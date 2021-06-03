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Право
Лиана Липанова

Пенсии, некомпетентность, непонятный статус: регуляторы и компании обсудили проблемы самозанятых в России Статьи редакции

Рассуждали главы Ozon, «Яндекса», Минтруда и другие.

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3 июня на ПМЭФ представители крупных платформ и регуляторов встретились на сессии «Предпринимательство и занятость в эпоху гиганомики». Они обсуждали «напряжение» между исполнителями-самозанятыми и владельцами сервисов.

Участники сессии называют новую форму занятости, в которой сервисы вроде «Яндекс.Такси», YouDo и Skyeng служат посредниками между потребителями и исполнителями, «платформенной». При этом сами платформы не работодатели, а исполнители чаще всего работают в качестве самозанятых.

Платформенной экономике сейчас нужно дополнительное регулирование — оно нужно для поддержки уязвимых групп населения. Молодежь, женщины с детьми, пожилые и люди с инвалидностью, которые работают на платформах, не получают соцгарантии, объяснила замдиректора Института социальной политики «Высшей школы экономики» Оксана Синявская.

Для платформ отсутствие регулирования тоже рискованно: из-за неопределённости в законодательстве суд может «задним числом» признать такие сервисы работодателями — с вытекающими налоговыми последствиями.

Количество самозанятых растёт, а правовая неопределённость остаётся

За последние восемь месяцев количество самозанятых выросло с 1,4 млн до 2,4 млн человек, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Около 60% опрошенных ведомством студентов планируют в будущем работать только на себя или открыть своё дело. Эти люди в ближайшее время будут формировать рынок труда, добавил Котяков.

Сейчас в законодательстве есть три основные формы трудовых отношений: традиционный трудовой договор, гражданско-правовая сделка и работа на себя. Режим самозанятого — это налоговый режим, это не структура занятости, его нет в законодательстве, объяснил чиновник.

Хочу заострить внимание на слишком тонкой грани между ГПХ, трудовым договором и самозанятыми. У нас был эксперимент: мы удерживали часть денег преподавателей, а потом выплачивали разово в год вроде отпускных. Преподаватели были супер счастливы от этого, но мы были вынуждены от этого отказаться, потому что это очень сильно походило на трудовые отношения.

Мы будем находиться в подвешенном состоянии, если не введём четкое понимание разделения ГПХ, трудового договора и самозанятого, а не оставим это как вкусовщину трудовой инспекции.

Александр Ларьяновский
управляющий партнёр Skyeng

Эта «тонкая грань» беспокоит платформы по всему миру, подтвердила Синявская.

У самозанятых нет соцгарантий

Котяков отметил, что платформенная занятость — это отдельный рынок, которому нужно особое регулирование. Глава Минтруда отметил несколько проблем статуса самозанятого, из-за которых «нарастает напряжение» между исполнителями и владельцами сервисов:

  • В режиме самозанятого не накапливается пенсия.
  • Самозанятые и работающие на платформах не имеют социальных гарантий: страховки в случае болезни или несчастного случая на работе.
  • Нет отпуска.

Самозанятые не согласятся добровольно отдавать часть дохода на будущую пенсию

Вариантов решения проблемы отсутствия соцгарантий два: либо обязательное государственное решение, либо добровольное. Скорее всего нужно что-то вроде добровольной системы страхования — предоставлять возможность гражданам самим выбирать.

В конце июня мы вместе с ФНС выпустим пенсионный калькулятор в личном кабинете самозанятого. Граждане смогут через личный кабинет подать заявление в Пенсионный фонд и вступить в добровольное пенсионное страхование. И вы сможете увидеть, сколько вам необходимо платить сегодня, какой период и какую пенсию вы получите в итоге.

Антон Котяков
глава Минтруда

Глава Ozon Александр Шульгин согласился, что необходимо решить проблемы обеспечения социальных гарантий в будущем, но, по его мнению, добровольное страхование вряд ли будет работать.

Как правило, самозанятый человек — это человек, у которого не очень большой доход. Вряд ли они выберут сейчас накапливать ради того, чтобы через десятки лет эти деньги получать.

Продолжительность жизни растёт, число пожилых тоже. В итоге кто-то должен будет платить за то, чтобы эти люди чувствовали себя хорошо.

Этот вопрос необходимо решать так, чтобы это не ограничивало вход людей в модель самозанятых. Это действительно «обеляет», даёт предсказуемость и защиту, потому что платформы вынуждены защищать самозанятых для собственного роста.

Александр Шульгин
глава Ozon

Тигран Худавердян отметил, что добровольному страхованию помогут и платформы: они «скорее всего» будут стимулировать самозанятых подключаться к Пенсионному фонду.

