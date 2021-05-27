{"id":3591,"title":"\u0422\u0435\u0441\u0442: \u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u0435\u0435 \u2014 Pornhub \u0438\u043b\u0438 \u00ab\u0412\u0438\u043a\u0438\u043f\u0435\u0434\u0438\u044f\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=3591&url=https:\/\/vc.ru\/special\/metrics&hash=9727bbb20f81f9d8a0231db4f97ef6dbc582acdd43539fa3daeae3dba4a9e976","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
Евгений Делюкин

«Наказание деньгами»: как Роскомнадзор борется с Google, Twitter, TikTok и другими соцсетями этой весной Статьи редакции

Пока самые крупные штрафы у Twitter — на 27,9 млн рублей и Facebook — на 26 млн.

1 1 комментарий
Форум
25 просмотров

25 и 27 мая суд в Москве рассмотрел сразу несколько дел против Twitter, TikTok, Google и Facebook. Их признали виновными в неудалении запрещённой в России информации. Ещё раньше штрафы получили эти соцсети, а также Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» — за неудаление постов об акциях протестов в январе.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов, говоря о возможных санкциях для сервисов, сказал — пока «штрафов достаточно»: «Наказание деньгами в том числе связано с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях, отвечают за модерирование: он не убрал, и компания пострадала деньгами». Но если угрозы от соцсети превысят пользу, возможны «более радикальные меры» — как «замедление» Twitter.

Twitter

  • 2 апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за систематические отказы удалять противоправный контент. Соцсеть получила штрафы по трём протоколам: на 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей соответственно.
  • 27 мая московский суд рассмотрел ещё шесть протоколов на 19 млн рублей в сумме.

Google

  • 25 мая компанию оштрафовали на 6 млн рублей — три протокола по 2 млн рублей каждый.
  • 27 мая суд назначил штраф ещё на 3,5 млн рублей.

Facebook

  • 25 мая суд оштрафовал соцсеть за восемь нарушений на 26 млн рублей: по двум из них штраф составил 4 млн рублей, в остальных шести — по 3 млн рублей.

TikTok

Telegram

«ВКонтакте»

  • 9 марта соцсеть получила штраф на 1,5 млн рублей.
  • 12 мая суд назначил штраф на такую же сумму.

«Одноклассники»

  • 5 марта соцсеть получила два протокола на 4 млн рублей.

#штрафы #роскомнадзор

1 1 комментарий
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u044b","\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 251467, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 May 2021 20:31:14 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Григорий Козак

0

Да запретить из надо, один вред.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Что такое портфельная теория Марковица. Рассказывает персональный брокер
Знаменитый экономист получил Нобелевскую премию за разработку портфельной теории. Рассказываем про основные принципы, з…
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте Устойчивые города: Москва
В Москве проходит ежегодная иммунизация лис и других диких плотоядных против бешенства.
Selectel
Подписан
Отписаться
Компания экс-президента Intel работает над 5-нм процессорами
Компания Ampere примерно год назад анонсировала новые процессоры, которые заметно повысят производительность оборудован…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Маркетологов к стенке
за день
«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля без места водителя
Артем Голендберг
за неделю
Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta
Комментарии

Шамиль Джанболатов

ЕС проведёт антимонопольное…

Сергей Исаев

«Альфа-Банк»: на меня оформили…

Юрий

Передумал покупать телефон на…

Шамиль Джанболатов

ЕС проведёт антимонопольное…

Evil good

Сервис телемедицины на основе…

Alexander Veber

Amazon представила «будки для…

Небольшой жёлтый…

Amazon представила «будки для…

Александр Якунин

Amazon представила «будки для…

Project News

Amazon представила «будки для…

Илья Попов

В книге фон Брауна «Марсианский…

Андрей Байкалов

Amazon представила «будки для…

Julia Eronina

Мне не понравилось обучение в…

Шамиль Джанболатов

Ozon выкупил банк «Оней» у…

Evil good

Amazon представила «будки для…

Julia Eronina

Мне не понравилось обучение в…

Dmitry Yashin

МТС начнёт автоматически…

Илья

Как я продал успешный бизнес…

Шамиль Джанболатов

Ozon выкупил банк «Оней» у…

Антон Морозов

Правительство предложило…

Ипполит Воробьянинов

МТС начнёт автоматически…
null