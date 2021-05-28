Право
Маша Цепелева

Минцифры предложило бизнесу без согласия пользователей передавать их обезличенные данные для разработки ИИ Статьи редакции

Исключение — данные силовиков и участников судопроизводства.

  • Минцифры подготовило третью версию законопроекта об обороте обезличенных персональных данных, сообщает «Коммерсант».
  • В новых поправках бизнес будет обязан передавать обезличенные персональные данные государству «для государственного и муниципального управления».
  • Разработчики программ на базе искусственного интеллекта смогут получить обезличенные данные бесплатно через три года. В каком виде представители бизнеса будут передавать информацию — не ясно.
  • Нельзя будет обезличивать персональные данные без согласия только у сотрудников силовых ведомств, судей, потерпевших, свидетелей и других участников судопроизводства.
  • В министерстве утверждают, что в новой версии учли некоторые предложения Ассоциации больших данных, в которую входят «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком», oneFactor.
  • В законопроекте недостаточно информации о том, что считать обезличенными данными, как и в каком виде их надо передавать, и если принять документ, это «может привести к снижению приватности и безопасности данных пользователей», передаёт «Коммерсант» слова представителя «Яндекса».
  • В минцифры прокомментировали изданию, что законопроект одобрил профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Далее будет рассматривать Госдума.

#новость #законы

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19 19 комментариев
8
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Ilya Ilchenko

8

Все мы понимаем, какой искусственный интеллект они хотят построить, чтобы вечно управлял страной

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Raimond Vladimirov

6

Минцфиры предложило бизнесу обезличивать персональные данные россиян без их согласия и отдавать для товарища майора 

Исправил.

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Максим Гурушкин

Raimond
2

А когда у товарища майора будет повышение то? Засиделся он что-то

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Громадный корабль

6

Так если данные 'обезличены', чего б и данные мусоров не передавать? 

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Сергей Шурупов

4

Странно. Обезличенные, кроме данных полицейских и пр. Я правильно понимаю, что лучше когда регаешься указывать, что ты работаешь в органах?

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Александр Привалов

Сергей
1

И судишься с соседом, ТСЖ, администрацией, Пятерочкой и Сбером. Прям в подписи или разделе "о себе":  присоединяйтесь к моему иску А40-38447/2021, ищу юриста в дело 02-2844/2020, 02-1139/2021...

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Марат Байгильдин

2

Естественно обезличивать никто ничего не будет!

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Алексей Афанасьев

2

В жопу 152 ст ФЗ, в жопу всё.
Скоро мы будем батарейками для ИИ как в матрице

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MEGAtraXXXer666

Алексей
0

Скоро?

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Поджог Сараев

Алексей
0

будем батарейками для ИИ как в матрице

Так было нужно для базы сюжета.
На самом деле ИИ вряд ли будет нуждаться в людях (ну может тыща-другая).

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Александр Привалов

2

Исключение — данные силовиков и участников судопроизводства

Ну то есть если разобраться, то нихера они не обезличенные. Ясн.

об обороте обезличенных персональных данных

Оборот алкоголя, наркотиков и контрафакта контролируем, теперь давайте еще один оборот регулировать

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Fyodor

1

Увы, от этого никуда не деться. Если только в шифропанки заделаться, но жить так неудобно.

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Первоначальный Орзэмэс

1

"Минцифры предложило" и "В новых поправках сохранилось требование передавать обезличенные персональные данные государству". Так предложило или обязало?

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Против Спама

1

Когда-то существовал сайт с базой данных жителей нашей области. И если человек там непробивался, то это означало, что он из силовых структур. Например, знаем квартиру, знаем что в ней проживает 4 человека. Ищем этот адрес и видим что в квартире только 3 человека, следовательно четвертый скорее всего мент. 

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Примитивный Денис

1

Новая обязанность бизнеса, новые функции сотрудников и/или доп. расходы на услуги подрядчиков/посредников/операторов. Надеюсь, что с малого бизнеса ничего такого требовать не будут.

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Против Спама

0

Похоже, скоро снова будет в почете быть судимым:) 
Судимый, значит свободный:) 

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Anton Gamskiy

0

Учитывая, что все компании эти данные в разном формате собирают, скорее всего получат кучу мусорных данных, которые надо будет хранить и чистить.

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Комментарий удален

Sollisa

0

Что стоит твоя свобода?

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Nafters Rostenger

0

Да не переживайте вы так, наши данные и так везде уже передаются, а скоро и в интернет по QR коду из электронного паспорта входить будем.

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