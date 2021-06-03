Право
Маша Цепелева

Стив Возняк проиграл суд против YouTube по делу об использовании его лица в deepfake-рекламе криптовалют Статьи редакции

Мошенники от лица известных глав ИТ-комапний просили перевести криптовалюту на определённый кошелёк.

В видео мошенники от лица Стива Возняка, Билла Гейтса и Илона Маска обещали, что любой, кто переведёт биткоины на кошелёк, сможет забрать в два раза больше, сообщает Bloomberg.

Сооснователь Apple Стив Возняк в своём иске против YouTube утверждал, что платформа не только не смогла определить и удалить мошенническое видео, но и продавала рекламу для его распространения.

Верховный суд округа Санта-Клара в Калифорнии признал платформу YouTube невиновной и посчитал, что доказательств недостаточно, чтобы отменить действие статьи 230 федерального закона США, по которой площадка не несёт ответственности за контент пользователей. Суд дал Возняку 30 дней на то, чтобы переформулировать иск.

  • Стив Возняк подал иск против YouTube в июле 2020 года. Он один из 18 пострадавших, которые через суд пытаются получить компенсацию от действий мошенников. Возняк требовал изъять у YouTube и её материнской компании Google прибыль, полученную незаконно от продвижения роликов.

#новость #youtube

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Igor Sergeevich

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Как интересно получается. Суд тоже что ли в доле ?

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Илья Шишкунов

Igor
0

Да нет, просто текущие законы США убирают всю ответственность с площадок социальных сетей и хостингов при этом никак не контролируя их влияние на общество, в итоге появляются такие площадки, как реддит, форчан или Твиттер

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Ирина Лапишева

Илья
2

А как же, силк роад? Там же они тоже сами ничего плохого не делали вроде бы, но пару пожизненных схлопотали. 

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Ирина
4

Вы нипанимаити, это другое! Силк Роуд не башляет политикам )

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Ирина Лапишева

БАБКА
1

Аааа. Ну даа. А я то подумала о двойных стандартах каких-то))) 

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Ирина
0

Вы что, там такого нет!!!!!1!!1!1 Это только в России!!1!1!1!1!

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Илья Шишкунов

Ирина
1

Это типичное лицемерие правительства в США, Силкроад отказались сотрудничать и их выкинули, нынешние их конкуренты на сделки идут сразу, это все знают, точно также, как Твиттер, Реддит и прочие используют для полит активизма и организации массовой травли 

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Илья
0

Ну неужели хоть кто-то реально понимает что миллиардеры и политики законами во всех странах крутят как попало 

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Сладкий Бубалех

Igor
0

🤦🏻‍♂️

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Сладкий
1

Лайкну за крутой ник 

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умный человек

Igor
1

Там дело именно в том, что у него претензии к сайту были, а по закону он мог на юзеров нагнать, а не на сайт

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Igor Sergeevich

умный
0

Я не силён в тамошней юриспруденции (возможно вы в курсе), но как там поступают с незаконно (мошеннически) нажитым ? Ведь это тоже одна из его претензий

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From Siberia to London

–3

У Возняка так туго с деньгами стало?

Ответить

умный человек

From
15

Неприятно, когда твое лицо юзают для обмана

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Крепкий Паша

From
3

Тут как бы идет речь о другом. Человек никого не наебывал особо по жизни, а тут в схематоз завели его фейс. 

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Сергей Щукин

0

Прецедент, однако..

Маркетосам развязали руки 🍄

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Denis Bystruev

0

Если бы иск был к авторам контента, его наверняка бы удовлетворили.

Проблема в том, что эти авторы получили крипту и соскочили с темы.

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