В 2019 году он пообещал выпускать по тысяче солнечных батарей в неделю, а в 2020 году назвал стоимость акций Tesla завышенной.

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SEC указала Tesla, что твиты Илона Маска об объёме производства солнечных крыш (батарей) Tesla и стоимости её акций были опубликованы без предварительного одобрения юристами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на переписку регулятора с Tesla.

В мае 2020 года SEC сообщила Tesla, что компания не смогла обеспечить соблюдение процедур и контроля за твитами Маска. Tesla, SEC и Маск не ответили на запросы WSJ о комментариях.

SEC подвергла сомнению твит, написанный Маском в июле 2019 года. В нём Маск сообщал, что Tesla хочет выпускать «около 1000 солнечных крыш в неделю к концу этого года».

В августе 2019 года комиссия направила письмо о нарушении. В Tesla ответили, что Маск не представил твит на рассмотрение юристов, а позже они сочли его «полностью желательным».

1 мая 2020 года стоимость акций Tesla упала после того, как Маск назвал её завышенной.

Elon Musk @elonmusk Tesla stock price is too high imo

После этого SEC направила Tesla ещё одно письмо. В компании ответили, что твит — это «личное мнение» Маска, поэтому оно не требует разрешения юристов. Комиссия же сочла, что твит касается финансового состояния компании и юристы должны были его рассмотреть.

В июне 2020 года SEC в письме заявила адвокатам Tesla, что надеется разрешить разногласия, не обращаясь в суд. Но компания и её юристы «отказались вступать в предметный диалог по поводу твита от 1 мая».

Как пишет WSJ, ситуация ничем не закончилась — в Tesla возразили насчёт претензий SEC по поводу твитов, а комиссия не обратилась в суд. В последнем письме в июне 2020 года регулятор призвал принять меры по контролю за раскрытием информации и предотвратить «дальнейший вред акционерам».