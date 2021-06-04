Владелец прав на Ждуна подал жалобу в Верховый суд из-за стикеров во «ВКонтакте» Статьи редакции
Ранее три суда отказались удовлетворить претензии компании.
Компания «Си Ди Лэнд контакт» проиграла дело против «ВКонтакте» в трёх судебных инстанциях и 2 июня подала жалобу в Верховный суд, пишет «Коммерсантъ».
Компания утверждает, что соцсеть незаконно использует изображение Ждуна. Она требовала за это 5 млн рублей. Однако суды признали стикеры пародией, позволяющей свободно использовать изображение без согласия автора.
В жалобе в Верховный суд «Си Ди Лэнд контакт» заявила, что стикеры — не пародия, а «переработка, которая должна была согласовываться с правообладателем». Во «ВКонтакте» с этим не согласны: «Все три инстанции оказались единодушны во мнении, что не допускалось нарушения прав».
По мнению гендиректора Semenov & Pevzner Романа Лукьянова, шансы на рассмотрение жалобы судом невелики. Но решение нижестоящих инстанций расходятся с судебной практикой, которая в подобных делах обычно поддерживает правообладателя — это может заинтересовать ВС.
Ждун — скульптура «Слонообразный человек», созданная в 2016 году голландской художницей Маргарет Ван Бреворт. В 2017 году компания «Си Ди Лэнд Контакт» заключила с автором лицензионный договор на использование бренда и образа Ждуна в России и СНГ. После этого компания стала подавать иски к физическим и юридическим лицам, которые как-либо использовали образ Ждуна.
Хорошо, что вмешался Усманов и заявил, что стикеры являются переработкой его образа, а не какого-то Ждуна
У меня знакомого этот Си Ди Ленд засудил за Ждуна. Продал игрушку за 120р а отсудили 10к
Правообладатель: Мы требуем, чтобы Вы выплатили компенсацию за использование нашей собственности в своих меркантильных коммерческих целях!
Суды РФ: “Ми тьебуем стобы вы выпьятии комьпеньсяцыю зя испойзование нясей сёбьсьтьвенности в свяих мейкантийных комейческих цеях!"
Спустя четыре года...
Пожирней компенсацию, за использование 4 года. Хотя хз, обратной сиды может нет в этом моменте.
В 2017 году компания «Си Ди Лэнд Контакт» заключила с автором лицензионный договор на использование бренда и образа Ждуна в России и СНГ. После этого компания стала подавать иски к физическим и юридическим лицам, которые как-либо использовали образ Ждуна.
Охренеть бизнес придумали. Зарегить фирмочку, получить авторские права, и начать судиться со всеми и отжимать бабло.
Типикал бизнес по-русски. Держу пари, голландской скульпторше вообще пофиг, кто в какой слаборазвитой стране какие стикеры рисует.
Ну так в северной нигерии до сих пор не вводят прецендетное право, чтобы не мешать праву телефонному :)
Ради исков и покупали права скорее всего, заранее предполагая, что широко разойдется этот образ
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