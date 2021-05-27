Право
Маша Цепелева

Правительство предложило штрафовать магазины за сбор «избыточных» персональных данных покупателей Статьи редакции

Премьер-министр назвал «избыточными» адрес электронной почты, номер телефона и другие сведения.

  • Правительство России разработало поправки в закон «О защите прав потребителей» и в административный кодекс, чтобы ввести штрафы для магазинов за сбор лишних данных о покупателях.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что «под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», что по закону не обязательно.
  • Члены правительства рассмотрят поправки в Кодекс об административных правонарушениях на заседании 27 мая.

Понятно, что нужно указать имя и фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию.

Михаил Мишустин
премьер-министр России

#новость

819 просмотров
20 20 комментариев
7
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Константин Шукалов

2

"Премьер-министр назвал «избыточными» адрес электронной почты, номер телефона и другие сведения."

Т.е. подтверждать заказ теперь не надо, как и высылать номер заказа в курьерке и номер телефона курьера. 

Адрес тоже лишний, пусть все едут за самовывозом в ваш магазин.

E-mail тоже не нужен, ведь зачем отправлять покупателю электронный чек? ))

Забавные ребята..

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Igor Filippov

Константин
15

Вырвано из контекста, чтобы комментаторы накидали побольше гневных коментов. Что в источнике:

 Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках. Даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно. Понятно, что нужно указать имя и фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию. Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения.

Абсолютно ясно что речь шла не о доставке из магазина, а о совершенно другом.

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Распространенный корабль

Igor
1

Избыточные персональные данные и долбанутые правила их использования сейчас требуют все, в том числе и банки. 

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Николай Глущенко

Igor
–3

А вы, батенька, оптимист. Если бы всё делалось для удобства потребителей, как в Европе, то вопросов бы не было. Но в этой стране у подобных мер как правило мотивы совершенно другие) Потому люди и напряглись, ибо вывернуть такие размытые формулировки в конечном итоге можно как угодно.

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Blackrock

Константин
0

Вчера мвидео отказывались продавать зарядку магсейф пока не скажу номер телефона и фамилию имя.
то что меня зовут не Брюс Уейн они проверить конечно не могут а вот номер телефона пришлось оставить

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Фактический торшер

4

Штрафы, штрафы, штрафы...

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bastardos_no_pasaran

Фактический
0

Ага, в нормальных странах выполнение законов обеспечивается только пряниками, безо всяких там кнутов!

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Дмитрий Галыгин

2

Мужики покурили, сейчас отойдут и нормальный закон придумают, я в них верю

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умный человек

1

Без почты/телефона - а как ещё авторизовываться, типа анонимно?

Ответить

Igor Filippov

умный
1

Ты же вроде "умный человек", почитай источник.

Ответить

умный человек

Igor
0

Фраерок, я пост читал, а в источнике как-то по-другому написано?

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Ермаков Владимир

1

🤔 Мдэ, наши ети ентернеты и компуктеры... Надо запретить кнопку "отправить" - она излишняя и принуждает людей к действию! А принуждать то нельзя... Правильно, лучше лезть туда, куда не понимаешь и не разобрался... Фин пирамиды - не такое зло, в принципе, занимаются тем же, чем и правительство 🤣🤣🤣👌

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Goddard Targarten

1

Правительство предложило оштрафовать правительство за принятие избыточных законов

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Предметный лолипоп

0

Там говорят х5 во всю биометрию подсасывают, одно из немногих разумных предложений

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Vasiliy Gorin

Предметный
–1

Биометрия - разумное? Для магазинов? Ты серьёзно сейчас?

Ответить

Предметный лолипоп

Vasiliy
1

Разве в статье шла речь о доставке? Говорилось о бизнесе в общем

Ответить

Captain

0

Имя, email или телефон - разумный минимум. Адрес при доставке. Правильной дорогой идете товарищи! (с)

Ответить

Шизоидная обезьяна

Captain
0

Премьер-министр назвал «избыточными» адрес электронной почты, номер телефона и другие сведения.

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Алексей Бабенков

0

Причем тут закон и бизнес в этом контексте? В законе не написано брать номера телефонов значит не обязательно=не надо, а то штраф? Как правительство будет определять, что избыточные данные, а что нет? И какого черта они вообще собрались это определять?

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Владимир Владимир

0

Вот честно! Зае...!

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