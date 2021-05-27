Пока самые крупные штрафы у Twitter — на 27,9 млн рублей и Facebook — на 26 млн.

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25 и 27 мая суд в Москве рассмотрел сразу несколько дел против Twitter, TikTok, Google и Facebook. Их признали виновными в неудалении запрещённой в России информации. Ещё раньше штрафы получили эти соцсети, а также Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» — за неудаление постов об акциях протестов в январе.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов, говоря о возможных санкциях для сервисов, сказал — пока «штрафов достаточно»: «Наказание деньгами в том числе связано с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях, отвечают за модерирование: он не убрал, и компания пострадала деньгами». Но если угрозы от соцсети превысят пользу, возможны «более радикальные меры» — как «замедление» Twitter.

Twitter

2 апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за систематические отказы удалять противоправный контент. Соцсеть получила штрафы по трём протоколам: на 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей соответственно.

27 мая московский суд рассмотрел ещё шесть протоколов на 19 млн рублей в сумме.

Google

25 мая компанию оштрафовали на 6 млн рублей — три протокола по 2 млн рублей каждый.



27 мая суд назначил штраф ещё на 3,5 млн рублей.

Facebook

25 мая суд оштрафовал соцсеть за восемь нарушений на 26 млн рублей: по двум из них штраф составил 4 млн рублей, в остальных шести — по 3 млн рублей.

TikTok

6 апреля штраф составил 2,6 млн рублей.

27 мая суд назначил штраф на 1,5 млн рублей.

Telegram

12 мая суд оштрафовал мессенджер на 5 млн рублей.

«ВКонтакте»

9 марта соцсеть получила штраф на 1,5 млн рублей.

12 мая суд назначил штраф на такую же сумму.

«Одноклассники»