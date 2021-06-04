Владелец прав на Ждуна подал жалобу в Верховный суд из-за стикеров во «ВКонтакте» Статьи редакции
Ранее три суда отказались удовлетворить претензии компании.
Компания «Си Ди Лэнд контакт» проиграла дело против «ВКонтакте» в трёх судебных инстанциях и 2 июня подала жалобу в Верховный суд, пишет «Коммерсантъ».
Компания утверждает, что соцсеть незаконно использует изображение Ждуна. Она требовала за это 5 млн рублей. Однако суды признали стикеры пародией, позволяющей свободно использовать изображение без согласия автора.
В жалобе в Верховный суд «Си Ди Лэнд контакт» заявила, что стикеры — не пародия, а «переработка, которая должна была согласовываться с правообладателем». Во «ВКонтакте» с этим не согласны: «Все три инстанции оказались единодушны во мнении, что не допускалось нарушения прав».
По мнению гендиректора Semenov & Pevzner Романа Лукьянова, шансы на рассмотрение жалобы судом невелики. Но решение нижестоящих инстанций расходятся с судебной практикой, которая в подобных делах обычно поддерживает правообладателя — это может заинтересовать ВС.
Ждун — скульптура «Слонообразный человек», созданная в 2016 году голландской художницей Маргарет Ван Бреворт. В 2017 году компания «Си Ди Лэнд Контакт» заключила с автором лицензионный договор на использование бренда и образа Ждуна в России и СНГ. После этого компания стала подавать иски к физическим и юридическим лицам, которые как-либо использовали образ Ждуна.
Хорошо, что вмешался Усманов и заявил, что стикеры являются переработкой его образа, а не какого-то Ждуна
Правообладатель: Мы требуем, чтобы Вы выплатили компенсацию за использование нашей собственности в своих меркантильных коммерческих целях!
Суды РФ: “Ми тьебуем стобы вы выпьятии комьпеньсяцыю зя испойзование нясей сёбьсьтьвенности в свяих мейкантийных комейческих цеях!"
щас вас Rip'n'Dip засудит за использование Лорда в продвижении собственного бренда в комментариях на VC)
Промежуточный Артем
Учесть опыт вк, я смогу съехать на том, что это "вольная интерпретация и переработка"
Авось прокатит🤷♀️
Милота
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В 2017 году компания «Си Ди Лэнд Контакт» заключила с автором лицензионный договор на использование бренда и образа Ждуна в России и СНГ. После этого компания стала подавать иски к физическим и юридическим лицам, которые как-либо использовали образ Ждуна.
Охренеть бизнес придумали. Зарегить фирмочку, получить авторские права, и начать судиться со всеми и отжимать бабло.
Типикал бизнес по-русски. Держу пари, голландской скульпторше вообще пофиг, кто в какой слаборазвитой стране какие стикеры рисует.
Начнем с того, что судится не создатель ждуна, а некая фирма, которая купила на него права. Так что да, тут очень странная ситуация выходит.
Ничего странного, все в соответствии с законами, как российскими так и других государств. Для того и покупают права на произведения (исключительные и неисключительные) чтобы зарабатывать на них по своему усмотрению...
А зачем ему это делать? Использование ждуна в других странах никак не мешает бизнесу создателя, никак не отнимает его заработок, никоим образом вообще его не затрагивает. Это самый настоящий патентный троллинг, создать мем, запатентовать его и потом судиться со всеми подряд. Это же очень хорошо, что наши суды послали тролей нахуй. Главное чтобы в реальных процессах с авторскими правами принимались правильные решения
Как наличие стикеров со ждуном мешает зарабатывать автору, объяснить сможете?)
Если будете клеить эти стикеры на батареи к Айфон, но они не будут от Аппл- то да, попадете. Вопрос в коммерческом использовании и отношении к этому правообладателя. Если правообладатель непритв- вообще ничего не будет. Даже если завезете и Айфон контрафактом и наклеите на них- тоже могут быть проблемы.
У нас патентовать можно только объекты имеющие материальные выражение. Нельзя запатентовать вымышленный образ несуществующего существа. И уж тем более никто не должен платить за перерисованный образ вымышленного персонажа ставший всемирно известным мемом. Также как никто не должен платить за то что использовал какие-нибудь фразы типа "one more thing" яблока, хоть они могут где-то ее запатентовать. И именно поэтому яблоко проиграло множество судов с производителями часов.
То, что я скачаю фильм на торрентах, тоже никак не отнимает заработок создателей. Если бы не мог скачать, я бы и не стал платить за просмотр. Вообще, никак не затрагивает бизнес создателей. Самый настоящий троллинг — снять фильм, а потом судиться с теми, кто его посмотрел.
Чушь полнейшая, то что вы скачали бесплатно - могли купить. А то что вк используют стикеры с ждуном - это наоборот хорошо для бренда, сам создатель ждуна никогда этого бы не сделал, а так повышает узнаваемость и упоминаемость, одни плюсы.
А закончим на том, что во всем мире есть институт права на интеллектуальную собственность (ИС). Владелец ИС, в том числе купивший исключительные права может делать с ней что угодно для извлечения прибыли, что успешно и делают, например, патентные тролли в США, которые покупают патенты на изобретения, а потом стригут деньги с компаний, наподобие Apple, Samsung, Huawei, Google, Amazon и так далее
А я разве где-то сказал, что авторское право – это херня все и не должно быть такого?
Я сказал то, что это не автор занимается защитой авторского права, а фирма, которая купила права на объект. Если посмотреть по истории этой фирмы, не удивлюсь, если у нее ничего другого и нет в арсенале.
