Илон Маск дважды нарушил запрет на публикацию твитов без одобрения юристами Tesla — WSJ Статьи редакции
В 2019 году он пообещал выпускать по тысяче солнечных батарей в неделю, а в 2020 году назвал стоимость акций Tesla завышенной.
SEC указала Tesla, что твиты Илона Маска об объёме производства солнечных крыш (батарей) Tesla и стоимости её акций были опубликованы без предварительного одобрения юристами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на переписку регулятора с Tesla.
В мае 2020 года SEC сообщила Tesla, что компания не смогла обеспечить соблюдение процедур и контроля за твитами Маска. Tesla, SEC и Маск не ответили на запросы WSJ о комментариях.
SEC подвергла сомнению твит, написанный Маском в июле 2019 года. В нём Маск сообщал, что Tesla хочет выпускать «около 1000 солнечных крыш в неделю к концу этого года».
В августе 2019 года комиссия направила письмо о нарушении. В Tesla ответили, что Маск не представил твит на рассмотрение юристов, а позже они сочли его «полностью желательным».
1 мая 2020 года стоимость акций Tesla упала после того, как Маск назвал её завышенной.
После этого SEC направила Tesla ещё одно письмо. В компании ответили, что твит — это «личное мнение» Маска, поэтому оно не требует разрешения юристов. Комиссия же сочла, что твит касается финансового состояния компании и юристы должны были его рассмотреть.
В июне 2020 года SEC в письме заявила адвокатам Tesla, что надеется разрешить разногласия, не обращаясь в суд. Но компания и её юристы «отказались вступать в предметный диалог по поводу твита от 1 мая».
Как пишет WSJ, ситуация ничем не закончилась — в Tesla возразили насчёт претензий SEC по поводу твитов, а комиссия не обратилась в суд. В последнем письме в июне 2020 года регулятор призвал принять меры по контролю за раскрытием информации и предотвратить «дальнейший вред акционерам».
- В 2018 году SEC обвинила Илона Маска в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla. Претензии регулятора были связаны с заявлением Маска о планах сделать Tesla частной компанией: он написал об этом в Twitter. Позднее Маск заявил, что после просьб инвесторов передумал выкупать акции.
- Маск согласился уйти с поста председателя совета директоров Tesla и выплатить компании $40 млн штрафа. Также компания должна была ввести «дополнительные меры контроля» за сообщениями Маска в соцсетях.
- В феврале 2019 года SEC подала в суд на Маска и обвинила его во введении акционеров в заблуждение. Комиссия также обнаружила, что он не советовался с юристами перед твитами. После этого Маск согласился не раскрывать в соцсетях планы и показатели Tesla без одобрения юриста.
- В апреле 2021 года инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов и нарушения соглашения с регулятором.
Давно уже по-моему очевидно, что нужно просто не обращать внимание на бред, который Маск безостановочно несёт.
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Заплатит штраф в DOGE coin и продолжит хайпить (в смысле манипулировать) дальше
А hoping часом не переводится как надеюсь? Выходит что смысл твита в том, что Тесла надеется выпускать, а не хочет)
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А в это время:
Калининградский губернатор Алиханов считает, что Илону Маску нечего предложить России в плане автомобильного производства: электромобили у нас есть
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