Роскомнадзор не станет «замедлять» сервисы Google в России — штрафов пока достаточно Статьи редакции
Но если угрозы от какого-либо сервиса превысят пользу, будут «более радикальные меры».
- «Наказание деньгами в том числе связано с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях, отвечают за модерирование контента: он не убрал (запрещённую информацию), и компания пострадала деньгами», — сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов, передаёт РБК. Он отметил, что к сервису будут применять «более радикальные меры», если угрозы превысят пользу от него.
- 25 мая суд в Москве оштрафовал на 6 млн рублей Google за отказ удалить запрещённую информацию. 24 мая Роскомнадзор пригрозил компании замедлением трафика её сервисов и дал сутки для удаления ссылок на противоправный в России контент.
- 10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter, так как компания не удалила ссылки на противоправный контент, склоняющий несовершеннолетних к самоубийствам, с детской порнографией и о наркотиках.
- По словам главы ведомства, после этого к ним «вышли на связь» другие иностранные сервисы, названия которых Липов не раскрыл. Twitter должен представить Роскомнадзору данные об исполнении российского законодательства в первой декаде июня.
- 17 мая ведомство отменило «замедление» Twitter в проводном интернете, оставив на мобильном.
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