Минцифры предложило бизнесу без согласия пользователей передавать их обезличенные данные для разработки ИИ Статьи редакции
Исключение — данные силовиков и участников судопроизводства.
- Минцифры подготовило третью версию законопроекта об обороте обезличенных персональных данных, сообщает «Коммерсант».
- В новых поправках бизнес будет обязан передавать обезличенные персональные данные государству «для государственного и муниципального управления».
- Разработчики программ на базе искусственного интеллекта смогут получить обезличенные данные бесплатно через три года. В каком виде представители бизнеса будут передавать информацию — не ясно.
- Нельзя будет обезличивать персональные данные без согласия только у сотрудников силовых ведомств, судей, потерпевших, свидетелей и других участников судопроизводства.
- В министерстве утверждают, что в новой версии учли некоторые предложения Ассоциации больших данных, в которую входят «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком», oneFactor.
- В законопроекте недостаточно информации о том, что считать обезличенными данными, как и в каком виде их надо передавать, и если принять документ, это «может привести к снижению приватности и безопасности данных пользователей», передаёт «Коммерсант» слова представителя «Яндекса».
- В минцифры прокомментировали изданию, что законопроект одобрил профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Далее будет рассматривать Госдума.
Все мы понимаем, какой искусственный интеллект они хотят построить, чтобы вечно управлял страной
Минцфиры предложило бизнесу обезличивать персональные данные россиян без их согласия и отдавать для товарища майора
Исправил.
А когда у товарища майора будет повышение то? Засиделся он что-то
Странно. Обезличенные, кроме данных полицейских и пр. Я правильно понимаю, что лучше когда регаешься указывать, что ты работаешь в органах?
И судишься с соседом, ТСЖ, администрацией, Пятерочкой и Сбером. Прям в подписи или разделе "о себе": присоединяйтесь к моему иску А40-38447/2021, ищу юриста в дело 02-2844/2020, 02-1139/2021...
В жопу 152 ст ФЗ, в жопу всё.
Скоро мы будем батарейками для ИИ как в матрице
будем батарейками для ИИ как в матрице
Так было нужно для базы сюжета.
На самом деле ИИ вряд ли будет нуждаться в людях (ну может тыща-другая).
Исключение — данные силовиков и участников судопроизводства
Ну то есть если разобраться, то нихера они не обезличенные. Ясн.
об обороте обезличенных персональных данных
Оборот алкоголя, наркотиков и контрафакта контролируем, теперь давайте еще один оборот регулировать
Увы, от этого никуда не деться. Если только в шифропанки заделаться, но жить так неудобно.
Когда-то существовал сайт с базой данных жителей нашей области. И если человек там непробивался, то это означало, что он из силовых структур. Например, знаем квартиру, знаем что в ней проживает 4 человека. Ищем этот адрес и видим что в квартире только 3 человека, следовательно четвертый скорее всего мент.
Похоже, скоро снова будет в почете быть судимым:)
Судимый, значит свободный:)
Учитывая, что все компании эти данные в разном формате собирают, скорее всего получат кучу мусорных данных, которые надо будет хранить и чистить.
Комментарий удален
Да не переживайте вы так, наши данные и так везде уже передаются, а скоро и в интернет по QR коду из электронного паспорта входить будем.
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