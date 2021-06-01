Закон нужен, чтобы сравнивать аудиторию разных сайтов и сопоставлять со зрителями телеканалов, говорится в пояснительной записке.

К 4 июня депутаты должны разработать поправки к законопроекту и рассмотреть их во втором чтении.

Автор законопроекта Антон Горелкин рассказал в своём Telegram-канале, что только один из присутствующих оказался против: «Сказал, что мы хотим законтролировать весь интернет, и вообще к нему ни разу избиратели с подобными просьбами, о единой системе учета аудитории, не приходили».

В ответ Горелкин сказал, что «законтролировать весь интернет настолько невозможно, что никто и не пытается». А нужна независимая и объективная статистика, которая поможет в развитии рынка, оценки инвестиций в него.

Законопроект о едином счётчике интернет-аудитории внесли в Госдуму 19 мая. Организацию-измерителя должен выбрать Роскомнадзор до 1 августа 2021 года. Аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов подрядчик должен будет измерять по аналогии с аудиторией телевидения.

Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете компанию Mediascope, которая уже анализирует аудиторию телевидения и с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом.