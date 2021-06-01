Госдума поддержала в первом чтении законопроект, обязывающий крупные ИТ-компании открывать представительства в России Статьи редакции
Под него попадают многие соцсети и мессенджеры, а за нарушение требований их могут исключить из поисковой выдачи или заблокировать.
Если «законопроект о приземлении» примут, ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в России обяжут открыть филиалы для взаимодействия с госструктурами.
Законопроект распространяется на компании, «связанные» с Россией: на их ресурсах публикуется информация на русском языке или языке республик и народов РФ или распространяется реклама, направленная на россиян. Под требования попадают и лица, обрабатывающие данные пользователей России или получающие денежные средства от российских физических и юридических лиц.
Реестр таких компаний будет вести Роскомнадзор. Всех, кто попадёт в него, обяжут создать личный кабинет на сайте регулятора.
Под действие закона попадают многие соцсети (Facebook, Instagram, Twitter), иностранные СМИ, пишущие на русском языке, и другие крупные компании, например, Google и Amazon. Он также направлен не только на сами компании, но и на тех, кто с ними связан: кредитные организации, операторов поисковых систем, рекламораспространителей, рекламодателей, платёжных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи, иностранных поставщиков платёжных услуг, операторов персональных данных.
Кроме того, в документе предусмотрены «меры понуждения» для иностранных компаний, не выполняющих требования властей. В их число входят:
- Маркировка ресурсов в поисковиках и на самих ресурсов о неисполнении ими законодательства.
- Запрет рекламировать такие ресурсы в России.
- Запрет на размещение на таких ресурсах рекламы, ориентированной на россиян.
- Включение в перечень лиц, которым запрещается принимать денежные переводы и платежи.
- Исключение из поисковой выдачи.
- Запрет на сбор и передачу персональных данных.
- Частичная или полная блокировка.
При первом нарушении к компаниям планируется применять только первые четыре «меры понуждения». В случае невыполнения требований устранить первое нарушение в течение 30 дней, Роскомнадзор может применить и все остальные санкции.
По мнению авторов, эти меры «упорядочат работу массовых иностранных интернет-сервисов» и «обеспечат защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект подготовили по поручению Владимира Путина.
Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор России Алексей Пушков. О внесении в Госдуму законопроекта 21 мая сообщил Александр Хинштейн.
Как же они боятся потерять думское кресло, готовы Сатану в десна целовать. Может ит компании уже объединятся и пошлют этих упырей?
пошлют, чтобы на следующий день получить статус "экстремистская организация" или вроде того? ну-ну, размечтались...
За нарушение потребуют от Google исключить Google из поисковой выдачи Google, лол
У GDPR почти такое же требование есть (весь евросоюз), это общий тренд. Все хотят, чтобы нормально делились баблом в первую очередь. Блокировать сайты и штрафовать - представительство не нужно.
А телеграмм интересно есть офис в РФ
Нет
Не будет. Мне кажется, им насрать, если их снова "заблокировать" захотят
Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор России Алексей Пушков.
Оооо самая мякотка из числа вредителей, клейма негде ставить на каждом
Оу, Сергей Михайлович Боярский, сын Михаила Боярского. Вот уж семья талантами богата! Такие мужи, такие законы!
Наверное, скоро, Гугл и прочие компании устанут, и заблокируют РФ 😑
Волшебный Филипп
Давно уже устали именно по этому нет доставки, нет брендов и и т.д. а как следствие рост контрафакта и серого товара провезенного в жопах ловкачей и торгующих с грузовиков айфонами. В этом суть железного занавеса СССР.
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Интересно, Google после этого исключит из поисковой выдачи Роскомнадзор и все его выползки? Если да, то это будет эпик-фейл. Собственно, после таких вот предложений, со стороны потерявших берега кадавров и прочих упырей, должны быть забанены навечно все их ресурсы, карты, загран и дип. паспорта и наворованное заграничное имущество. Мне кажется, это будет правильный поворот Колеса Сансары.
мдя. вот если гос-во заинтересовано в выгоде какой-то законы примут за 2 дня. а если тут интерес народа прослеживается, то и не жди, что одобрят и примут.
Надоели вы со своими запретами , мир летит вперёд и время размажет ваши запреты !)
У молодежи крутой потенциал !! Молодые не понимают почему им нужно быть пионером и вернутся в ссср )) они там не были но зато они много знают и форматную систему ))
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Чисто гипотетически, как заставить Гугл исключить Гугл из поисковой выдачи Гугл? Или если убрать Фейсбук из поисковой выдачи Яндекса, то количество посетителей из России резко упадет, потому что никто не знает адрес Фейсбук? В общем, опять молодцы!.. :)
Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и иже с ними...Готова отбиваться от нападок Роскомнадзора и "взаимодействовать с госструктурами" в ваших представительствах. Можно в одном. На всех. Могу изменять голос и имитировать работу целого офиса...
В общем, вы знаете, где меня искать.
Вот дебилы, ... присвоили себе русский язык на голубом глазу. Да послушай ваши высказывания и заседания, мудилы, русский язык первым делом бы сбежал от вас.
Дабы потроллить, можно открыть пердставительство в каком нибудь Усть-Пиздюйске на дальнем востоке с населением в 1000 человек. И на аренде сэкономят.
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