Поэтому "странная история", типо неэкологичный бизнес, все дела. Наверняка, при покупке права на этот объект ставки на то и ставились, чтобы потом получать бабло за подобные ситуации.
А то начали тут учить, умники.
Что вас именно удивляет?
Чистая коммерция. И логично поиметь денег с ВК в данной ситуации.
Ты не поверишь, но во всем мире, особенно в так называемых "цивилизованных" странах, этот бизнес капец как процветает и считается довольно престижным занятием...
Так и есть, это целый бизнес. В вк есть группа, где люди делятся как этот Си Ди Ленд подаёт на всех в суд, у них много прав не только Ждун но и герои мультиков.
У меня знакомого этот Си Ди Ленд засудил за Ждуна. Продал игрушку за 120р а отсудили 10к
В целом вы правду сказали, но есть определенные обстоятельства. Смотря в каком деле, вернее смотря о чем речь. В РФ тоже, на авторские права люди нарывались.
О, заебись, может знакомый перестанет думать, что всё вокруг колхозное и можно всё брать бесплатно.
Если это частник купил у оптовика товар, то не всегда есть возможность и время отследить лицензию на каждый мне кажется.
Это да, несомненно. Взять чужую вещь, торговать ей, время есть, а следить времени нет.
Вот ты приехала на склад игрушек. Как дальше проверить, что каждая из них сделана по лицензии? Может нужно тогда оптовика/производителя судить а не каждого мелкого продавца, которого тоже могли обмануть, например?
Ну вообще, у нас практически любой покупатель-юрлицо спрашивает сертификаты соответствия и права на товарный знак. Это стандартный пакет документов.
Также и нам по умолчанию присылают документы на ткань, когда мы её закупаем. Мы даже не просим уже.
У меня есть свой магазин. Я прекрасно осведомлён о правах на все товары. И что-то нарушающее права просто не беру: пони, pj или щенячий патруль, хотя продаются они охренительно. В данном случае о том что Ждун авторское произведение нельзя не знать.
А получать должны все кто ворует чужое, и продавец, и оптовик.
Даже интересно, они кроме как на исках зарабатывают что-то с него?
Ну так в северной нигерии до сих пор не вводят прецендетное право, чтобы не мешать праву телефонному :)
Ради исков и покупали права скорее всего, заранее предполагая, что широко разойдется этот образ
И что, бизнес есть бизнес, законы не нарушены.
Бизнес бизнесу рознь 🤔
Не нужны, поэтому издатели всё меньше на русский переводят, было 2% мирового рынка, а сейчас, видимо, и того меньше, при том, что русский язык 2–3 по распространённости в интернете.
Ой ну вот можно без этого, не характерно. Чаще всего в судах соревнование кто принесёт актуальнейшее решение высшей инстанции по похожему вопросу и пленумы с обобщением практики ВС тоже.
Ну я и не сказал что тоже самое, я лишь отметил что это тоже достаточно характерная черта на практике в нашей системе
Хм... За этот гибрид червяка, лягушки и гусеницы просят денег? )))
Ха-ха! Вот вы мстительный. Я вам минус за этот комментарий поставил, а вы по всем моим старым прошлись и минусы поставили. Самому таким мелочным быть приятно?
Понимаю, что с таким подходом вы даже не допускаете, что кто-то может быть с вами не согласен и может поставить вам минус с какой-то логикой, но я поясню.
Мне не понравилось, что вы обесценили труд создателя. Вам не нравится продукт — ваше дело. Но удивляться возможности просить денег за какой-то труд, значит говорить "я за всех решил, что этот продукт настолько плохой, что за него просить денег нельзя, я даже не могу допустить такую возможность, поэтому и удивлён". Мало того, что вы обесценили труд создателя, вы заодно, на ровном месте, обесценили вкус всех других людей, которые покупали сувениры с Ждуном, платили за стикеры с ним и ещё как-то получили его за деньги. Вы сказали, что все эти люди глупы, что заплатили за то, что "не стоит денег". Гордыня, грех, надменность и всё такое. Поэтому и минус.
Покажите плод вашей продуктивной деятельности, который получил охват хотя бы свыше 100.000 уникальных зрителей... Критиковать всегда проще.
А передачу Куклы на НТВ тоже закрыли, хотя и были пародией, сами знаете на кого.
Спустя четыре года...
Пожирней компенсацию, за использование 4 года. Хотя хз, обратной сиды может нет в этом моменте.
Вам это ничего не напоминает?
Тут права нарушены несколько раз. Как быть?
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Да, заголовок без пунктуации вышел такой себе. По началу я подумал, а вчем это владелец прав, тем что подал жалобу на ждуна в кс из за публикации себя в вк хддддд
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Почему это все таки пародия? Я не силен в этом, но разве они не правы что иск подали или это реально пародия и все норм?
Маргарет, изначально, продала права на использование "Объединение Гжель". 2015г. И назвали мы это чудо ГЖЕЛЬСКИЙ ЛАМАНТИН. Права ни кому не продавали. Как то так.
А кому платят за использовании ложки, вилки, ножа, лопаты, колеса......и миллион других приспособлений... как это авторско-патентное право заколе...
Купил эти стикеры вконтакте. Надеюсь Си Ди Лэнд не засудит меня за то, что я отправлял стикеры подругам.
А то у них это на бизнес план прям похоже
Покупаем права - а потом всех в суд )
Ой тяжело прийдётся в РФ, мало кто на это обращает внимания. Хотя есть и прецеденты.
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