Пока непонятно, как именно это будет работать, но появится понятный механизм. Если «кнопка» будет создана, то дальше сервисы будут думать, как стимулировать исполнителей, в том числе экономически.

Я согласен с Александром. Откровенно говоря, даже мне тяжело думать, как я буду жить, когда буду существенно старше, не говоря уже о людях, для которых эта сумма критически важна. Возможно, часть этих расходов будут брать на себя платформы, но сейчас речь идёт о том, чтобы создать этот механизм в какой-нибудь форме, чтобы было, что развивать.

Тигран Худавердян
глава группы компаний «Яндекс»

Если мы сейчас введём жёсткий режим и дополнительные отчисления, то мы по большому счёту создадим новый налоговый режим. Это уже будет не институт самозанятого.

Нам необходимо стимулировать не только исполнителя, но и платформы. Мы понимаем, что конкуренция вынудит платформы уходить в некое софинансирование — паритетное или нет, это уже не важно. Но они будут заинтересованы в создании дополнительных гарантий для своих исполнителей.

Если говорить о государственном регулировании, то нам скорее всего придётся думать о дополнительных налоговых режимах наравне с самозанятыми, но я бы не делал упор на обязательности платежей.

Антон Котяков
глава Минтруда

Сейчас самозанятым нужны более актуальные соцгарантии — больничный и отпуск

Худавердян добавил, что, например, для таксистов в первой тройке «болей» находится отсутствие больничных.

Они скажут: «Если я заболею, то я не понимаю, как выплачивать аренду за машину». Это проблема, которую осознают и водители тоже. Она стоит уже сегодня. Можно начать с её решения. Нам нужно дать инструмент, который позволит водителю чувствовать защищённость.

Тигран Худавердян
глава группы компаний «Яндекс»

Котяков подтвердил, что, кроме пенсий, есть более актуальные запросы — отпуск, больничный, выплата пособий при рождении ребёнка.

Мне кажется, что можно искать более гибкое решение — возможно, предлагать «пакеты» страхования. На каких-то этапах будут востребованы выплаты в связи с рождением ребёнка, в какое-то время — компенсация простоя по болезни. Но ближе к старости люди начинают задумываться о пенсии, возможно, они будут покупать страховые баллы незадолго до пенсионного возраста.

Оксана Синявская
замдиректора Института социальной политики «Высшей школы экономики»

Самозанятым сложно зарегистрировать бренд и соблюдать закон о маркировке

Шульгин отметил другую проблему клиентов сервисов. По его мнению, электронная коммерция сильно упрощает вход в бизнес для производителя или продавца, но есть другие регуляторные барьеры.

Конкретно если говорить про Ozon, то самозанятые пока ещё не могут продавать товары на площадке. Мы в течение третьего квартала откроем такую возможность. У некоторых из наших соперников это уже есть.

Есть пара регуляторных барьеров: это регистрация собственного бренда — она для самозанятых практически закрыта. Бренд крайне важен, чтобы выделяться из многообразия конкурентов.

Второе — закон о маркировке. Он тоже ставит большой барьер, причем в тех отраслях, куда вход для самозанятого наиболее простой, например, изготовление одежды. Надеюсь, что это тоже будет решено в дальнейшем.

Александр Шульгин
глава Ozon

Платформам приходится «учить» самозанятых качественно работать

Ларьяновский отметил, что главная ценность платформ для экономики — это обучение самозанятых, чтобы они давали «предсказуемую» и качественную услугу.

Антон Олегович говорил про напряжение, которое возникает между людьми, которые работают на платформах, с владельцами платформы. Это не только про социальную историю. Социальная напряжённость заключается ещё и в том, что мы заставляем людей работать по стандартам.

Одна из глобальных проблем нашей страны — это тотальная некомпетентность специалистов. Каждый, кто хотя бы раз в месяц кого-нибудь нанимает, понимает, что найти хорошего специалиста — это кошмар. Либо у тебя есть проверенный контакт, либо начинается лотерея.

За годы существования Skyeng мы пропустили через себя около 200 тысяч выпускников российских педвузов. Только 2% будущих учителей за всю свою жизнь хотя бы раз разговаривали с англоговорящим иностранцем. Это в 2021 году в мире, где победил интернет.

Александр Ларьяновский
глава образовательного сервиса Skyeng

#пмэф2021 #самозанятые

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Andrew Simon

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Я так понимаю некомпетентность обсуждали свою?

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Artemida Svet

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" Пацаны В полцены
Говорит Москва
И пьяны В полвины
И дыра В полведра "

ShortParis

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thekitakun

0

Пенсии, некомпетентность, непонятный статус: регуляторы и компании обсудили проблемы себя в России

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