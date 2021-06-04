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Право
TJ

Владелец прав на Ждуна подал жалобу в Верховный суд из-за стикеров во «ВКонтакте» Статьи редакции

Ранее три суда отказались удовлетворить претензии компании.

90 90 комментариев
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Компания «Си Ди Лэнд контакт» проиграла дело против «ВКонтакте» в трёх судебных инстанциях и 2 июня подала жалобу в Верховный суд, пишет «Коммерсантъ».

Компания утверждает, что соцсеть незаконно использует изображение Ждуна. Она требовала за это 5 млн рублей. Однако суды признали стикеры пародией, позволяющей свободно использовать изображение без согласия автора.

Стикерпак с Ждуном

В жалобе в Верховный суд «Си Ди Лэнд контакт» заявила, что стикеры — не пародия, а «переработка, которая должна была согласовываться с правообладателем». Во «ВКонтакте» с этим не согласны: «Все три инстанции оказались единодушны во мнении, что не допускалось нарушения прав».

По мнению гендиректора Semenov & Pevzner Романа Лукьянова, шансы на рассмотрение жалобы судом невелики. Но решение нижестоящих инстанций расходятся с судебной практикой, которая в подобных делах обычно поддерживает правообладателя — это может заинтересовать ВС.

Ждун — скульптура «Слонообразный человек», созданная в 2016 году голландской художницей Маргарет Ван Бреворт. В 2017 году компания «Си Ди Лэнд Контакт» заключила с автором лицензионный договор на использование бренда и образа Ждуна в России и СНГ. После этого компания стала подавать иски к физическим и юридическим лицам, которые как-либо использовали образ Ждуна.

Ждун «Википедия»

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90 комментариев
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Максим Михайлов

77

Хорошо, что вмешался Усманов и заявил, что стикеры являются переработкой его образа, а не какого-то Ждуна

Ответить

Nikitinz

Максим
9
Ответить

Наталья Собьянина

Максим
0

😂😂😂

Ответить

Алекс Таций

Максим
0

😂

Ответить

Михаил Арнаутов

Максим
0

Не смешная шутка, тьфу на тебя

Ответить

Промежуточный Артем

44

Правообладатель: Мы требуем, чтобы Вы выплатили компенсацию за использование нашей собственности в своих меркантильных коммерческих целях!
Суды РФ: “Ми тьебуем стобы вы выпьятии комьпеньсяцыю зя испойзование нясей сёбьсьтьвенности в свяих мейкантийных комейческих цеях!"

Ответить

Денис Колокольцев

Промежуточный
6

щас вас Rip'n'Dip засудит за использование Лорда в продвижении собственного бренда в комментариях на VC)

Ответить

Промежуточный Артем

Денис
1

Учесть опыт вк, я смогу съехать на том, что это "вольная интерпретация и переработка"
Авось прокатит🤷‍♀️

Ответить

Artem Kapnist

Промежуточный
0

Милота

Ответить

Промежуточный Артем

Artem
0

:3

Ответить

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Комментарий удален

Сергей Молчановский

–27

В 2017 году компания «Си Ди Лэнд Контакт» заключила с автором лицензионный договор на использование бренда и образа Ждуна в России и СНГ. После этого компания стала подавать иски к физическим и юридическим лицам, которые как-либо использовали образ Ждуна.

Охренеть бизнес придумали. Зарегить фирмочку, получить авторские права, и начать судиться со всеми и отжимать бабло.
Типикал бизнес по-русски. Держу пари, голландской скульпторше вообще пофиг, кто в какой слаборазвитой стране какие стикеры рисует.

Ответить

Iontly

Сергей
54

Ты долбаеб со своими Только в России. Весь мир занимается патентным троллингом и подобными вещами, но нет, надо именно спиздануть что только в России такое.
Не говоря уже что это ситуация вполне нормальная потому что человек создал что-то и хочет это защитить.

Ответить

Руслан Газизов

Iontly
4

Начнем с того, что судится не создатель ждуна, а некая фирма, которая купила на него права. Так что да, тут очень странная ситуация выходит.

