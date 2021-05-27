Суд Москвы оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции
Соцсеть оштрафовали по трём административным делам.
Таганский районный суд Москвы признал Twitter виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП, и назначил штраф в 3 млн рублей, пишет РБК.
Ещё по двум делам соцсеть оштрафована на 4 млн и на 2,5 млн рублей. Суд рассматривает шесть исков к Twitter. Общая сумма штрафов может вырасти до 24 млн рублей, сообщали в суде.
- 10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter, так как компания не удалила ссылки на противоправный контент, склоняющий несовершеннолетних к самоубийствам, с детской порнографией и о наркотиках.
- 2 апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации.
- 17 мая ведомство отменило «замедление» Twitter в проводном интернете, оставив на мобильном. Тогда ведомство «положительно оценило усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства».
Москва нашла новый источник доходов?)
Не москвичи зажрались, а госМосквы
Если меня через 10 лет спросят, что произошло в мае 2021, я отвечу, чуть слыша: "Суд оштрафовал твитер, ФБ, google и дозвался до роскомнадзора"
Кровососы никак не успокоятся. Пока все не будут в кандалах, фсбня и дед не остановятся
Я правильно понял, что ты недоволен тем, что государство потребовало удалить детскую порнографию?
Знаешь сколько расследований проводят по факту обнаружения таких материалов? Ведь каждый запечатлённый акт - преступление. Или главное удалить?
Каждый факт - стопроцентная уголовка! Каждое надо расследовать. И удалять по первому же требованию! Разве кто-то определял приоритеты, что главное, а что второстепенное? Или ты за то, чтобы это все висело в сети пока не расследуют? В чем смысл комментария твоего?
Ой, да все ради детей.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
"Живии, ИТ, живии"...
Скоро твиттерским можно будет и срок впаять за участие в деятельности нежелательной организации Twitter Inc.
Пытаться нагнуть компанию такого уровня штрафами в 9.5млн рублей = жопу пальцем пугать. Что за стадо клоунов 🤡
222 млн долларов у них чистая прибыль за прошлый год. При этом 192 млн юзеров, львиная доля из США.
Из РФ 300-500 тысяч пользователей всего, цена за рекламу в долларах копеечная. Так что относительно рекламных доходов рунета нормально оштрафовали. А если следующий штраф 24млн будет, то это уже вполне ощутимо.
Как хорошо, что всегда есть альтернативный источник дохода и можно самим ничего не производить.
Если меня через 10 лет спросят, что произошло в мае 2021, я отвечу, чуть слыша: "Суд оштрафовал твитер, ФБ, google и дозвался до роском надзора"
Мне вот крайне интересно.
Штрафы выписывают стабильно, да.
А их, эти самые штрафы, оплачивают или болт большой кладут?
У твиттера нет юрлица в россии, что они там штрафуют?
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