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Право
Евгения Евсеева

Илон Маск дважды нарушил запрет на публикацию твитов без одобрения юристами Tesla — WSJ Статьи редакции

В 2019 году он пообещал выпускать по тысяче солнечных батарей в неделю, а в 2020 году назвал стоимость акций Tesla завышенной.

11 11 комментариев
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SEC указала Tesla, что твиты Илона Маска об объёме производства солнечных крыш (батарей) Tesla и стоимости её акций были опубликованы без предварительного одобрения юристами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на переписку регулятора с Tesla.

В мае 2020 года SEC сообщила Tesla, что компания не смогла обеспечить соблюдение процедур и контроля за твитами Маска. Tesla, SEC и Маск не ответили на запросы WSJ о комментариях.

SEC подвергла сомнению твит, написанный Маском в июле 2019 года. В нём Маск сообщал, что Tesla хочет выпускать «около 1000 солнечных крыш в неделю к концу этого года».

Elon Musk @elonmusk
@DMC_Ryan Spooling up production line rapidly. Hoping to manufacture ~1000 solar roofs/week by end of this year.

В августе 2019 года комиссия направила письмо о нарушении. В Tesla ответили, что Маск не представил твит на рассмотрение юристов, а позже они сочли его «полностью желательным».

1 мая 2020 года стоимость акций Tesla упала после того, как Маск назвал её завышенной.

Elon Musk @elonmusk
Tesla stock price is too high imo

После этого SEC направила Tesla ещё одно письмо. В компании ответили, что твит — это «личное мнение» Маска, поэтому оно не требует разрешения юристов. Комиссия же сочла, что твит касается финансового состояния компании и юристы должны были его рассмотреть.

В июне 2020 года SEC в письме заявила адвокатам Tesla, что надеется разрешить разногласия, не обращаясь в суд. Но компания и её юристы «отказались вступать в предметный диалог по поводу твита от 1 мая».

Как пишет WSJ, ситуация ничем не закончилась — в Tesla возразили насчёт претензий SEC по поводу твитов, а комиссия не обратилась в суд. В последнем письме в июне 2020 года регулятор призвал принять меры по контролю за раскрытием информации и предотвратить «дальнейший вред акционерам».

  • В 2018 году SEC обвинила Илона Маска в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla. Претензии регулятора были связаны с заявлением Маска о планах сделать Tesla частной компанией: он написал об этом в Twitter. Позднее Маск заявил, что после просьб инвесторов передумал выкупать акции.
  • Маск согласился уйти с поста председателя совета директоров Tesla и выплатить компании $40 млн штрафа. Также компания должна была ввести «дополнительные меры контроля» за сообщениями Маска в соцсетях.
  • В феврале 2019 года SEC подала в суд на Маска и обвинила его во введении акционеров в заблуждение. Комиссия также обнаружила, что он не советовался с юристами перед твитами. После этого Маск согласился не раскрывать в соцсетях планы и показатели Tesla без одобрения юриста.
  • В апреле 2021 года инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов и нарушения соглашения с регулятором.

#новость #tesla #илонмаск

11 11 комментариев
8
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Victor Kovalev

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Давно уже по-моему очевидно, что нужно просто не обращать внимание на бред, который Маск безостановочно несёт.

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Вася Пражкин

Victor
21

Вы решили не обращать внимание твиты Маска и ради этого написали комментарий под этой статьей про твиты Маска?

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Дмитрий

–1

Правильно, зачем бюрократию разводить 😂

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Igor Maksimov

0

Заплатит штраф в DOGE coin и продолжит хайпить (в смысле манипулировать) дальше

Ответить

Evgeny Tulikov

0

А hoping часом не переводится как надеюсь? Выходит что смысл твита в том, что Тесла надеется выпускать, а не хочет)

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Комментарий удален

Иван Шеметов

sdfsdfsd
0

@Инспектор 

Ответить

Инспектор

Иван
0

Спасибо 💜

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Комментарий удален

Murat Oshroev

0

А в это время:

Калининградский губернатор Алиханов считает, что Илону Маску нечего предложить России в плане автомобильного производства: электромобили у нас есть

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Чудовищный татарин

0

Hoping to manufacture

И что? Зуб что ли давал?

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Andreas Lapueros

–2

Тролль 99 lvl 

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Чудовищный татарин

Andreas
0

Флудер.

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