Ответить

Демьян Федулов

Руслан
23

Ничего странного, все в соответствии с законами, как российскими так и других государств. Для того и покупают права на произведения (исключительные и неисключительные) чтобы зарабатывать на них по своему усмотрению...

Ответить

Хозяин

Руслан
5

Создателю ждуна жизни не хватит в каждой стране отслеживать использование и судиться. Поэтому она и продала права в России этой фирме.

Ответить

Dmitriy Golovin

Хозяин
6

А зачем ему это делать? Использование ждуна в других странах никак не мешает бизнесу создателя, никак не отнимает его заработок, никоим образом вообще его не затрагивает. Это самый настоящий патентный троллинг, создать мем, запатентовать его и потом судиться со всеми подряд. Это же очень хорошо, что наши суды послали тролей нахуй. Главное чтобы в реальных процессах с авторскими правами принимались правильные решения

Ответить

Хозяин

Dmitriy
4

Как это не отнимает? Я создаю какой-то образ в надежде заработать на нём а вы мне предлагаете пойти нахуй, а на стикерах, футболках и прочем мерче с моим образом будут другие зарабатывать?

Ответить

Dmitriy Golovin

Хозяин
0

Как наличие стикеров со ждуном мешает зарабатывать автору, объяснить сможете?)

Ответить

Alexandre

Dmitriy
1

В контакте могли купить лицензию на использование ждуна и заплатить правообладателю.

Ответить

Dmitriy

Alexand…
0

Лицензию на что? Стикеры они сами нарисовали. Я могу нарисовать например стикер с айфоном, думаете я должен буду платить за использование логотипа apple? Как же тогда живет до сих пор телеграм где стикеры вообще не модерируются?

Ответить

Alexandre

Dmitriy
2

Вполне возможно.  Если ваш рисунок будет использоваться для получения прибыли и логотип Эпл будет играть в этом важную роль.

Ответить

Nikolai O

Dmitriy
0

Если будете клеить эти стикеры на батареи к Айфон, но они не будут от Аппл- то да, попадете. Вопрос в коммерческом использовании и отношении к этому правообладателя. Если правообладатель непритв- вообще ничего не будет. Даже если завезете и Айфон контрафактом и наклеите на них- тоже могут быть проблемы. 

Ответить

Dmitriy

Alexand…
0

У нас патентовать можно только объекты имеющие материальные выражение. Нельзя запатентовать вымышленный образ несуществующего существа. И уж тем более никто не должен платить за перерисованный образ вымышленного персонажа ставший всемирно известным мемом. Также как никто не должен платить за то что использовал какие-нибудь фразы типа "one more thing" яблока, хоть они могут где-то ее запатентовать. И именно поэтому яблоко проиграло множество судов с производителями часов.

Ответить

Alexandre

Dmitriy
0

Пусть своего ждуна придумают.  А если хотят использовать чужого тогда пусть заплатят создателю который потратил время и деньги на создание. 

Ответить

Хозяин

Dmitriy
1

Ну мешает - не мешает это всё  лирика. Вконтакте использует ждуна и хорошо забатывает (По итогам 2020 года чистая прибыль ООО «Вконтакте» составила 7 млрд 948 млн рублей.) а автор с этого использования получает хер.

Ответить

СлавалС

Хозяин
0

тогда и надо регать его как товарный знак со всеми вытекающими и продавать. 

Ответить

Борис Б

СлавалС
2

"Вытекающие последствия" есть у любого использования произведения без согласия автора)

Ответить

СлавалС

Борис
0

зависит от того, какая страна и чьи интересы защищаются. Китай клал на эти права и работает так как им удобно и чихать они хотели на какие-то там права.
Мне, как конечному потребителю это плюс.

