройки введут. Старый маразматик цепляется за власть всеми средствами. Чем больше запретов - тем легче угрожать и шантажировать. Фсбня вошла во вкус.
Иностранные кошельки - Абрамович, Тимченко, Маттиас Варниг, Дерипаска, Ротенберг
Относится и payoneer и payeer и advcash, skrill и тд короч
Как это скажется на криптоинвесторах?
Прямо скажется, деньги с западных бирж теперь выводить через обменники, да и те непонятно как будут жить в условиях этого закона.
Криптовалюта не платёжное средство, никак
Да, но вот вывод дс с продажи, подорожает.
Без какой бл отчетности? И так уже нужно информировать о счетах в банках и др фин организациях. (+скидывать обороты по этим счетам)
В 3ндфл и так указывается источник и сумма.
Дополнительный анальный зонд?
Когда они выедут штрафы за владение недвижимостью в миллиард рублей для чинов
Казна бы сильно обогатилась
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