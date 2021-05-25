Предприниматели разберут бизнес-кейсы в Telegram 16+
До старта осталось:
Суд в Москве оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент Статьи редакции
Компании назначили три штрафа по 2 млн рублей каждый.
- Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей Google за отказ удалить запрещённую информацию, пишет ТАСС.
- Суд признал компанию виновной в двух нарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП — по каждому из них Google оштрафовали на 2 млн рублей.
- 5 мая Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google за отказ удалить запрещённую в России информацию. По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Максимальный штраф, который грозит Google, составляет 20 млн рублей.
- 24 мая Google впервые подала иск к Роскомнадзору. Компания оспаривает требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент» на YouTube.
- В тот же день Роскомнадзор пригрозил компании замедлением трафика и дал сутки для удаления ссылок на запрещённые в России материалы.
862 просмотров
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 14, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 250482, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 25 May 2021 15:57:18 +0300", "is_special": false }
0
14 комментариев
Написать комментарий...
4
Когда-нибудь эти мерзавцы успокоятся? Придет время и все они ответят за преступления против интернета.
Ответить
3
А что там за "запрещённая информация" была, кто знает?
Ответить
3
Ну что Маск, как тебе такое? Инвестировать он собрался в Россию. И это у Гугла еще завода нет, забрать нечего.
Ответить
0
Гугл интересно оплачивает штрафы?
Ответить
Блоги компаний
Сравнение Rapids.ai с Pandas+Scikit-Learn
Исследование EY и Yandex.Cloud: облака в российских компаниях все чаще закупают не айтишники, а бизнес
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
Обзор «большого» iPad Pro…
Вы хотите мне продать пустой…
Саммит ЕС приостановил полёты в…
Whoosh запустил подписку с…
Минфин подтвердил, что «Почта…
В поддержку «Медузы» проведут…
Саммит ЕС приостановил полёты в…
Саммит ЕС приостановил полёты в…
Саммит ЕС приостановил полёты в…
Саммит ЕС приостановил полёты в…
Камеры ГИБДД подключат к…
Саммит ЕС приостановил полёты в…
Саммит ЕС приостановил полёты в…
Нужно ли ограничивать каршеринг?