Ответить

Александр Блохин

Dmitriy
2

То, что я скачаю фильм на торрентах, тоже никак не отнимает заработок создателей. Если бы не мог скачать, я бы и не стал платить за просмотр. Вообще, никак не затрагивает бизнес создателей. Самый настоящий троллинг — снять фильм, а потом судиться с теми, кто его посмотрел.

Ответить

Dmitriy Golovin

Алексан…
–4

Чушь полнейшая, то что вы скачали бесплатно - могли купить. А то что вк используют стикеры с ждуном - это наоборот хорошо для бренда, сам создатель ждуна никогда этого бы не сделал, а так повышает узнаваемость и упоминаемость, одни плюсы.

Ответить

Александр

Dmitriy
3

Может создатель бренда сам решить, что для него хорошо, а что плохо? Может, она хотела, чтобы вы не смотрели на стикеры в ВК, а поехали в её страну, чтобы посмотреть на него и развили туристическую отрасль. Почему за неё решили?

Ответить

Dmitriy

Алексан…
1

Мало ли что она хотела, она не имеет прав никаких на стикеры, поскольку это пародия. По-моему это очевидно. 

Ответить

Nikolay

Руслан
1

А закончим на том, что во всем мире есть институт права на интеллектуальную собственность (ИС). Владелец ИС, в том числе купивший исключительные права может делать с ней что угодно для извлечения прибыли, что успешно и делают, например, патентные тролли в США, которые покупают патенты на изобретения, а потом стригут деньги с компаний, наподобие Apple, Samsung, Huawei, Google, Amazon и так далее

Ответить

Руслан Газизов

Nikolay
1

А я разве где-то сказал, что авторское право – это херня все и не должно быть такого?

Я сказал то, что это не автор занимается защитой авторского права, а фирма, которая купила права на объект. Если посмотреть по истории этой фирмы, не удивлюсь, если у нее ничего другого и нет в арсенале. 

Поэтому "странная история", типо неэкологичный бизнес, все дела. Наверняка, при покупке права на этот объект ставки на то и ставились, чтобы потом получать бабло за подобные ситуации.

А то начали тут учить, умники.

Ответить

Хозяин

Руслан
3

Вот вы удивитесь что долги и права требования тоже могут быть переданы и проданы. Брали в долг вы у одного, а забирать придут совсем другие.

Ответить

Roman Shar

Руслан
0

Что вас именно удивляет? 
Чистая коммерция. И логично поиметь денег с ВК в данной ситуации.

Ответить

Мурад

Руслан
0

Купила, потратила деньги, скорее всего расчитывая получить прибыль. 

Ответить

Демьян Федулов

Сергей
7

Ты не поверишь, но во всем мире, особенно в так называемых "цивилизованных" странах, этот бизнес капец как процветает и считается довольно престижным занятием...

Ответить

Наталья Собьянина

Сергей
0

Так и есть, это целый бизнес. В вк есть группа, где люди делятся как этот Си Ди Ленд подаёт на всех в суд, у них много прав не только Ждун но и герои мультиков.

Ответить

Наталья Собьянина

12

У меня знакомого этот Си Ди Ленд засудил за Ждуна. Продал игрушку за 120р а отсудили 10к

Ответить

Борис Б

Наталья
13

В России мало кто задумывается о такой штуке, как авторские права. И том, что у любого произведения есть автор, у которого нужно получить разрешение, прежде чем использовать его произведение в коммерческих целях.

Ответить

СлавалС

Борис
1

Почему оптовика тогда не засудили? Он заработал куда больше, чем продавец на точке.

Ответить

Борис Б

СлавалС
3

Не знаю, откуда вы взяли эту инфу о продавце на точке и оптовике. В исходном комментарии из двух предложений такого нет)

Ответить

СлавалС

Борис
1

Потому, что продлал игрушку, одну, а этими ждунами все прилавки были завалены.

Ответить

Alexander Privaloff

Борис
0

нет такой штуки, как авторские права.

Ответить

Светлана Завацкая

Борис
–1

В целом вы правду сказали, но есть определенные обстоятельства. Смотря в каком деле, вернее смотря о чем речь. В РФ тоже, на авторские права люди нарывались.

