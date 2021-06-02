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Право
Евгения Евсеева

Amazon разрешила клиентам подавать на себя в суд вместо арбитражных разбирательств после 75 тысяч индивидуальных исков Статьи редакции

Решение споров через арбитраж не позволяет, например, подавать групповые иски от лица всех пользователей.

4 4 комментария
806 просмотров

До этого в условиях обслуживания Amazon был прописан порядок разрешения споров только через арбитраж — это исключает подачу групповых исков, пишет The Wall Street Journal.

В мае Amazon внесла изменения — теперь вместо арбитража компания предлагает подавать иски в суд штата или федеральный суд возле штаб-квартиры Amazon в Вашингтоне.

Как пишет WSJ, Amazon пошла на такой шаг после того, как в арбитражном суде накопилось 75 тысяч индивидуальных исков от имени пользователей Echo. По словам юристов, рассматривающих такие дела, из-за этого компании выставили счёт на оплату регистрационных сборов в размере «десятков миллионов долларов».

Теперь компании может грозить как минимум три групповых иска — в том числе из-за жалобы, что Amazon записывает и сохраняет разговоры пользователей через свои устройства Echo Dot Kids.

При арбитраже судебное разбирательство проходит в частных условиях, с меньшим количеством доказательств и без апелляций. Компании платят первоначальный регистрационный взнос от $100 до $2000. К тому же, нужно отдельно оплачивать услуги судей и арбитров.

Подача арбитражных исков в массовом порядке требует значительных ресурсов и средств, так как юристам истцов нужно поддерживать отношения с каждым клиентом, пишет WSJ. В коллективных исках большинство истцов не принимают участия — до тех пор, пока, например, не получат письмо с решением суда.

Решение Amazon может заставить другие компании рассмотреть возможность отказа от арбитража, но это маловероятно — судебные иски более публичны и создают больше юридических рисков для компании.

#новость #amazon

4 4 комментария
4
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4 комментария
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KINCH

9

 Amazon разрешила клиентам подавать на себя в суд

Ну, спасибо, че, будем подавать сами на себя 😂

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Anton Pestsov

KINCH
0

Приятно познакомиться, Amazon, не ожидали встретить вас на VC

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Евгений Круглов

5

Почему вообще законодательство позволяет самой компании регулировать порядок подачи исков в суд на саму себя?

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Комментарий удален

Иван Ефимов

0

t

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