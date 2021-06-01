Право
Маша Цепелева

Депутаты поддержали законопроект о едином счётчике интернет-аудитории в России Статьи редакции

Закон нужен, чтобы сравнивать аудиторию разных сайтов и сопоставлять со зрителями телеканалов, говорится в пояснительной записке.

К 4 июня депутаты должны разработать поправки к законопроекту и рассмотреть их во втором чтении.

Автор законопроекта Антон Горелкин рассказал в своём Telegram-канале, что только один из присутствующих оказался против: «Сказал, что мы хотим законтролировать весь интернет, и вообще к нему ни разу избиратели с подобными просьбами, о единой системе учета аудитории, не приходили».

В ответ Горелкин сказал, что «законтролировать весь интернет настолько невозможно, что никто и не пытается». А нужна независимая и объективная статистика, которая поможет в развитии рынка, оценки инвестиций в него.

  • Законопроект о едином счётчике интернет-аудитории внесли в Госдуму 19 мая. Организацию-измерителя должен выбрать Роскомнадзор до 1 августа 2021 года. Аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов подрядчик должен будет измерять по аналогии с аудиторией телевидения.

  • Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете компанию Mediascope, которая уже анализирует аудиторию телевидения и с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом.

#новость #законы

1533 просмотров
40 40 комментариев
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Марк Климов

24

1) Закон обязывает выделять 5% рекламных мест на сайтах выделять на соц рекламу  
https://tass.ru/obschestvo/11219419
2) Устанавливаем счётчики на все сайты, изначально чтобы никто не уклонился от соцрекламы
3) Вводим аналог ICP лицензии китайской для РФ, белый список сайтов, остальные блокируем

Госдума приняла закон о социальной рекламе в…
Документ вводит обязательную квоту в 5% на ее размещение
tass.ru
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badResistor

Марк
16

Этот комментарий информативней чем вся новость

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Маркетологов к стенке

Марк
–1

В чем проблема? Зачем смотреть рекламу или соцрекламу, если можно ее не смотреть? 

Убрать рекламу на YouTube 2021 ,в интернете…
Давно уже хотел написать полную инструкцию, как защитить себя и своих близких от мошенничества в…
vc.ru
Ответить

Ware Wow

Маркетологов
4

В чем проблема?) Зачем смотреть рекламу, если можно ее не смотреть?

Из уважения к автору и площадке?

Ответить

Маркетологов к

Ware
2

Из уважения, можно на отдельных сайтах добавить их в белый список. 

Ответить

Влад Берг

Марк
0

А если у меня нет рекламы?

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Sergei Timofeyev

Влад
0

То вы украли мой коммент. Принципиально нет никакой рекламы.

Ответить

Илья Меджидов

Sergei
0

Прочитайте внимательно контент по ссылке - только если вы сами размещаете рекламу (своими силами через свой движок) и аудитория сайта более 100к в день. Если у вас реклама гугла или яндекса на сайте - яндекс сам об этом должен позаботиться, на вас это не должно повлиять никак

Ответить

Максим Горький

9

Закон нужен, чтобы сравнивать аудиторию разных сайтов и сопоставлять со зрителями телеканалов - а то до Кости Эрнста никак не дойдет.

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Ware Wow

Максим
2

Да не, там будет пиксель, сбор аудиторий, кто что читает, комментит, где какие конверсии, потом можно ретаргетить

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Антон Волков

6

В попугаях 

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Промышленный Илья

6

Ну куда вы лезете, жованый крот. Просто уже край неадекватики

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Люц Шнайдер

2

Какая-то глупая затея. Все итак +- пользуются одинаковым набором счётчиков (Яндекс метрика, ливинтернет), почему нельзя просто там статистику запрашивать?

Ответить

Ware Wow

Люц
4

потому что там будет не счетчик, а анализ и сбор аудиторий. на уровне государства сопоставлять можно будет до конкретного гражданина. 

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Александ Есть

Люц
0

У чиновников полно детей, которых нужно как-то пристроить к бюджетной кормушке, вот им и создают отдельные места под это.

