Законопроект поможет российским регуляторам взаимодействовать с зарубежными ИТ-компаниями, считают авторы.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал поддержать законопроект в первом чтении. Закон обяжет интернет-площадки с аудиторией свыше 500 тысяч человек в сутки открывать филиалы в России.

«Иннополис» предложил иностранным компаниям свою площадку. По словам вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, инновационный центр готов предложить как офлайн-, так и цифровое резидентство.

Во время обсуждения законопроекта директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко предложил упростить регистрацию иностранных ИТ-компаний. По его словам, регистрация с личным присутствием может стать сложной из-за ситуации с Covid-19.

На заседании присутствовали представители ИТ-компаний AliExpress, Wikipedia, iHerb, Huawei Technologies. iHerb и AliExpress заявили, что выполнили требования законопроекта о локализации.

Директор некоммерческого партнерства «Викимедиа ру» Станислав Козловский во время обсуждения заявил, что Wikipedia может получить статус иностранного агента, если откроет официальное представительство. Wikipedia — некоммерческая организация, ее российское отделение существует на пожертвования пользователей.



Автор законопроекта депутат Александр Хинштейн сообщил, что законопроект поможет вести диалог с зарубежными компаниями, который, по его словам, «зачастую односторонний». В пример он привел ситуацию с Twitter, которой Роскомнадзор направил требования об удалении запрещённого контента, но соцсеть не отреагировала.

Первое чтение законопроекта запланировано на 1 июня. Депутаты намерены принять его во всех трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы.

Сейчас под требование закона подпадают около 20 зарубежных информационных ресурсов: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Google, WhatsApp и другие.

По словам Хинштейна, при несоблюдении требований компаниям запретят размещать рекламу, ограничат платежи и переводы через их ресурс. Также могут отключить от поисковиков, замедлить трафик работы или заблокировать.