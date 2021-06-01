Право
Маша Цепелева

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о едином счётчике интернет-аудитории Статьи редакции

Закон нужен, чтобы сравнивать аудиторию разных сайтов и сопоставлять со зрителями телеканалов, говорится в пояснительной записке.

К 4 июня депутаты должны разработать поправки к законопроекту и рассмотреть их во втором чтении.

Автор законопроекта Антон Горелкин рассказал в своём Telegram-канале, что только один из присутствующих оказался против: «Сказал, что мы хотим законтролировать весь интернет, и вообще к нему ни разу избиратели с подобными просьбами, о единой системе учета аудитории, не приходили».

В ответ Горелкин сказал, что «законтролировать весь интернет настолько невозможно, что никто и не пытается». А нужна независимая и объективная статистика, которая поможет в развитии рынка, оценки инвестиций в него.

  • Законопроект о едином счётчике интернет-аудитории внесли в Госдуму 19 мая. Организацию-измерителя должен выбрать Роскомнадзор до 1 августа 2021 года. Аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов подрядчик должен будет измерять по аналогии с аудиторией телевидения.

  • Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете компанию Mediascope, которая уже анализирует аудиторию телевидения и с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом.

#новость #законы

779 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Марк Климов

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1) Закон обязывает выделять 5% рекламных мест на сайтах выделять на соц рекламу  
https://tass.ru/obschestvo/11219419
2) Устанавливаем счётчики на все сайты, изначально чтобы никто не уклонился от соцрекламы
3) Вводим аналог ICP лицензии китайской для РФ, белый список сайтов, остальные блокируем

Госдума приняла закон о социальной рекламе в…
Документ вводит обязательную квоту в 5% на ее размещение
tass.ru
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badResistor

Марк
2

Этот комментарий информативней чем вся новость

Ответить

Маркетологов к стенке

Марк
0

В чем проблема?) Зачем смотреть рекламу или соцрекламу, если можно ее не смотреть? 

Убрать рекламу на YouTube 2021 ,в интернете…
Давно уже хотел написать полную инструкцию, как защитить себя и своих близких от мошенничества в…
vc.ru
Ответить

Ware Wow

Маркетологов
0

В чем проблема?) Зачем смотреть рекламу, если можно ее не смотреть?

Из уважения к автору и площадке?

Ответить

Маркетологов к

Ware
0

Из уважения, можно на отдельных сайтах добавить их в белый список. 

Ответить

Антон Волков

5

В попугаях 

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Максим Горький

4

Закон нужен, чтобы сравнивать аудиторию разных сайтов и сопоставлять со зрителями телеканалов - а то до Кости Эрнста никак не дойдет.

Ответить

Ware Wow

Максим
0

Да не, там будет пиксель, сбор аудиторий, кто что читает, комментит, где какие конверсии, потом можно ретаргетить

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Промышленный Илья

2

Ну куда вы лезете, жованый крот. Просто уже край неадекватики

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Люц Шнайдер

1

Какая-то глупая затея. Все итак +- пользуются одинаковым набором счётчиков (Яндекс метрика, ливинтернет), почему нельзя просто там статистику запрашивать?

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Ware Wow

Люц
2

потому что там будет не счетчик, а анализ и сбор аудиторий. на уровне государства сопоставлять можно будет до конкретного гражданина. 

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Andrew Simon

1
Ответить

Миша Магадан

0

нужна независимая и объективная статистика, которая поможет в развитии рынка, оценки инвестиций в него

Бред какой-то

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One Geek

0

Подрядчик, похоже, был выбрал ещё до внесения законопроекта в думу. А вообще круто, если это именно схема, наши депутаты вполне быстро соображают откуда и как построить финансовые потоки. У них учиться надо, а мы сидим и ругаем их почём зря.

P.s. я не про моральную составляющую, а про разработку идей. Примерно как дембельский аккорд Романа Аркадьевича про просеку. 

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Vladislav Stan

0

О...в край. А ничего, что сайт это частная собственность? Может вы еще каждому человеку чип вживите и на лоб показы социальной рекламы? И на крышу дома банер с бункерным дедом? И на капот машины наклейку "Я люблю фсбню"
 Сука, когда уже закончится это временное государственное образование, неужели остается уповать только на тромб. 

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Алексей Кравцов

0

Потом доступ в инет черезгосулуги и через этот счетчик будут смотреть куда гражданин заходил и сколько времени там проводил, на основе этого закрепленный куратор будет делать интернет портрет гражданина. 

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