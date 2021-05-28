Право
Nazigul Jusupova

Место в «Иннополисе» и риски иноагентства для Wikipedia: в Госдуме обсудили законопроект о филиалах ИТ-компаний в России Статьи редакции

Законопроект поможет российским регуляторам взаимодействовать с зарубежными ИТ-компаниями, считают авторы.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал поддержать законопроект в первом чтении. Закон обяжет интернет-площадки с аудиторией свыше 500 тысяч человек в сутки открывать филиалы в России.

  • «Иннополис» предложил иностранным компаниям свою площадку. По словам вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, инновационный центр готов предложить как офлайн-, так и цифровое резидентство.

  • Во время обсуждения законопроекта директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко предложил упростить регистрацию иностранных ИТ-компаний. По его словам, регистрация с личным присутствием может стать сложной из-за ситуации с Covid-19.
  • На заседании присутствовали представители ИТ-компаний AliExpress, Wikipedia, iHerb, Huawei Technologies. iHerb и AliExpress заявили, что выполнили требования законопроекта о локализации.
  • Директор некоммерческого партнерства «Викимедиа ру» Станислав Козловский во время обсуждения заявил, что Wikipedia может получить статус иностранного агента, если откроет официальное представительство. Wikipedia — некоммерческая организация, ее российское отделение существует на пожертвования пользователей.
  • Автор законопроекта депутат Александр Хинштейн сообщил, что законопроект поможет вести диалог с зарубежными компаниями, который, по его словам, «зачастую односторонний». В пример он привел ситуацию с Twitter, которой Роскомнадзор направил требования об удалении запрещённого контента, но соцсеть не отреагировала.
  • Первое чтение законопроекта запланировано на 1 июня. Депутаты намерены принять его во всех трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы.

Сейчас под требование закона подпадают около 20 зарубежных информационных ресурсов: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Google, WhatsApp и другие.

По словам Хинштейна, при несоблюдении требований компаниям запретят размещать рекламу, ограничат платежи и переводы через их ресурс. Также могут отключить от поисковиков, замедлить трафик работы или заблокировать.

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Вопрос, а чего вк/одноклассники/мейл/яндекс не замедляют, не стращают заблокировать?

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Raimond Vladimirov

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Ну если википедию объявят иноагентом, тогда совсем поехали 

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