Ответить

Evil Pechenka

Наталья
0

О, заебись, может знакомый перестанет думать, что всё вокруг колхозное и можно всё брать бесплатно.

Ответить

Denis Voznyuk

Evil
1

Если это частник купил у оптовика товар, то не всегда есть возможность и время отследить лицензию на каждый мне кажется.

Ответить

Evil Pechenka

Denis
0

Это да, несомненно. Взять чужую вещь, торговать ей, время есть, а следить времени нет.

Ответить

Denis Voznyuk

Evil
1

Вот ты приехала на склад игрушек. Как дальше проверить, что каждая из них сделана по лицензии? Может нужно тогда оптовика/производителя судить а не каждого мелкого продавца, которого тоже могли обмануть, например?

Ответить

Александр Блохин

Denis
1

Ну вообще, у нас практически любой покупатель-юрлицо спрашивает сертификаты соответствия и права на товарный знак. Это стандартный пакет документов.

Также и нам по умолчанию присылают документы на ткань, когда мы её закупаем. Мы даже не просим уже.

Ответить

Evil Pechenka

Denis
1

У меня есть свой магазин. Я прекрасно осведомлён о правах на все товары. И что-то нарушающее права просто не беру: пони, pj или щенячий патруль, хотя продаются они охренительно. В данном случае о том что Ждун авторское произведение нельзя не знать.

А получать должны все кто ворует чужое, и продавец, и оптовик.

Ответить

Marakuya

8

Даже интересно, они кроме как на исках зарабатывают что-то с него?

Ответить

Александр Блохин

Marakuya
5

Это имеет значение?

Ответить

Aleksey Murashko

1

Ну так в северной нигерии до сих пор не вводят прецендетное право, чтобы не мешать праву телефонному :)

Ответить

Alex Black

Aleksey
1

Ради исков и покупали права скорее всего, заранее предполагая, что широко разойдется этот образ

Ответить

Aleksey Murashko

Alex
6

И что, бизнес есть бизнес, законы не нарушены.

Ответить

Alex Black

Aleksey
0

Бизнес бизнесу рознь 🤔

Ответить

Al Pr

Alex
0

Права на программы и фильмы ?

Ответить

Evil Pechenka

Al
0

Не нужны, поэтому издатели всё меньше на русский переводят, было 2% мирового рынка, а сейчас, видимо, и того меньше, при том, что русский язык 2–3 по распространённости в интернете.

Ответить

Борис Б

Aleksey
1

Прецедентное право не характерно для романо-германской правовой системы, к которой относится Россия.
У него достаточно много минусов, и оно уж точно не способствует избавлению от телефонного права)

Ответить

Yan Filatov

Борис
1

Ой ну вот можно без этого, не характерно. Чаще всего в судах соревнование кто принесёт актуальнейшее решение высшей инстанции по похожему вопросу и пленумы с обобщением практики ВС тоже.

Ответить

Nikolai O

Yan
0

Но это же не тоже самое совсем. Вы же не говорить, что в англосаксонском праве кодекс не имеет значение? Пленум ВС - это вообще толкование закона. Причем,  заметьте- высшей инстанции,а не равнозначной. 

Ответить

Yan Filatov

Nikolai
0

Ну я и не сказал что тоже самое, я лишь отметил что это тоже достаточно характерная черта на практике в нашей системе

Ответить

Nikolai O

Aleksey
0

Да, в Норвегии не прислушались к господину Мурашко и не ввели прецедентное право.

Ответить

Serg Ya

–6

Хм... За этот гибрид червяка, лягушки и гусеницы просят денег? ))) 

Ответить

Александр Блохин

Serg
5

Ха-ха! Вот вы мстительный. Я вам минус за этот комментарий поставил, а вы по всем моим старым прошлись и минусы поставили. Самому таким мелочным быть приятно?

Понимаю, что с таким подходом вы даже не допускаете, что кто-то может быть с вами не согласен и может поставить вам минус с какой-то логикой, но я поясню.

