Пенсии, некомпетентность, непонятный статус: регуляторы и компании обсудили проблемы самозанятых в России Статьи редакции
Рассуждали главы Ozon, «Яндекса», Минтруда и другие.
3 июня на ПМЭФ представители крупных платформ и регуляторов встретились на сессии «Предпринимательство и занятость в эпоху гиганомики». Они обсуждали «напряжение» между исполнителями-самозанятыми и владельцами сервисов.
Участники сессии называют новую форму занятости, в которой сервисы вроде «Яндекс.Такси», YouDo и Skyeng служат посредниками между потребителями и исполнителями, «платформенной». При этом сами платформы не работодатели, а исполнители чаще всего работают в качестве самозанятых.
Платформенной экономике сейчас нужно дополнительное регулирование — оно нужно для поддержки уязвимых групп населения. Молодежь, женщины с детьми, пожилые и люди с инвалидностью, которые работают на платформах, не получают соцгарантии, объяснила замдиректора Института социальной политики «Высшей школы экономики» Оксана Синявская.
Для платформ отсутствие регулирования тоже рискованно: из-за неопределённости в законодательстве суд может «задним числом» признать такие сервисы работодателями — с вытекающими налоговыми последствиями.
Количество самозанятых растёт, а правовая неопределённость остаётся
За последние восемь месяцев количество самозанятых выросло с 1,4 млн до 2,4 млн человек, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Около 60% опрошенных ведомством студентов планируют в будущем работать только на себя или открыть своё дело. Эти люди в ближайшее время будут формировать рынок труда, добавил Котяков.
Сейчас в законодательстве есть три основные формы трудовых отношений: традиционный трудовой договор, гражданско-правовая сделка и работа на себя. Режим самозанятого — это налоговый режим, это не структура занятости, его нет в законодательстве, объяснил чиновник.
Эта «тонкая грань» беспокоит платформы по всему миру, подтвердила Синявская.
У самозанятых нет соцгарантий
Котяков отметил, что платформенная занятость — это отдельный рынок, которому нужно особое регулирование. Глава Минтруда отметил несколько проблем статуса самозанятого, из-за которых «нарастает напряжение» между исполнителями и владельцами сервисов:
- В режиме самозанятого не накапливается пенсия.
- Самозанятые и работающие на платформах не имеют социальных гарантий: страховки в случае болезни или несчастного случая на работе.
- Нет отпуска.
Самозанятые не согласятся добровольно отдавать часть дохода на будущую пенсию
Глава Ozon Александр Шульгин согласился, что необходимо решить проблемы обеспечения социальных гарантий в будущем, но, по его мнению, добровольное страхование вряд ли будет работать.
Тигран Худавердян отметил, что добровольному страхованию помогут и платформы: они «скорее всего» будут стимулировать самозанятых подключаться к Пенсионному фонду.
Сейчас самозанятым нужны более актуальные соцгарантии — больничный и отпуск
Худавердян добавил, что, например, для таксистов в первой тройке «болей» находится отсутствие больничных.
Котяков подтвердил, что, кроме пенсий, есть более актуальные запросы — отпуск, больничный, выплата пособий при рождении ребёнка.
Самозанятым сложно зарегистрировать бренд и соблюдать закон о маркировке
Шульгин отметил другую проблему клиентов сервисов. По его мнению, электронная коммерция сильно упрощает вход в бизнес для производителя или продавца, но есть другие регуляторные барьеры.
Платформам приходится «учить» самозанятых качественно работать
Ларьяновский отметил, что главная ценность платформ для экономики — это обучение самозанятых, чтобы они давали «предсказуемую» и качественную услугу.
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Пенсии, некомпетентность, непонятный статус: регуляторы и компании обсудили проблемы себя в России
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