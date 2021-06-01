Госдума поддержала в первом чтении законопроект о едином счётчике интернет-аудитории Статьи редакции
Закон нужен, чтобы сравнивать аудиторию разных сайтов и сопоставлять со зрителями телеканалов, говорится в пояснительной записке.
К 4 июня депутаты должны разработать поправки к законопроекту и рассмотреть их во втором чтении.
Автор законопроекта Антон Горелкин рассказал в своём Telegram-канале, что только один из присутствующих оказался против: «Сказал, что мы хотим законтролировать весь интернет, и вообще к нему ни разу избиратели с подобными просьбами, о единой системе учета аудитории, не приходили».
В ответ Горелкин сказал, что «законтролировать весь интернет настолько невозможно, что никто и не пытается». А нужна независимая и объективная статистика, которая поможет в развитии рынка, оценки инвестиций в него.
- Законопроект о едином счётчике интернет-аудитории внесли в Госдуму 19 мая. Организацию-измерителя должен выбрать Роскомнадзор до 1 августа 2021 года. Аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов подрядчик должен будет измерять по аналогии с аудиторией телевидения.
Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете компанию Mediascope, которая уже анализирует аудиторию телевидения и с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом.
1) Закон обязывает выделять 5% рекламных мест на сайтах выделять на соц рекламу
https://tass.ru/obschestvo/11219419
2) Устанавливаем счётчики на все сайты, изначально чтобы никто не уклонился от соцрекламы
3) Вводим аналог ICP лицензии китайской для РФ, белый список сайтов, остальные блокируем
В чем проблема?) Зачем смотреть рекламу или соцрекламу, если можно ее не смотреть?
В чем проблема?) Зачем смотреть рекламу, если можно ее не смотреть?
Из уважения к автору и площадке?
Закон нужен, чтобы сравнивать аудиторию разных сайтов и сопоставлять со зрителями телеканалов - а то до Кости Эрнста никак не дойдет.
Какая-то глупая затея. Все итак +- пользуются одинаковым набором счётчиков (Яндекс метрика, ливинтернет), почему нельзя просто там статистику запрашивать?
нужна независимая и объективная статистика, которая поможет в развитии рынка, оценки инвестиций в него
Бред какой-то
Подрядчик, похоже, был выбрал ещё до внесения законопроекта в думу. А вообще круто, если это именно схема, наши депутаты вполне быстро соображают откуда и как построить финансовые потоки. У них учиться надо, а мы сидим и ругаем их почём зря.
P.s. я не про моральную составляющую, а про разработку идей. Примерно как дембельский аккорд Романа Аркадьевича про просеку.
О...в край. А ничего, что сайт это частная собственность? Может вы еще каждому человеку чип вживите и на лоб показы социальной рекламы? И на крышу дома банер с бункерным дедом? И на капот машины наклейку "Я люблю фсбню"
Сука, когда уже закончится это временное государственное образование, неужели остается уповать только на тромб.
Потом доступ в инет черезгосулуги и через этот счетчик будут смотреть куда гражданин заходил и сколько времени там проводил, на основе этого закрепленный куратор будет делать интернет портрет гражданина.
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