Мне не понравилось, что вы обесценили труд создателя. Вам не нравится продукт — ваше дело. Но удивляться возможности просить денег за какой-то труд, значит говорить "я за всех решил, что этот продукт настолько плохой, что за него просить денег нельзя, я даже не могу допустить такую возможность, поэтому и удивлён". Мало того, что вы обесценили труд создателя, вы заодно, на ровном месте, обесценили вкус всех других людей, которые покупали сувениры с Ждуном, платили за стикеры с ним и ещё как-то получили его за деньги. Вы сказали, что все эти люди глупы, что заплатили за то, что "не стоит денег". Гордыня, грех, надменность и всё такое. Поэтому и минус.

Ответить

Magomet Apaev

Serg
1

Покажите плод вашей продуктивной деятельности, который получил охват хотя бы свыше 100.000 уникальных зрителей... Критиковать всегда проще. 

Ответить

Serg Ya

Magomet
–1
Ответить

Gleb Tyutikov

2

А передачу Куклы на НТВ тоже закрыли, хотя и были пародией, сами знаете на кого. 

Ответить

Сергей Пирогов

Gleb
1

и еще мультличности на первом 

Ответить

Тамара Мироновская

2

Захотелось пойти порисовать чего-нибудь гибридного, непонятного

Ответить

Вадим Зарипов

1

Спустя четыре года...

Ответить

Артём Лисин

Вадим
0

Пожирней компенсацию, за использование 4 года. Хотя хз, обратной сиды может нет в этом моменте.

Ответить

Тамара Мироновская

0

Вам это ничего не напоминает?
Тут права нарушены несколько раз. Как быть?

Ответить

Борис Б

Тамара
2

Как быть?
Ознакомиться с базовыми представлениями об авторском праве, ограничениях и сроках их действия)

Ответить

Тамара Мироновская

Борис
0

)

Ответить

Тамара Мироновская

Борис
–1

Галя, я не вкупаю

Ответить

Alexander Tumanov

Тамара
0

Ни каких прав тут не нарушено. 

Ответить

Миша Ленсин

0

Ну и выждал же момент, окаянный

Ответить

Текстодром

0

https://texterra.ru/blog/delo-zhduna-ili-kak-biznesu-ne-progoret-na-memchikakh.html большая статья на эту тему была :)

Дело Ждуна, или Как бизнесу не прогореть на…
Помните забавное неопознанное природой существо, терпеливо ожидающее очереди на лавке? В народе…
texterra.ru
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Hunter Boy

0

Great! 😂😂😂

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Артём Лисин

0

Да, заголовок без пунктуации вышел такой себе. По началу я подумал, а вчем это владелец прав, тем что подал жалобу на ждуна в кс из за публикации себя в вк хддддд

Ответить

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ilia

0

офигенная пародия: изображение и "привет", например.

Ответить

Михаил Радов

0

Почему это все таки пародия? Я не силен в этом, но разве они не правы что иск подали или это реально пародия и все норм?

Ответить

Alexander Tumanov

0

Маргарет, изначально, продала права на использование "Объединение Гжель". 2015г. И назвали мы это чудо ГЖЕЛЬСКИЙ ЛАМАНТИН. Права ни кому не продавали. Как то так. 

Ответить

Андрей Звонов

0

А кому платят за использовании ложки, вилки, ножа, лопаты, колеса......и миллион других приспособлений... как это авторско-патентное право заколе...

Ответить

Султанов Андрей

0

Купил эти стикеры вконтакте. Надеюсь Си Ди Лэнд не засудит меня за то, что я отправлял стикеры подругам.
А то у них это на бизнес план прям похоже
Покупаем права - а потом всех в суд )

Ответить

Константин Рогов

0

надоели эти правообладатели, типичный рэкет, пусть идут куда послали

Ответить

Александр Антипов

–2

Ой тяжело прийдётся в РФ, мало кто на это обращает внимания. Хотя есть и прецеденты.

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