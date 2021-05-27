Право
Nazigul Jusupova

Суд Москвы оштрафовал ​Twitter на 9,5 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции

Соцсеть оштрафовали по трём административным делам.

Таганский районный суд Москвы признал Twitter виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП, и назначил штраф в 3 млн рублей, пишет РБК.

Ещё по двум делам соцсеть оштрафована на 4 млн и на 2,5 млн рублей. Суд рассматривает шесть исков к Twitter. Общая сумма штрафов может вырасти до 24 млн рублей, сообщали в суде.

Обновлено 14:30 Суд оштрафовал Twitter на 19 млн рублей. Всего за отказ удалить запрещённый контент компания должна выплатить 27,9 млн рублей.
  • 10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter, так как компания не удалила ссылки на противоправный контент, склоняющий несовершеннолетних к самоубийствам, с детской порнографией и о наркотиках.
  • 2 апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации.
  • 17 мая ведомство отменило «замедление» Twitter в проводном интернете, оставив на мобильном. Тогда ведомство «положительно оценило усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства».

#новость #twitter

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24 24 комментария
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24 комментария
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Mariya Belokopytova

5

Москва нашла новый источник доходов?)

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Mariya
1

Не москвичи зажрались, а госМосквы

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MyTxtWebPage

MyTxtWebPage
0

Если меня через 10 лет спросят, что произошло в мае 2021, я отвечу, чуть слыша: "Суд оштрафовал твитер, ФБ, google и дозвался до роскомнадзора"

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Vladislav Stan

Mariya
1

фсбня нашла новый источник упоения вседозволенностью

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Vladislav Stan

4

Кровососы никак не успокоятся. Пока все не будут в кандалах, фсбня и дед не остановятся

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Дмитрий Дмитриев

Vladislav
–6

Я правильно понял, что ты недоволен тем, что государство потребовало удалить детскую порнографию?

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MEGAtraXXXer666

Дмитрий
2

Знаешь сколько расследований проводят по факту обнаружения таких материалов? Ведь каждый запечатлённый акт - преступление. Или главное удалить?

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Дмитрий Дмитриев

MEGAtra…
–2

Каждый факт - стопроцентная уголовка! Каждое надо расследовать. И удалять по первому же требованию! Разве кто-то определял приоритеты, что главное, а что второстепенное? Или ты за то, чтобы это все висело в сети пока не расследуют? В чем смысл комментария твоего?

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Vladislav Stan

Дмитрий
0

Ой, да все ради детей. 

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Julia Eronina

2

"Живии, ИТ, живии"...

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MyTxtWebPage

Julia
0

#Роскомнадзорверниденьгитвитеру

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Михаил Б

2

Скоро твиттерским можно будет и срок впаять за участие в деятельности нежелательной организации Twitter Inc. 

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Ar AbduRashid

Михаил
0

ИноСМИ 😁

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Сергей Милосердов

0

Да хватит уже а

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Микола Петюх

0

ТВИТЕР ТАКОЙ:

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Giorgiy Kiladze

0

Пытаться нагнуть компанию такого уровня штрафами в 9.5млн рублей = жопу пальцем пугать. Что за стадо клоунов 🤡

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Регина

Giorgiy
0

Им главное денег сорвать))

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Максим Мишин

Giorgiy
0

222 млн долларов у них чистая прибыль за прошлый год. При этом 192 млн юзеров, львиная доля из США. 
Из РФ 300-500 тысяч пользователей всего, цена за рекламу в долларах копеечная. Так что относительно рекламных доходов рунета нормально оштрафовали. А если следующий штраф 24млн будет, то это уже вполне ощутимо.

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Marina Dv

0

Как хорошо, что всегда есть альтернативный источник дохода и можно самим ничего не производить.

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MyTxtWebPage

0

Если меня через 10 лет спросят, что произошло в мае 2021, я отвечу, чуть слыша: "Суд оштрафовал твитер, ФБ, google и дозвался до роском надзора"

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Ar AbduRashid

0

Мне вот крайне интересно.
Штрафы выписывают стабильно, да.
А их, эти самые штрафы, оплачивают или болт большой кладут?

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Кигхриль Vselensky

0

У твиттера нет юрлица в россии, что они там штрафуют?

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Михаил Б

Кигхриль
0

Они призвали на неделе все зарубежные IT открыть представительства в РФ, и для затравки сразу обложили их штрафами, как был намекая: "а может ну его этот российский рынок нафиг, а?"

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Илья Шишкунов

–3

Жаль, что другие правительства не хотят выжигать эту помойку 

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