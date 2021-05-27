Правительство предложило штрафовать магазины за сбор «избыточных» персональных данных покупателей Статьи редакции
Премьер-министр назвал «избыточными» адрес электронной почты, номер телефона и другие сведения.
- Правительство России разработало поправки в закон «О защите прав потребителей» и в административный кодекс, чтобы ввести штрафы для магазинов за сбор лишних данных о покупателях.
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что «под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», что по закону не обязательно.
- Члены правительства рассмотрят поправки в Кодекс об административных правонарушениях на заседании 27 мая.
"Премьер-министр назвал «избыточными» адрес электронной почты, номер телефона и другие сведения."
Т.е. подтверждать заказ теперь не надо, как и высылать номер заказа в курьерке и номер телефона курьера.
Адрес тоже лишний, пусть все едут за самовывозом в ваш магазин.
E-mail тоже не нужен, ведь зачем отправлять покупателю электронный чек? ))
Забавные ребята..
Вырвано из контекста, чтобы комментаторы накидали побольше гневных коментов. Что в источнике:
Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках. Даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно. Понятно, что нужно указать имя и фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию. Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения.
Абсолютно ясно что речь шла не о доставке из магазина, а о совершенно другом.
Распространенный корабль
Избыточные персональные данные и долбанутые правила их использования сейчас требуют все, в том числе и банки.
А вы, батенька, оптимист. Если бы всё делалось для удобства потребителей, как в Европе, то вопросов бы не было. Но в этой стране у подобных мер как правило мотивы совершенно другие) Потому люди и напряглись, ибо вывернуть такие размытые формулировки в конечном итоге можно как угодно.
Вчера мвидео отказывались продавать зарядку магсейф пока не скажу номер телефона и фамилию имя.
то что меня зовут не Брюс Уейн они проверить конечно не могут а вот номер телефона пришлось оставить
Ага, в нормальных странах выполнение законов обеспечивается только пряниками, безо всяких там кнутов!
Мужики покурили, сейчас отойдут и нормальный закон придумают, я в них верю
Без почты/телефона - а как ещё авторизовываться, типа анонимно?
Ты же вроде "умный человек", почитай источник.
🤔 Мдэ, наши ети ентернеты и компуктеры... Надо запретить кнопку "отправить" - она излишняя и принуждает людей к действию! А принуждать то нельзя... Правильно, лучше лезть туда, куда не понимаешь и не разобрался... Фин пирамиды - не такое зло, в принципе, занимаются тем же, чем и правительство 🤣🤣🤣👌
Правительство предложило оштрафовать правительство за принятие избыточных законов
Биометрия - разумное? Для магазинов? Ты серьёзно сейчас?
Предметный лолипоп
Разве в статье шла речь о доставке? Говорилось о бизнесе в общем
Имя, email или телефон - разумный минимум. Адрес при доставке. Правильной дорогой идете товарищи! (с)
Премьер-министр назвал «избыточными» адрес электронной почты, номер телефона и другие сведения.
Причем тут закон и бизнес в этом контексте? В законе не написано брать номера телефонов значит не обязательно=не надо, а то штраф? Как правительство будет определять, что избыточные данные, а что нет? И какого черта они вообще собрались это определять?
Блоги компаний
Показать еще