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Право
Евгения Евсеева

Генпрокурор округа Колумбия в США подал в суд на Amazon из-за нарушения антимонопольного законодательства Статьи редакции

Компания запрещает продавцам продавать товары на других платформах дешевле, чем у себя — это приводит к росту цен, утверждает иск.

  • Генпрокурор Карл Расин обвинил Amazon в антиконкурентной практике, которая привела к повышению цен для потребителей, пишет CNBC.
  • Согласно иску, Amazon запрещает продавцам предлагать товары на других платформах по более низким ценам. Как пишет издание, продавцы должны подписать соглашение, которое до 2019 года включало пункт, запрещающий продавать товары дешевле, чем на Amazon.
  • Иск утверждает, что Amazon удалила этот пункт, но заменила его положением о «справедливой ценовой политике» — оно позволяет компании «накладывать санкции» на продавцов, предлагающих товары по более низкой цене на конкурентной платформе.
  • Представитель Amazon заявил, что обвинения генпрокурора ошибочны —продавцы на платформе сами устанавливают цены на товары, которые они предлагают.
  • В ноябре 2020 года регулятор ЕС уведомил Amazon о нарушении законодательства — ритейлер использовал данные продавцов в своих интересах.
  • Еврокомиссия начала расследование против Amazon из-за подозрений в антиконкурентном поведении в 2019 году. В июле 2020 года главы Amazon, Google, Facebook и Apple выступили перед Конгрессом США по антимонопольному делу. В октябре после окончания расследования демократы из Конгресса назвали компании монополистами и предложили их разделить.

#новость #amazon

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Гигантов вряд ли прибавится, потому что все любят друг друга штрафовать и подавать на всех в суд

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Владислав Мальцев

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Да, представляю себе у нас иск госорганов к Роснефти, Газпрому, Сберу...

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Pasha Kislova

Владислав
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Дык недавно только был к Норникелю

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