Мошенники от лица известных глав ИТ-комапний просили перевести криптовалюту на определённый кошелёк.

В видео мошенники от лица Стива Возняка, Билла Гейтса и Илона Маска обещали, что любой, кто переведёт биткоины на кошелёк, сможет забрать в два раза больше, сообщает Bloomberg.

Сооснователь Apple Стив Возняк в своём иске против YouTube утверждал, что платформа не только не смогла определить и удалить мошенническое видео, но и продавала рекламу для его распространения.

Верховный суд округа Санта-Клара в Калифорнии признал платформу YouTube невиновной и посчитал, что доказательств недостаточно, чтобы отменить действие статьи 230 федерального закона США, по которой площадка не несёт ответственности за контент пользователей. Суд дал Возняку 30 дней на то, чтобы переформулировать иск.

Стив Возняк подал иск против YouTube в июле 2020 года. Он один из 18 пострадавших, которые через суд пытаются получить компенсацию от действий мошенников. Возняк требовал изъять у YouTube и её материнской компании Google прибыль, полученную незаконно от продвижения роликов.