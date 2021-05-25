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Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент Статьи редакции

Компании назначили три штрафа по 2 млн рублей каждый.

  • Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей Google за отказ удалить запрещённую информацию, пишет ТАСС.
  • Суд признал компанию виновной в двух нарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП — по каждому из них Google оштрафовали на 2 млн рублей.
  • 5 мая Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google за отказ удалить запрещённую в России информацию. По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Максимальный штраф, который грозит Google, составляет 20 млн рублей.
  • 24 мая Google впервые подала иск к Роскомнадзору. Компания оспаривает требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент» на YouTube.
  • В тот же день Роскомнадзор пригрозил компании замедлением трафика и дал сутки для удаления ссылок на запрещённые в России материалы.
Обновлено в 16:37. Google оштрафовали еще на 2 млн рублей по той же статье — общая сумма штрафов составила 6 млн рублей.

#новость #google #роскомнадзор

862 просмотров
14 14 комментариев
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Сергей Подгорный

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Можно список запрещенного контента?

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Vladislav Stan

4

Когда-нибудь эти мерзавцы успокоятся? Придет время и все они ответят за преступления против интернета. 

Ответить

MEGAtraXXXer666

Vladislav
1

Ну да…

Ответить

Матвей Синицин

Vladislav
1

а каких конкретно мерзавцев вы имеете в виду? )

Ответить

Алексей Рогаченко

3

А что там за "запрещённая информация" была, кто знает? 

Ответить

Vladislav Stan

Алексей
4

Наверняка что-то про дворец бункерного деда

Ответить

Сергей Туров

Алексей
0

Вроде, что про "призыв к экстремизму". Всё серьёзно)

Ответить

Вася Пражкин

3

Ну что Маск, как тебе такое? Инвестировать он собрался в Россию. И это у Гугла еще завода нет, забрать нечего.

Ответить

Viktor Mann

0

Переходим на Яндекс, бгг ? ))

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Николаев Александр

0

4 ляма в сутки?

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Агнец невинный

0

ха 4 млн - это юристам гугла поиграться - повеселиться просто

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Robert Coolige

0

Гугл интересно оплачивает штрафы?

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Вася Пражкин

Robert
0

В этом вопросе не Гугл решает..

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Артём Баженов

–1

Прикольно 😂

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