Стив Возняк проиграл суд против YouTube по делу об использовании его лица в deepfake-рекламе криптовалют Статьи редакции
Мошенники от лица известных глав ИТ-комапний просили перевести криптовалюту на определённый кошелёк.
В видео мошенники от лица Стива Возняка, Билла Гейтса и Илона Маска обещали, что любой, кто переведёт биткоины на кошелёк, сможет забрать в два раза больше, сообщает Bloomberg.
Сооснователь Apple Стив Возняк в своём иске против YouTube утверждал, что платформа не только не смогла определить и удалить мошенническое видео, но и продавала рекламу для его распространения.
Верховный суд округа Санта-Клара в Калифорнии признал платформу YouTube невиновной и посчитал, что доказательств недостаточно, чтобы отменить действие статьи 230 федерального закона США, по которой площадка не несёт ответственности за контент пользователей. Суд дал Возняку 30 дней на то, чтобы переформулировать иск.
- Стив Возняк подал иск против YouTube в июле 2020 года. Он один из 18 пострадавших, которые через суд пытаются получить компенсацию от действий мошенников. Возняк требовал изъять у YouTube и её материнской компании Google прибыль, полученную незаконно от продвижения роликов.
Как интересно получается. Суд тоже что ли в доле ?
Да нет, просто текущие законы США убирают всю ответственность с площадок социальных сетей и хостингов при этом никак не контролируя их влияние на общество, в итоге появляются такие площадки, как реддит, форчан или Твиттер
А как же, силк роад? Там же они тоже сами ничего плохого не делали вроде бы, но пару пожизненных схлопотали.
Вы нипанимаити, это другое! Силк Роуд не башляет политикам )
Аааа. Ну даа. А я то подумала о двойных стандартах каких-то)))
Это типичное лицемерие правительства в США, Силкроад отказались сотрудничать и их выкинули, нынешние их конкуренты на сделки идут сразу, это все знают, точно также, как Твиттер, Реддит и прочие используют для полит активизма и организации массовой травли
Ну неужели хоть кто-то реально понимает что миллиардеры и политики законами во всех странах крутят как попало
🤦🏻♂️
Там дело именно в том, что у него претензии к сайту были, а по закону он мог на юзеров нагнать, а не на сайт
Я не силён в тамошней юриспруденции (возможно вы в курсе), но как там поступают с незаконно (мошеннически) нажитым ? Ведь это тоже одна из его претензий
У Возняка так туго с деньгами стало?
Крепкий Паша
Тут как бы идет речь о другом. Человек никого не наебывал особо по жизни, а тут в схематоз завели его фейс.
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Если бы иск был к авторам контента, его наверняка бы удовлетворили.
Проблема в том, что эти авторы получили крипту и соскочили с темы.
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