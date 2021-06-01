Под него попадают многие соцсети и мессенджеры, а за нарушение требований их могут исключить из поисковой выдачи или заблокировать.

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Если «законопроект о приземлении» примут, ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в России обяжут открыть филиалы для взаимодействия с госструктурами.

Законопроект распространяется на компании, «связанные» с Россией: на их ресурсах публикуется информация на русском языке или языке республик и народов РФ или распространяется реклама, направленная на россиян. Под требования попадают и лица, обрабатывающие данные пользователей России или получающие денежные средства от российских физических и юридических лиц.

Реестр таких компаний будет вести Роскомнадзор. Всех, кто попадёт в него, обяжут создать личный кабинет на сайте регулятора.

Под действие закона попадают многие соцсети (Facebook, Instagram, Twitter), иностранные СМИ, пишущие на русском языке, и другие крупные компании, например, Google и Amazon. Он также направлен не только на сами компании, но и на тех, кто с ними связан: кредитные организации, операторов поисковых систем, рекламораспространителей, рекламодателей, платёжных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи, иностранных поставщиков платёжных услуг, операторов персональных данных.

Кроме того, в документе предусмотрены «меры понуждения» для иностранных компаний, не выполняющих требования властей. В их число входят:

Маркировка ресурсов в поисковиках и на самих ресурсов о неисполнении ими законодательства.

Запрет рекламировать такие ресурсы в России.

Запрет на размещение на таких ресурсах рекламы, ориентированной на россиян.

Включение в перечень лиц, которым запрещается принимать денежные переводы и платежи.

Исключение из поисковой выдачи.

Запрет на сбор и передачу персональных данных.

Частичная или полная блокировка.

При первом нарушении к компаниям планируется применять только первые четыре «меры понуждения». В случае невыполнения требований устранить первое нарушение в течение 30 дней, Роскомнадзор может применить и все остальные санкции.

По мнению авторов, эти меры «упорядочат работу массовых иностранных интернет-сервисов» и «обеспечат защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект подготовили по поручению Владимира Путина.