Ответить

Денис Демидов

Люц
0

Крупняк ими не пользуется, у них все свое

Ответить

Andrew Simon

2
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Slava Itprofi

2
Ответить

Миша Магадан

1

нужна независимая и объективная статистика, которая поможет в развитии рынка, оценки инвестиций в него

Бред какой-то

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One Geek

0

Подрядчик, похоже, был выбрал ещё до внесения законопроекта в думу. А вообще круто, если это именно схема, наши депутаты вполне быстро соображают откуда и как построить финансовые потоки. У них учиться надо, а мы сидим и ругаем их почём зря.

P.s. я не про моральную составляющую, а про разработку идей. Примерно как дембельский аккорд Романа Аркадьевича про просеку. 

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Vladislav Stan

0

О...в край. А ничего, что сайт это частная собственность? Может вы еще каждому человеку чип вживите и на лоб показы социальной рекламы? И на крышу дома банер с бункерным дедом? И на капот машины наклейку "Я люблю фсбню"
 Сука, когда уже рассосется это временное государственное образование, неужели остается уповать только на тромб. 

Ответить

Ware Wow

Vladislav
0

Сука, когда уже закончится это временное государственное образование, неужели остается уповать только на тромб.

Не надо, смерть не выход, иммигрируйте 
Зачем вам тромб, переедете, заживете свободно и богато

Ответить

Маркетологов к стенке

Ware
0

Куда? везде еще хуже

Ответить

Ware Wow

Маркето…
1

Ну почему, в США например более лучше

Ответить

Маркетологов к

Ware
1

США?? И чем там лучше? ночью погулять нельзя выйти спокойно, банды, стрельба, негры бунтуют постоянно. Законы еще жестче.
Денег там больше, согласен, но это пока. Быт там ужасающий. Жить в доме из фанеры, как-то совсем не хочется, да еще и за конский ценник.

Ответить

Денис Демидов

Маркето…
3

Выключайте первый канал, сразу полегчает 

Ответить

Маркетологов к

Денис
1

Давно уже телевизор выкинул.
США - не сахар, от слова совсем.

Ответить

Розарио Агро

Маркето…
0

Точно. Нечего туда всех посылать. Сша не резиновые 😂

Ответить

Маркетологов к

Розарио
1

Туда можно ехать, если только пригласили на работу, на очень большие деньги.

Ответить

Птиц

Vladislav
0

Это ж целый край недоенных коров и не поиметых мозгов. На каждом сайте потом "социалочку" можно повесить или смотреть кто читал определенную статейку. ТВ то уже никто не смотрит. Да и статистика чужого сайта денег стоит, можно и заработать немного.

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Алексей Кравцов

0

Потом доступ в инет черезгосулуги и через этот счетчик будут смотреть куда гражданин заходил и сколько времени там проводил, на основе этого закрепленный куратор будет делать интернет портрет гражданина. 

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Dr. Horrible

Алексей
1

mailru уже давно такое фиксирует, и по первому требованию суда любезно предоставляет 

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Маркетологов к стенке

Алексей
1

все и без этого закона знают, куда кто заходил)

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Ольга Маньшина

Алексей
0

Не знаю, сколько народа анализирует сайты в рамках своих специальностей, но подозреваю, что много. Интересно посмотреть портрет такого гражданина. 

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Сергей Милосердов

0

Не надо, пожалуйста.

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Max Hype

0

Теперь то заживем

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Roman Lugovkin

0

Странно что не Ашманов будет это делать 

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 Anatoly Bereznyak

0

Интересно, как будет оказываться принуждение к установке этого счетчика.
И что будут делать с иностранными площадками, как будут понуждать их?

Если не будут, то почему российские оказываются в заведомо невыгодном положении?
Иногда так много вопросов и так мало ответов.

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Всемирный Мурод

0

Может ещё с радиостанциями будут сравнивать? 

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Александр Гущин

0

Подкидываю идеи для Госудмы.
1.Обязательная регистрация ресурса в государственном категорийном каталоге
2.Утверждение размера страниц сайта в пикселях.
В зависимости от размера устанавливается налог на каждую страницу сайта помноженный на коэффициент категории к которой принадлежит данный ресурс .

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