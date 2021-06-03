Хочу заострить внимание на слишком тонкой грани между ГПХ, трудовым договором и самозанятыми. У нас был эксперимент: мы удерживали часть денег преподавателей, а потом выплачивали разово в год вроде отпускных. Преподаватели были супер счастливы от этого, но мы были вынуждены от этого отказаться, потому что это очень сильно походило на трудовые отношения.

Мы будем находиться в подвешенном состоянии, если не введём четкое понимание разделения ГПХ, трудового договора и самозанятого, а не оставим это как вкусовщину трудовой инспекции.