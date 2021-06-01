Депутаты поддержали законопроект о едином счётчике интернет-аудитории в России Статьи редакции
Закон нужен, чтобы сравнивать аудиторию разных сайтов и сопоставлять со зрителями телеканалов, говорится в пояснительной записке.
К 4 июня депутаты должны разработать поправки к законопроекту и рассмотреть их во втором чтении.
Автор законопроекта Антон Горелкин рассказал в своём Telegram-канале, что только один из присутствующих оказался против: «Сказал, что мы хотим законтролировать весь интернет, и вообще к нему ни разу избиратели с подобными просьбами, о единой системе учета аудитории, не приходили».
В ответ Горелкин сказал, что «законтролировать весь интернет настолько невозможно, что никто и не пытается». А нужна независимая и объективная статистика, которая поможет в развитии рынка, оценки инвестиций в него.
- Законопроект о едином счётчике интернет-аудитории внесли в Госдуму 19 мая. Организацию-измерителя должен выбрать Роскомнадзор до 1 августа 2021 года. Аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов подрядчик должен будет измерять по аналогии с аудиторией телевидения.
Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете компанию Mediascope, которая уже анализирует аудиторию телевидения и с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом.
1) Закон обязывает выделять 5% рекламных мест на сайтах выделять на соц рекламу
https://tass.ru/obschestvo/11219419
2) Устанавливаем счётчики на все сайты, изначально чтобы никто не уклонился от соцрекламы
3) Вводим аналог ICP лицензии китайской для РФ, белый список сайтов, остальные блокируем
В чем проблема? Зачем смотреть рекламу или соцрекламу, если можно ее не смотреть?
В чем проблема?) Зачем смотреть рекламу, если можно ее не смотреть?
Из уважения к автору и площадке?
То вы украли мой коммент. Принципиально нет никакой рекламы.
Прочитайте внимательно контент по ссылке - только если вы сами размещаете рекламу (своими силами через свой движок) и аудитория сайта более 100к в день. Если у вас реклама гугла или яндекса на сайте - яндекс сам об этом должен позаботиться, на вас это не должно повлиять никак
Закон нужен, чтобы сравнивать аудиторию разных сайтов и сопоставлять со зрителями телеканалов - а то до Кости Эрнста никак не дойдет.
Какая-то глупая затея. Все итак +- пользуются одинаковым набором счётчиков (Яндекс метрика, ливинтернет), почему нельзя просто там статистику запрашивать?
У чиновников полно детей, которых нужно как-то пристроить к бюджетной кормушке, вот им и создают отдельные места под это.
нужна независимая и объективная статистика, которая поможет в развитии рынка, оценки инвестиций в него
Бред какой-то
Подрядчик, похоже, был выбрал ещё до внесения законопроекта в думу. А вообще круто, если это именно схема, наши депутаты вполне быстро соображают откуда и как построить финансовые потоки. У них учиться надо, а мы сидим и ругаем их почём зря.
P.s. я не про моральную составляющую, а про разработку идей. Примерно как дембельский аккорд Романа Аркадьевича про просеку.
О...в край. А ничего, что сайт это частная собственность? Может вы еще каждому человеку чип вживите и на лоб показы социальной рекламы? И на крышу дома банер с бункерным дедом? И на капот машины наклейку "Я люблю фсбню"
Сука, когда уже рассосется это временное государственное образование, неужели остается уповать только на тромб.
Куда? везде еще хуже
США?? И чем там лучше? ночью погулять нельзя выйти спокойно, банды, стрельба, негры бунтуют постоянно. Законы еще жестче.
Денег там больше, согласен, но это пока. Быт там ужасающий. Жить в доме из фанеры, как-то совсем не хочется, да еще и за конский ценник.
Выключайте первый канал, сразу полегчает
Точно. Нечего туда всех посылать. Сша не резиновые 😂
Туда можно ехать, если только пригласили на работу, на очень большие деньги.
Потом доступ в инет черезгосулуги и через этот счетчик будут смотреть куда гражданин заходил и сколько времени там проводил, на основе этого закрепленный куратор будет делать интернет портрет гражданина.
mailru уже давно такое фиксирует, и по первому требованию суда любезно предоставляет
Не знаю, сколько народа анализирует сайты в рамках своих специальностей, но подозреваю, что много. Интересно посмотреть портрет такого гражданина.
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Интересно, как будет оказываться принуждение к установке этого счетчика.
И что будут делать с иностранными площадками, как будут понуждать их?
Если не будут, то почему российские оказываются в заведомо невыгодном положении?
Иногда так много вопросов и так мало ответов.
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Подкидываю идеи для Госудмы.
1.Обязательная регистрация ресурса в государственном категорийном каталоге
2.Утверждение размера страниц сайта в пикселях.
В зависимости от размера устанавливается налог на каждую страницу сайта помноженный на коэффициент категории к которой принадлежит данный ресурс .
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