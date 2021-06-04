Ранее три суда отказались удовлетворить претензии компании.

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Компания «Си Ди Лэнд контакт» проиграла дело против «ВКонтакте» в трёх судебных инстанциях и 2 июня подала жалобу в Верховный суд, пишет «Коммерсантъ».

Компания утверждает, что соцсеть незаконно использует изображение Ждуна. Она требовала за это 5 млн рублей. Однако суды признали стикеры пародией, позволяющей свободно использовать изображение без согласия автора.

Стикерпак с Ждуном

В жалобе в Верховный суд «Си Ди Лэнд контакт» заявила, что стикеры — не пародия, а «переработка, которая должна была согласовываться с правообладателем». Во «ВКонтакте» с этим не согласны: «Все три инстанции оказались единодушны во мнении, что не допускалось нарушения прав».

По мнению гендиректора Semenov & Pevzner Романа Лукьянова, шансы на рассмотрение жалобы судом невелики. Но решение нижестоящих инстанций расходятся с судебной практикой, которая в подобных делах обычно поддерживает правообладателя — это может заинтересовать ВС.

Ждун — скульптура «Слонообразный человек», созданная в 2016 году голландской художницей Маргарет Ван Бреворт. В 2017 году компания «Си Ди Лэнд Контакт» заключила с автором лицензионный договор на использование бренда и образа Ждуна в России и СНГ. После этого компания стала подавать иски к физическим и юридическим лицам, которые как-либо использовали образ Ждуна.