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Право
TJ

Владелец прав на Ждуна подал жалобу в Верховый суд из-за стикеров во «ВКонтакте» Статьи редакции

Ранее три суда отказались удовлетворить претензии компании.

16 16 комментариев
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Компания «Си Ди Лэнд контакт» проиграла дело против «ВКонтакте» в трёх судебных инстанциях и 2 июня подала жалобу в Верховный суд, пишет «Коммерсантъ».

Компания утверждает, что соцсеть незаконно использует изображение Ждуна. Она требовала за это 5 млн рублей. Однако суды признали стикеры пародией, позволяющей свободно использовать изображение без согласия автора.

Стикерпак с Ждуном

В жалобе в Верховный суд «Си Ди Лэнд контакт» заявила, что стикеры — не пародия, а «переработка, которая должна была согласовываться с правообладателем». Во «ВКонтакте» с этим не согласны: «Все три инстанции оказались единодушны во мнении, что не допускалось нарушения прав».

По мнению гендиректора Semenov & Pevzner Романа Лукьянова, шансы на рассмотрение жалобы судом невелики. Но решение нижестоящих инстанций расходятся с судебной практикой, которая в подобных делах обычно поддерживает правообладателя — это может заинтересовать ВС.

Ждун — скульптура «Слонообразный человек», созданная в 2016 году голландской художницей Маргарет Ван Бреворт. В 2017 году компания «Си Ди Лэнд Контакт» заключила с автором лицензионный договор на использование бренда и образа Ждуна в России и СНГ. После этого компания стала подавать иски к физическим и юридическим лицам, которые как-либо использовали образ Ждуна.

Ждун «Википедия»

#новость

16 16 комментариев
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Максим Михайлов

16

Хорошо, что вмешался Усманов и заявил, что стикеры являются переработкой его образа, а не какого-то Ждуна

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Наталья Собьянина

Максим
0

😂😂😂

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Алекс Таций

Максим
0

😂

Ответить

Nikitinz

Максим
0
Ответить

Наталья Собьянина

9

У меня знакомого этот Си Ди Ленд засудил за Ждуна. Продал игрушку за 120р а отсудили 10к

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Екатерина Попова

2

Правообладатель: Мы требуем, чтобы Вы выплатили компенсацию за использование нашей собственности в своих меркантильных коммерческих целях!
Суды РФ: “Ми тьебуем стобы вы выпьятии комьпеньсяцыю зя испойзование нясей сёбьсьтьвенности в свяих мейкантийных комейческих цеях!"

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Вадим Зарипов

1

Спустя четыре года...

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Артём Лисин

Вадим
0

Пожирней компенсацию, за использование 4 года. Хотя хз, обратной сиды может нет в этом моменте.

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Marakuya

1

Даже интересно, они кроме как на исках зарабатывают что-то с него?

Ответить

Сергей Молчановский

0

В 2017 году компания «Си Ди Лэнд Контакт» заключила с автором лицензионный договор на использование бренда и образа Ждуна в России и СНГ. После этого компания стала подавать иски к физическим и юридическим лицам, которые как-либо использовали образ Ждуна.

Охренеть бизнес придумали. Зарегить фирмочку, получить авторские права, и начать судиться со всеми и отжимать бабло.
Типикал бизнес по-русски. Держу пари, голландской скульпторше вообще пофиг, кто в какой слаборазвитой стране какие стикеры рисует.

Ответить

Iontly

Сергей
0

Ты долбаеб со своими Только в России. Весь мир занимается патентным троллингом и подобными вещами, но нет, надо именно спиздануть что только в России такое.
Не говоря уже что это ситуация вполне нормальная потому что человек создал что-то и хочет это защитить.

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Миша Ленсин

0

Ну и выждал же момент, окаянный

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Serg Ya

0

Хм... За этот гибрид червяка, лягушки и гусеницы просят денег? ))) 

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Текстодром

0

https://texterra.ru/blog/delo-zhduna-ili-kak-biznesu-ne-progoret-na-memchikakh.html большая статья на эту тему была :)

Дело Ждуна, или Как бизнесу не прогореть на…
Помните забавное неопознанное природой существо, терпеливо ожидающее очереди на лавке? В народе…
texterra.ru
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Aleksey Murashko

–1

Ну так в северной нигерии до сих пор не вводят прецендетное право, чтобы не мешать праву телефонному :)

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Alex Black

Aleksey
0

Ради исков и покупали права скорее всего, заранее предполагая, что широко разойдется этот образ

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